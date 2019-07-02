Лица новые, деньги старые. Выборы всегда таят долю неизвестности

Говорят, что по социологическим данным, на сегодняшний день, в парламент проходит пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Европейська Солідарність", "Батьківщина" и "Голос". Ожидается масса новых лиц, которые наконец-то вышвырнут из большой политики старые коррумпированные рожи тех, кто еще пять лет назад казался нам вполне прогрессивными политиками, настроенными на реформы.

К сожалению, в нашей стране выборы всегда таят элемент неизвестности. Мы не знаем большинства кандидатов. О ком-то слышали краем уха, чаще всего ограничиваясь сухими данными из официального резюме. А уж, если учесть, как эти резюме составляются… Люди, съездившие на недельный тренинг в Гарвард становятся его полноценными выпускниками; персонажи, о которых никто и никогда не слышал, оказывается, способствовали привлечению в Украину миллиардных иностранных инвестиций; фантазеры, без гроша в кармане, величают себя владельцами крупных бизнес-проектов, а люди, нажившие сказочные состояния на сомнительных операциях, как выясняется, живут чуть ли не на зарплату учителя. Да, что там говорить, историй много, всех не перескажешь.

И, что же делать, спросите вы? Как узнать, кто все эти "новые лица", и что нас ждет в ближайшие пять лет?

Как это часто бывает, ответы стоит искать в финансовой плоскости. Что в обычной жизни, что в политике, вопрос "кто платит?" очень часто является определяющим. Несмотря на новизну лиц и правильность лозунгов, кто-то же должен оплачивать эфиры, рекламные щиты, работу штабов и массу других расходов, являющихся неотъемлемой составляющей любой избирательной кампании, бюджет которой, по разным оценкам, в зависимости от обстоятельств, колеблется в пределах $20-100 млн.

Мне кажется, что для становления молодой украинской демократии было бы очень полезно, если бы все партии, без исключения, ответили избирателям на вопрос - "А откуда деньги на выборы?".

Хотя, с некоторыми все и так ясно. Как ни противоречиво звучит, но те, кого больше всего упрекают в коррупции, с точки зрения финансирования, как раз, самые понятные и прозрачные. Что в "Оппозиции", что в "Солидарности" есть масса богатых людей, готовых дать денег для достижения каких-то своих целей. Деньги у кандидатов есть – это факт! Откуда и на какие цели – это уже другой вопрос, и каждый избиратель в состоянии ответить на него сам. Деньги честные или ворованные, цели хорошие или плохие, в данном контексте не имеет значения. Главное, что избиратель понимает ситуацию, и это его либо устраивает, либо нет.

С "Батьківщиной" ситуация сложнее. Там мало официальных богачей, но за последние двадцать лет мы так привыкли, что лидеры этой партии умудряются жить в Конча-Заспе, ездить на дорогих машинах и красиво одеваться на десять тысяч гривен в месяц, что уже перестали задаваться вопросом "как это возможно?". Давайте верить, что эти десять тысяч волшебные, и их будет достаточно на финансирование всех избирательных затрат. Кто верит в такого рода волшебство, голосует "За!" и потом не обижается!

Загадочнее обстоит дело с "новыми лицами". К чести "Голоса", нужно признать, что партия сделала попытку пролить свет на источники финансирования своей кампании. Несколько поддерживающих ее предпринимателей и управленцев, по-моему, общим количеством семь, пожертвовали небольшие средства на политическую борьбу, о чем сообщили публично, в Facebook, обозначив свою гражданскую позицию и попытавшись своим примером привлечь последователей.

Всего собрали что-то около $100 000 или 0,5% от нижнего порога необходимого избирательного бюджета. Учитывая, что в списке партии, как минимум, в видимой его части, богатых людей, готовых финансировать партию, почти нет, актуальным остается вопрос "Как же продолжится кампания без средств к существованию?" или "Голос" дотянет до дня выборов на голом энтузиазме, входящих в него активистов.

Со "Слугой народа" тоже непонятно. Первая двадцатка состоит, в подавляющем большинстве, из людей новых, но не богатых. Крупных пожертвований они сделать не в силах. Все, что смогут, – это исправно платить партийные взносы, чего вполне может хватить на пару рекламных щитов в районном центре.

Что же получается? С "Оппозицией", "Солидарностью" и "Батьківщиной" все понятно. Известные люди, известно с какими деньгами и с известно какой целью рвутся на насиженные места. Никаких загадок! Нравится – голосуй "За", не нравится – выбирай других. А вот с другими-то, кто ведет в парламент лавину "новых" лиц, ситуация загадочная, с точки зрения финансирования. По-моему, четкого ответа на вопрос "Откуда деньги?" нет. И в этой ситуации очень уж не хочется, чтобы после выборов вдруг выяснилось, что лица "новые", а деньги все те же, "старые".

Единственный способ проверить – полностью открыть источники финансирования. Тогда все станет ясно и не нужно будет гадать! Политические движения не могут существовать на голом энтузиазме. Их обязательно кто-то финансирует и с какой-то целью.

Мне кажется, что избиратель имеет полное право знать, кто!