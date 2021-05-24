Лукашенко-террорист, исповедь Зеленского, чистка Кабмина, Кличко в опале. Важное за неделю

Володимир Зеленський підвів підсумки двох років свого президентства. Уряд пережив безболісне, на перший погляд, оновлення. Віталія Кличка наполегливо запрошують на президентський ринг. Інцидент із захопленням Романа Протасевича в БІлорусі став несподіваним продовженням українського сюжету про "вагнерівців".

Сповідь Зеленського, або не пройшло і двох років

Володимир Зеленський на честь другої річниці перебування на посаді президента провів 3-годинну прес-конференцію, яка залишила неоднозначні враження.

Гарант Конституції охоче демонстрував поінформованість поза межами повноважень, хвалив керівника офісу президента Андрія Єрмака та прозоро натякав Віталію Кличку на майбутні неприємності.

Зеленський продовжує прагнути зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним та вважає себе вироком своєму попереднику Петру Порошенку.

У нього не викликає сумнівів законність перемоги Василя Вірастюка у 87-му виборчому окрузі, а можливий запуск Nord Stream-2 Зеленський назвав значною перемогою Росії.

Перетасування в Кабміні

Президент під час прес-конференції отримав своєрідне підтвердження власної впливовості, адже Верховна Рада зі значним запасом призначила нових членів уряду. Прагнення Максима Степанова зачепитися за крісло міністра охорони здоров’я завершилося передбачуваним провалом. Призначення Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки варто розглядати як підважування позицій прем’єра Дениса Шмигаля. У цьому контексті колишній статус фігуранта люстрації у Олексія Любченка виглядає особливо пікантно та створює додаткові важелі тиску на нього.

Кличко в опалі

Мер Києва та голова КМДА Володимир Кличко вирішив не ігнорувати випади з боку президента та наголосив, що не має до нього жодних особистих питань. Кличко повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", що протягом 10 днів у комунальних підприємствах столиці пройшли 70 обшуків, і це може претендувати на рекорд.

Справи Роттердам + та трагедії Іл-76 та Лукашенко-терорист

До речі, ще один рекорд встановила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка вчетверте за півроку закрила кримінальне провадження у справі Роттердам+. Знайти докази завдання збитків не вдається.

Верховний Суд України виправдав начальника штаба АТО у 2014 році, генерала Віктора Назарова,у справі про знищення російськими терористами літака Іл-76 у небі над Луганським аеропортом влітку 2014 року. Це рішення – не лише з категорії справедливості, але і демонстрації необхідності відновлення системи військової юстиції.

Парламентська більшість відмовилася підтримати ТСК для розслідування обставин провалу спроби захопити "вагнерівців" влітку минулого року, натомість запропонувавши замінник, який має опікуватися можливими злочинами представників влади.

Але захоплення білоруською владою опозиціонера Романа Протасевича, співзасновника і екс-головного редактора Telegram-каналу NEXTA, з примусовою посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська, безумовно, дасть новий імпульс цій резонансній справі.

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