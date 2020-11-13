UA

Локдаун выходного дня не решит ни одной из проблем, о которых заявила власть

Локдаун выходного дня не решит ни одной из проблем, о которых заявила власть

директор сети магазинов Рідні Медтехніка
13.11.2020, 16:03

Локдаун выходного дня – очередная ахинея от создателей налога на гастарбайтеров и 500 000 новых рабочих мест

Локдаун выходного дня не решит ни одной из проблем:

- не разорвет цепочку цепочку контакта больных на коронавирус людец и здоровых;

- не разгрузит больницы.

Пять рабочих дней.

Если люди будут ездить в метро, в общественном транспорте, на работе и в магазинах заражаться, то эти два выходных дня карантина никак не помогут остановить распространение коронавируса.

Читайте также
Карантин выходного дня – нокаут. Как он поможет людям и стране

Нужно вводить полный тотальный карантин всей страны минимум на две недели.

Свою логику объясню на трех конкретных примерах из жизни.

Пример 1.

На прошлой неделе в одной из столичных больниц, отданных под лечение коронавирусных больных, запаса кислорода оставалось на три часа. Под угрозой были жизни сотен пациентов.

Пример 2.

В областных центрах страны уже есть тотальные проблемы с койками в реанимациях. Существует живая очередь, чтобы лечь в реанимацию.

Пример 3.

В крупных областных центрах, таких как Полтава, люди уже стоят в очереди, чтобы подышать кислородом. А пока ждут свою очередь, дышат в открытое окно.

Вы себе вообще можете представить, что творится в районных больницах, если эти три примера – это уже реальность крупных городов вчерашнего дня.

Читайте также
"Карантин выходного дня" – это сигнал медикам, что подкрепления не будет

Вы еще не поняли.

Нет у них плана.

Нет у них золотой рыбки.

Нет у них запасного варианта.

Вывод.

Завтра может быть таким, что наши муки сомнения про тотальный локдаун будут выглядеть блекло на фоне тысяч закрытых гробов.

Нам надо любой ценой разорвать цепочку контакта больных и здоровых с одной единственной целью – разгрузить койки стационаров и реанимаций.

Поэтому.

1. Полный локдаун страны.

2. Полиция и Национальная гвардия – на круглосуточное патрулирование.

3. Рестораны Конча-Заспы и модные заведения Киева – на круглосуточные рейды и штрафы хоть каждую минуту.

4. Мировые сети фаст-фудов, гипермаркеты и местам массового скопления людей – никаких привилегий. Раз все закрыты, то все закрыты.

5. Все популярные заведения в городах по всей стране – на тотальный стоп.

Так чтоб никому не было обидно.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог в Ліга.Money
Киев ЛІГА, Група компаній
Digital-маркетолог Спецпроекты
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
карантин карантин выходного дня Давиденко Алексей

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проект Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 