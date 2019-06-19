Лидер Информационного Сопротивления. Памяти Дмитрия Тымчука

Не стало Дмитра Тимчука. Народного депутата, журналіста, патріота... Нехай з версіям розбирається слідство, але якою б не була причина пострілу, Дмитра вже не повернути. Втратили рідні та близькі, втратили друзі, втратила країна.

Дмитро Тимчук

Дмитро – професійний військовий журналіст. Ми познайомилися, коли він ще пропрацював в газеті Міністерства оборони України «Народна армія». Саме з-під його пера вийшли одні з кращих аналітичних матеріалів з питань обороноздатності країни та розвитку сектору національної безпеки і оборони. Його лаконічності та здатності на льоту хапати суть питання багато хто заздрив, але й навіть ця категорія людей захоплювалася його працелюбністю та працездатністю. Дмитро міг одночасно писати по кілька статей для кількох видань і навіть, не рідко, на різні теми. Він був одним із тих авторів, кого ніколи не правили редактори.

За плечима у нього сотні публікацій в авторитетних українських, і не тільки, виданнях, миротворча місія в Ірак, кілька успішних медійних проектів.

На початковому етапі війни Росії проти України, на деякий час в країні утворився інформаційний вакуум. Тоді офіційні, ще не сформовані органи державної влади не розуміли, як протидіяти інформаційним загрозам і це дуже негативно впливало як на можливість внутрішньої мобілізаціі, так і на імідж України у світі. Дмитро, разом із однодумцями, взяв на себе ініціативу, і перші депеші про реальну обстановку на фронті вийшли саме від групи ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ. Це було, як ковток води посеред пустелі. Про війну почали говорити, чорне стало чорним, а біле – білим. За останні роки він провів десятки блискучих розслідувань російської агресії проти України, написав кілька книг на цю тему, долучився до розслідування збитого Росією малайзійського боїнгу.

Своїй принциповості та патріотичності Дмитро не зрадив до останнього дня. До нього прислухалися, його дані про війну ніколи не ставилися під сумнів.

Можливо, саме цю принциповість Дмитру і не пробачили...

Дмитра не стало. Спочивай з миром... В полку ангелів-охоронців України сьогодні поповнення...