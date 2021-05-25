Лукашенко – террорист. Что из этого следует

На скрине с сайта Flightradar24 совершенно отчетливо видно, что борт Ryanair до последнего на скорости уходил в Литву и повернул на Минск только тогда, когда до границы с Литвой оставалось тридцать километров, то есть две минуты лета. Борт даже на глиссаду не заходил – так и шел, не снижая скорости. Вадим Лукашевич все расписал на пальцах у себя в Facebook: заход на глиссаду начинается в 177 км от Вильнюса, до Вильнюса ближе, чем до Минска, до границы две минуты, борт идет без снижения, не сбавляя скорости.

Из этого следует однозначный вывод – пилоты Ryanair понимали, что происходит, до последнего старались максимально быстро покинуть воздушное пространство Беларуси и развернулись только тогда, когда им с "МиГа" поступило прямое указание садиться под угрозой применения оружия и уничтожения.

То есть это – чистейшей воды терроризм. Захват и угон воздушного судна.

Более того, это – государственный терроризм.

Что из этого следует?

Из этого следует, что со вчерашнего дня Александр Лукашенко – международный преступник, государственный террорист. Нет больше никакой разницы между ним и Муаммаром Каддафи, Бен-Ладеном, ХАМАС, ИГИЛ, ДНР, Владимиром Путиным, Леонидом Брежневым или сомалийскими пиратами.

Видимо, у каждого диктатора должен быть свой "Боинг". У Путина – МН-17, у Каддафи – Локерби, у Брежнева – Сахалин, у Бен-Ладена – Башни Близнецы.

Хотя, вру. У сомалийских пиратов нет своего собственного государственного силового аппарата. Они не так опасны.

У Лукашенко – есть.

Что из этого следует?

Что весь государственный аппарат Беларуси должен быть признан террористической организацией. Как ХАМАС. Вот в самом прямейшем смысле этого слова. Или как ДНР. Именно весь. Тот летчик, который приказывал борту Ryanair садиться, или он будет сбит – точно такой же террорист, как и тот, кто отдавал ему этот приказ, кто разрабатывал операцию, кто летел на этом борту для провокации, кто год назад избивал и убивал людей, удерживая трон для Лукашенко.

Кстати, товарищи Петровы-Башировы. Подумайте вот над чем. После вылета из Минска на борту не оказалось пятерых человек. Один – Протасевич. Значит, сотрудников КГБ на борту было четверо. Или ФСБ. Если это россияне.

Так вот, в свете информации с flightradar настоятельно советую вам подумать над фразой "Родина тебя собьет, сынок. Всегда".

Что из этого следует?

Из этого следует, что мировое сообщество, НАТО, Интерпол, ЦРУ, Моссад, Госдеп и все-все-все остальные должны относиться к сотрудникам госаппарата Беларуси в целом и Лукашенко лично – как к лидерам ИГИЛ и ДНР. Или Бен-Ладену. Они должны быть вне закона. Все. Точка.

Иначе дальше уже совсем любой гопник будет делать все, что хочет, и диктовать свои условия.

Вот прям прямым текстом: "Вот какое дело, Саша. Ты либо прямо сейчас, моментально, без всяких условий и торга отдаешь Протасевича, его девушку, всех, кого ты посадил, – и больше никогда, ни при каких раскладах, не творишь подобной херни, и сидишь ниже травы, тише воды. И, возможно, тогда мы перестанем замечать тебя, и дадим тебе досидеть на троне до твоей смерти. А если нет – "Пэтриотам" пофиг на границы, им главное расстояние, а расстояние таково, что они твой борт достанут прям в аэропорту Минска, на взлете".

Но Рейгана, Тетчер, Маршалла, МакАртура, Черчилля, Кеннеди и МакКейна больше нет. А есть толерантность и денежная поддержка мировым сообществом Палестины.

Так что…

Что дальше? Дальше вот что. С сегодняшнего дня слияние Беларуси с Россией становится совершенно неизбежным. Все, точка бифуркации пройдена. СССР-2.0 будет построен. И это будет террористический СССР-2.0.

Как, впрочем, и первый.

Что следует из этого?

Из этого следует, что с трех сторон Украины образуется православный ХАМАС, с такими же поехавшими террористами во главе, с таким же "отъездом кукушки" в четырнадцатый век, мракобесием и убийствами, и с такой же задачей – уничтожить соседнее государство. Но только в отличие от аутентичного, этот ХАМАС превосходит соседнее государство по силе, по экономике, по людским ресурсам, по наглости, по решимости.

