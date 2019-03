Кукловод Луценко и его международный опыт управления Трампом

Теперь, когда доклад спрецпрокурора Роберта Мюллера, судя по всему, очистил президента Трампа от подозрений в сговоре с Россией, сторонники президента и его сын дают теме новый поворот - сговор был, но не между Трампом и Россией, а между Хиллари Клинтон и Украиной. Этот волшебный сюжет не родился сам собой. Он пришел из Киева, где президент Украины Петр Порошенко яростно борется за продолжение своего политического существования на трудных для него президентских выборах. Путь, который он нашел к Fox News, твиттеру президента США и широкой общеамериканской дискуссии, дает нам ясное представление о том, как иностранные державы могут использовать в своих целях легковозбудимого президента, привыкший льстить ему телеканал и "сарафанное радио" социальных сетей.

Порошенко - бизнесмен, который заработал миллионы на кондитерском бизнесе до того, как стал президентом Украины, отстает от своих конкурентов по итогам соцопросов менее чем за неделю до первого тура президентских выборов. Он не герой и не злодей. Он возглавил страну после того, как революция 2014 года лишила власти его прокремлевского предшественника; за этим последовала аннексия Крыма Москвой и начало инспирированного Россией мятежа на востоке Украины, и войны, унесшей уже 13 тысяч жизней. Одновременно Порошенко является типичным постсоветским олигархом, который так по существу и не реформировал политическую, судебную или экономическую систему своей страны.

Возможно, окружение Порошенко было раздражено выступлением посла США Мари Йованович 5 марта, когда она раскритиковала провал в борьбе с коррупцией и совершенно обоснованно выразила озабоченность США ситуацией в преддверии выборов 31 марта. То, что после этого поровернули соратники Порошенко, ясно показало, насколько легко для иностранной державы внедрить нужный ей месседж в американскую медиа-среду, если она понимает психологию Трампа и механизмы работы нынешних средств массовой информации.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью, опубликованном 20 марта, сказал Джону Соломону, что он возбудит уголовное дело по факту предполагаемой попытки высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Украины вмешаться в президентские выборы 2016 года в США. Луценко утверждает, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины, рассчитывая усилить позиции Хиллари Клинтон, преднамеренно допустил утечку доказательств того, что руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт получал деньги от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича. Манафорт ранее работал советником пророссийского Януковича, и огласка информации об этих платежах способствовала отстранению Манафорта от кампании Трампа и давала основания для обвинений в сговоре с Россией.

После публикации интервью, The Hill опубликовал еще одну сенсационную статью, а Шон Хэннити сделал в тот же вечер Соломона звездой своей телепрограммы. Трамп смотрит шоу Хэннити, говорят, что они общаются несколько раз в день, а потому неудивительно, что он твиттит заголовок колонки Соломона. После более чем 25 тысяч ретвитов сюжет об "украинском сговоре" оказывается у всех на устах.

Эта прискорбная история наглдяно иллюстрирует то, как легко иностранные державы могут вложить свои месседжи в голову президента. Для этого достаточно следовать простой формуле: найдите способ связать то, что вас раздражает, с одержимостью президента выборами 2016 года; отыщите кого-то, кто может попасть на шоу Хэннити; надейтесь, что Трамп шоу посмотрит и напишет что-нибудь об этом в твиттере; а потом просто сидеть и наблюдать за информационной волной.

Здесь стоит сделать три замечания.

Во-первых, в публикации The Hill Соломон представляет Луценко как борца с коррупцией, который привержен истине и совершенно не мотивирован политикой. Нет ничего более далекого от правды. Генеральный прокурор Украины не обладает достаточной квалификацией (у него нет юридического образования), он фактически заморозил все серьезные антикоррупционные расследования с момента вступления в должность и последовательно защищал от них своих друзей, включая Порошенко.

Во-вторых, утверждение о существовании «украинского сговора» - полная чушь. Луценко утверждает, что у него есть запись того, что Национальное антикоррупционное бюро Украины - служба, работе которой он постоянно пытался препятствовать, - допустило утечку записей из "черной бухгалтерии" с именем Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон. Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро, обвинение отрицает. Сытник - один из тихих украинских героев последних пяти лет; его агентство последовательно боролось за то, чтобы посадить членов коррумпированной элиты Украины за решетку. Если у Луценко есть запись - давайте ее послушаем.

В-третьих, Луценко обвиняет нынешнего посла США в Украине в передаче ему списка лиц, которых нельзя "преследовать по суду", и утверждает, что посольство США вмешивалось в его прерогативы. Посольство США абсурдное требование Луценко категорически отрицает. Безосновательное утверждение Луценко определенно является реакцией на выступление посла, которая осудила действующее правительство за то, что оно слишком мало делает для борьбы с коррупцией.

Механизм информационной операции, которую предприняли миньоны Порошенко, очевиден. Луценко использовал Соломона, чтобы добраться до Хэннити, а через него до Трампа, который одним постом в твиттере заставил тысячи людей распространять информацию о несуществующем "сговоре". Эта информационная атака угрожает сорвать рациональные дискуссии, опорочить дипломатов, которые честно делают свою работу, и отвлечь нас от гораздо более важных дел.

Но главный вопрос заключается в следующем: еслигруппе второстепенных иностранных деятелей, о которых мало кто из американцев когда-либо слышал, удается так легко манипулировать Трампом, что мешает другим делать то же самое?

Колонка "Ukraine just showed us how a foreign power

can play Trump to its own ends"

переведена и опубликована с разрешения автора

и редакции The Washington Post