Лукашенко спешит с выборами. Кого же боится лидер Беларуси?

В Беларуси названа дата президентских выборов. Голосование пройдет 9 августа - такое решение приняли депутаты Палаты Представителей, собравшиеся на внеочередное заседание. Дата - наиболее ранняя из тех, которые предлагали к выбору, а о самой "внеочередной сессии" парламента, СМИ сообщили только вчера вечером. Очевидно, что президент страны Александр Лукашенко спешит.

Возникает вопрос, почему?

Для того, чтобы понять причины спешки, стоит вспомнить события начала 2019 года, когда на фоне пика "интеграционного противостояния с РФ" в Минске думали, как развести две электоральные кампании - президентскую и парламентскую.

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Одни выборы должны были пройти досрочно. Решили провести, все же, выборы депутатов парламента, поскольку за год можно было бы развернуть сеть влияния, способную обеспечить неприятные сюрпризы для власти по паре округов. В результате, парламент сформирован и получил ироничную характеристику "стерильный".

Значит выборы президента должны были пройти в 2020 году. Когда - в дату не углублялись. С одной стороны, по закону, не позже 30 августа, но все всегда можно изменить, имея "стерильный парламент".

Весной Лукашенко уже однозначно говорил про лето. И, наконец, сейчас выбрали максимально раннюю дату. Это означает, что у возможных оппонентов осталось меньше времени на раскачку.

Привычная беларусская оппозиция, часть которой решила выбрать единого кандидата на праймериз, предсказуемо переругалась между собой на этапе подведения промежуточных результатов.

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Чтобы успеть хоть как-то выйти единым фронтом, им необходимо договориться максимум на протяжении двух ближайших недель. А дальше - старая проблема кризиса кадров, идей, ресурсов. То есть беларусская оппозиция на данных выборах не будет бороться за пост президента, а будет пытаться увеличить свою узнаваемость.

Западные страны вполне удовлетворит спокойная избирательная кампания. Демократичной ее не назовут, но Лукашенко как президента признают и будут с ним работать. Предложенная США концепция "лучше диктатор в независимой стране, чем поглощение Беларуси Россией" выгодна официальному Минску. Поэтому большого дипломатического "фе" не будет. Естественно, при условии, что в процессе выборов надолго никого в Беларуси не посадят.

Кого же боится Лукашенко? "Братской" России. Кремль явно не в восторге от результатов "интеграционных порывов", от проваленной нефтяной пикировки. И, судя по целому ряду признаков, в Москве приняли решение "входить" в Беларусь по украинскому сценарию 2006-2011 годов.

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То есть вход в ключевые отрасли экономики (в том числе через инвестиции) и через гуманитарные проекты, создание социальной базы для возникновения сети пророссийских НПО различной направленности, которые в нужный момент станут ядром политического движения.

Выборы 2020 года в таком формате удобны для атаки не самого Лукашенко, а на уменьшение его легитимности в глазах среднего звена беларусских политических элит и части населения. А так же пробе пера - анализу возможности "прикупить" часть беларусских оппозиционеров и проверить насколько те способны работать и могут быть использованы.

Но обвал цен на нефть, введенный карантин в РФ - прекрасные новости для Лукашенко. До конца мая, российские медиа будут заняты, в значительной мере, внутренними проблемами. В июне населению надо будет объяснить, почему жить стало хуже, и как российское государство будет работать дальше.

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Следующий этап - отложенное "народное голосование" за конституцию, обнуляющие сроки президентства Владимира Путина и начало переформатирования российской власти.

Вновь бОльшая часть ресурсов (имею в виду люди, медиа и т.д.) будет задействована на внутреннем поле. Таким образом, для организации полноценных информационных и политических атак на беларуском направлении остается, по большому счету, август. А это значит, что в интересах Лукашенко как можно больше сжать временной промежуток возможного российского маневра.

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Ну и, в конце концов, июль-август - период затишья в экономике и политике. Потрясений будет относительно мало. Кризис накроет страну осенью. Это означает, что до августа можно, на накопленных ранее ресурсах демонстрировать успешность экономики, играть в повышение зарплат и пенсий. Ведь возможный осенний обвал - это уже после выборов.