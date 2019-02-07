Либерализм против популизма: главная битва Европы в 2019 году

В мае 2019 года состоятся выборы в Европарламент, результаты которых с нетерпением ждут не только в Европе. Подъем правого популизма, а точнее – национализма, заметный практически во всех европейских странах, вполне способен изменить политическое лицо Европейского сообщества. Партии "евроскептиков", которые раньше призывали идти путем Великобритании и выходить из Евросоюза, теперь намерены взять штурмом Брюссель и изменить политику Евросоюза изнутри.

"Альтернатива для Германии" Александра Гауланда и Алисы Вайдель, французский "Национальный фронт" Марин Ле Пен, нидерландская "Партия свободы" Вилдерса, венгерский "ФИДЕС" Орбана, польский "Закон и порядок" Качиньского, итальянская "Лига" Сальвини – все эти и подобные им политические силы образуют единый фронт против общего врага – либерализма. Ненависть к либерализму с его гуманитарными ценностями пронизывает риторику каждого из лидеров "правой популистской волны" в диапазоне от Марин Ле Пен до Виктора Орбана.

Реклама

Мощь правой волны имеет внутренний источник: протест против диктата брюссельской бюрократии и издержек миграционной политики. Не меньшую роль играет поддержка главного бенефициара раскола единой Европы, которым является Владимир Путин. Почти все лидеры правого европейского популизма выступают против антипутинских санкций. И почти всех путинский режим поддерживал: кого финансово, кого информационно, кого политически. С некоторыми оговорками можно сказать, что путинизм является не только главным бенефициаром, но и главным вдохновителем и организатором того националистического штурма Брюсселя, который запланирован на май 2019 года.

В конце января 2019 года либеральная Европа ответила на этот националистический вызов. В Liberation, Guardian, Repubblica и других европейских СМИ был опубликован манифест "30 ведущих интеллектуалов". В списке отдельно обозначена первая пятерка: философ Бернар-Анри Леви, писатели Милан Кундера, Салман Рушди, Эльфрида Елинек, Орхан Памук, и еще 25 подписантов, среди которых Светлана Алексиевич, Адам Михник, Людмила Улицкая, Давид Гроссман и другие.

Манифест европейских интеллектуалов написан в стилистике предупреждения об угрозе Апокалипсиса и призыва к сплочению перед этой угрозой. Авторы обращаются к памяти о двух трагедиях 20-го века, к которым привел национализм и разобщенность Европы, призывают защитить культурное наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского, конкретно указывают, что победа националистов сделают Европу уязвимой для агрессии Кремля и приведет к взрывам ксенофобии и антисемитизма.

Текст получился хороший, что неудивительно при таких авторах, среди которых что ни имя, то либо Нобелевский лауреат, либо просто блестящий писатель или публицист. Но при всех моих искренних симпатиях к авторам либерального манифеста и столь же искренней антипатии к персонажам, представляющим победоносную популистскую волну как в Европе, так и за ее пределами, итог решающего сражения в мае 2019 мне представляется крайне туманным.

Было бы странно винить в этом авторов манифеста, но раз уж именно они выступили в защиту европейских ценностей, то начну именно с их текста.

Средний возраст заглавной пятерки авторов манифеста – 72 года. Среди остальных 25-ти только двое тех, кому намного меньше 70 лет: итальянский писатель Роберто Савиано и француженка из Марокко Лейла Слимани. Это понятно, поскольку набирали имена. Но возраст и профессии интеллектуалов – в основном писатели, пара философов и один историк – сказались на том, что манифест в основном пугает событиями 30-х – 40-х годов прошлого века и в нем ни слова не говорится о том, как строить единую открытую либеральную Европу без границ в условиях тех реальных вызовов, которые существуют сегодня, в 2019 году.

Возможно, вдогонку манифесту интеллектуалов-гуманитариев должен прозвучать голос известных экономистов, которые простым языком, желательно с цифрами, объяснят европейцам преимущества жизни в единой, свободной и либеральной Европе. А еще очень важен голос тех, кто смог бы объяснить европейцам, как в той Европе, которая сможет устоять под натиском популизма, будет обуздана брюссельская бюрократия, громоздкая, неповоротливая и вполне безответственная.

Читайте также Проклятие Аристотеля. Разойдутся ли демократия и либерализм Реклама

Возможно, все эти действительно замечательные люди – писатели, философы, ученые, деятели культуры, защитники европейских ценностей, обратились бы публично к тем политикам, которые сегодня эту Европу представляет, и предложили им подписать некий контракт с европейцами, в котором политики гарантируют им определенные параметры будущего. В противном случае, когда с одной стороны популисты, пусть и перевирая факты и цифры, пусть спекулируя, но все же обращаются к реальным проблемам людей, а либералы выходят на бой, взяв на вооружение наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского, то большинство вполне может поступиться наследием. Предпочесть жирную авторитарную синицу абстрактному либеральному журавлю...

В истории так уже не раз бывало. Новизна нынешней ситуации в том, что за спиной правого популизма в Европе и левого популизма, например, в Латинской Америке стоит путинский режим, обладающий ядерной заточкой, газовой удавкой и правом вето в Совбезе ООН. Возможно, европейским интеллектуалам имело бы смысл поддержать идею Международного общественного трибунала над преступлениями этого режима.

Колонка впервые опубликована на сайте Детали