А с четвертой стороны – море. За которым тоже ХАМАС.

Меня беларусы вчера в комментах спрашивали: "Ну, ок, то что ты пишешь, понятно. Но вместо того, чтобы крыть матом направо и налево, можешь объяснить, что делать-то теперь?"

Могу. Даже без мата.

Что теперь делать – зависит только от того, какие цели вы перед собой видите. Если вы видите цель свержение режима Лукашенко – то не делать уже нечего. Все. Поздно. Поезд ушел. Лукашенко будет у власти уже навсегда, в подвалах Американки будут созданы дела, и если вы все в розовых очках тешите себя надеждой, что "ну, не будет же он расстреливать, не дойдет же он до такого" – то я вас разочарую. Будет. Дойдет.

А потом ему на смену придет Коленька, которому папа свернул мозги еще с детства, и колхозника мы будем вспомнить как еще не такого и плохого мужика.

Вот из этих условий и стройте ваши дальнейшие стратегии.

Уму непостижимо, никто не мог представить, такого мы не ждали... А чего вы ждали? Чего вы ждали-то? Леденцов на палочке?

Вам во все уши орали. Вам матом блажили. Очнитесь. Снимите очки. Будет больно.

Ну, что я теперь могу сказать.

Ершиками машите.

Как нам свергнуть Лукашенко – это теперь ложная дихотомия. Нет больше такого выбора – мирно свергать диктатуру, или не мирно. Проехали.

А реальная дилемма такова – что делать теперь лично мне, когда через энное количество лет будет объявлена мобилизация, меня засунут в шинель, всучат в руки ружье и отправят завоевывать Украину?

А вас предупреждали.

Что это означает для Украины?

Это означает, что, как и было сказано, с трех сторон один большой ХАМАС-ДНР, а в Киеве – Зеленский. С агентом Ермаком в ОП. С моносбродом в Раде. И с Аваковым в министрах. Отличная ситуация, правда?

Ну, тут плач Ярославны с благодарностью семидесяти трем процентам лить уже нечего, и так все ясно.

Тут есть другая проблема.

Называется Третий Майдан.

Потому что при таком раскладе третий Майдан также будет означать почти гарантированное вторжение. Потому что упускать такую возможность они уже не будут. А терять им к тому моменту будет уже нечего. Просто идеальная ситуация.

А с учетом того, что из Зеленского действительно пытаются сейчас делать мини-Путина, во всяком случае, его тащат ровно по этой же схеме, которая начинается с поддержанной обществом борьбы с ненавидимыми олигархами, и на второй срок ему, скорее всего, в главные соперники будут тащить какого-нибудь Бойко или что-либо такое же опзжшное, то…

"Не понравится – скинем и этого" – где вы, ребят? У вас есть какой-то внятный план дальнейшего развития ситуации?

У меня вот с этим теперь уже плохо.

Возможности диктатур по удержанию власти за последние сто лет возросли кратно. Эпоха мирных бархатных революций закончилась. Ботиночки на лавочках больше не работают. Мы входим в новый период. В котором диктатуры будут самые настоящие, вот как надо, по заветам Пол Пота. А революции будут либо кровавые, с последующими войнами, либо их не будет вообще.

Беларусь проиграла еще в десятом, когда была "Площа". Но совершенно окончательно она проиграла в тот момент, когда добрые пони не дали штурмовать Окрестина, мотивируя это тем, что задержанных будут только сильнее избивать. Вот в этот момент была поставлена точка. Россия проиграла 11 декабря 2011. Когда ушли в загон на Болотной.

А не было бы коллективного Окрестина – Протасевичу просто не было бы где сидеть.

Подумайте об этом.

Впрочем, что теперь-то.

Казахи. Помните. Три-четыре дня. Все решают первые три–четыре дня. Когда власть растеряна, а силовой аппарат еще сам не знает, на чью сторону он качнется. Если в это время протест делает первый, самый малюсенький шажок назад, и уходит на Болотную – все, точка. Сливайте воду.

А поскольку следующее говно с высокой долей вероятности будет именно у вас в виде какой-нибудь Восточно-Казахстанской Народной Республики, то ментально начинайте привыкать к этой мысли уже сейчас. Готовьтесь.

Лучше быть готовыми, чем нет.

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