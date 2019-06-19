Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 15:23

Лидер Информационного Сопротивления. Памяти Дмитрия Тымчука

Лидер Информационного Сопротивления. Памяти Дмитрия Тымчука
помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь ГПСУ

Несколько прощальных слов о Дмитрии Тымчуке (укр.)

Не стало Дмитра Тимчука. Народного депутата, журналіста, патріота... Нехай з версіям розбирається слідство, але якою б не була причина пострілу, Дмитра вже не повернути. Втратили рідні та близькі, втратили друзі, втратила країна. 

Дмитрий Тымчук
Дмитро Тимчук

Дмитро – професійний військовий журналіст. Ми познайомилися, коли він ще пропрацював в газеті Міністерства оборони України «Народна армія». Саме з-під його пера вийшли одні з кращих аналітичних матеріалів з питань обороноздатності країни та  розвитку сектору національної безпеки і оборони. Його лаконічності та здатності на льоту хапати суть питання багато хто заздрив, але й навіть ця категорія людей захоплювалася його працелюбністю та працездатністю. Дмитро міг одночасно писати по кілька статей для кількох видань і навіть, не рідко, на різні теми. Він був одним із тих авторів, кого ніколи не правили редактори.

За плечима у нього сотні публікацій в авторитетних українських, і не тільки, виданнях, миротворча місія в Ірак, кілька успішних медійних проектів.

На початковому етапі війни Росії проти України, на деякий час в країні утворився інформаційний вакуум. Тоді офіційні, ще не сформовані органи державної влади не розуміли, як протидіяти інформаційним загрозам і це дуже негативно впливало як на можливість внутрішньої мобілізаціі, так і на імідж України у світі. Дмитро, разом із однодумцями, взяв на себе ініціативу, і перші депеші про реальну обстановку на фронті вийшли саме від групи ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПРОТИВ. Це було, як ковток води посеред пустелі. Про війну почали говорити, чорне стало чорним, а біле – білим. За останні роки він провів десятки блискучих розслідувань російської агресії проти України, написав кілька книг на цю тему, долучився до розслідування збитого Росією малайзійського боїнгу.

Своїй принциповості та патріотичності Дмитро не зрадив до останнього дня. До нього прислухалися, його дані про війну ніколи не ставилися під сумнів.

Читайте также
Полиция рассматривает несколько версий гибели Тымчука 19.06.2019Слободян о Тымчуке: Версия о случайном выстреле сомнительна 19.06.2019В Киеве погиб народный депутат Дмитрий Тымчук 19.06.2019

Можливо, саме цю принциповість Дмитру і не пробачили...

Дмитра не стало. Спочивай з миром... В полку ангелів-охоронців України сьогодні поповнення...

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: народный депутат, дмитрий тымчук, информационное сопротивление, некролог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Летать доступно: чем лоукостер SkyUp удивил за первый год работы
Транспорт Летать доступно: чем лоукостер SkyUp удивил за первый год работы
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 