Курт Волкер подал в отставку. Это пример для наших чиновников

Спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку. П'ять висновків.

Це приклад для наших чиновників.

Коли потрапляєш у брудний резонансний скандал - одразу ж йди у відставку. І з цієї точки зору, можна лише пишатися гідним вчинком Волкера. Таке можливо в цивілізованих країнах і поки що вкрай рідко зустрічається в українських реаліях.

2. Жодні "приватні" телефонні розмови і смски (як у даному випадку - адвокат Трампа показав смс від Волкера) не захищені від того, щоб одного дня стати публічними.

Це XXI століття - комунікація залишає за собою так званий цифровий відбиток. Тому треба дуже обережно підбирати кожне слово, щоб убезпечити себе в разі оприлюднення інформації.

3. В оточенні Трампа залишаються лише ті, хто не критикують його дії та лояльні до нього.

Наприклад, міністр оборони США Меттіс, який був жорстким "русофобом", на знак протесту проти політики Трампа минулого року подав у відставку. Також Трамп відправив у відставку свого "яструбиного" радника з нацбезпеки Болтона цього року через "значні суперечності", і нещодавно був призначений вже четвертий радник на цю посаду. А Волкера фактично "злили" в якості жертви.

4. Можна сказати, що Україна втратила доволі ефективного кадра Держдепу, який відповідав саме за наш напрямок.

Він завжди займав об'єктивну позицію. Чітко називав речі своїми іменами, а саме - дії Росії в Криму та на Донбасі як російську збройну агресію. Ніколи не йшов на зустріч Суркову в питаннях компромісів чи поступок. А тепер є серйозний ризик, що новий кадр, замість Волкера, може мати риторику Трампа - "домовляйтесь самі з Путіним і вирішуйте проблему".

5. Політична буря, спровокована початком виборчої кампанії в США, лише набирає обертів.

Україна вимушено залишається в епіцентрі цього гучного скандалу, бо він нерозривно пов'язаний із вирішенням справ в Україні. І чим все закінчиться - ніхто реально не знає.

Можливо, малоймовірний сценарій відсторонення Трампа через імпічмент якимось дивом буде реалізований вперше в історії, попри більшість республіканців у Сенаті. Хочеться сісти в машину часу і побачити, що відбуватиметься через рік.