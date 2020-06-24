Лукашенко и борьба за средний класс

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с инициаторами протестов против аккумуляторного завода в Бресте и заговорил про местный референдум.

Что же, в данном случае можно говорить о старте технологической, а не брутальной составляющей контригры властей.

Уже, как минимум, интересно, поскольку: налицо попытка через выход на прямой контакт 1. фрагментировать группы выразителей протестных настроений, выводя часть из них из дискурса о выборах 2020; 2. есть попытка игры с тезисами, озвученными оппонентами.

Можно предположить, что в ближайшие 2-3 недели мы:

1. станем свидетелями роста интенсивности как раз технологической составляющей, которая будет направлена в первую очередь на городской средний класс, более молодое поколение.

2. При этом сохранится репрессивное давление, которое плавно будет сползать (пока, до выборов) на поле традиционного электората АГЛ - там это работает.

Насколько будет успешной данная тактика будет во многом зависеть от наличия домашних заготовок у его оппонентов. Вариант "диалога" властей намного более неудобен, поскольку, в отличие от прямых репрессий, ты должен объяснить что не так с проявлениями "дружелюбия".

Лежащий на поверхности аргумент "не верим" не зайдет всем - его поймут только те, что уже попал под маховик давления. Это, с учетом знакомых и родственников много - около 40-50 000, но речь идет о влиянии на группу в 500-600 000. Оппонентам Лукашенко нужны дополнительные аргументы. Хотя, нужны и Лукашенко - разовая акция не делает погоды - она просто уменьшает холодок в отдельном городе.

Одним словом, июль 2020 года будет действительно уникальным для Беларуси - впервые в истории борьба будет идти за симпатии (либо нейтральность) городского среднего класса - группы, которой еще 10 лет назад фактически не существовало.

При этом данная группа разумна, склонна к горизонтальной координации и имеет деньги, которые может направить на кажущийся важным проект.

Но самое важное - эта группа учится формулировать свои интересы и задавать вопросы власти (не протестовать, не просить, а именно задавать вопросы).

От того, кто подхватит эту группу, во многом будет зависеть формирование политического ландшафта в Беларуси в ближайшие годы.

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