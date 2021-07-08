Любые манипуляции по реформам точно не прокатят. Как Зеленскому говорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в США, чтобы просить помощи. И это нормально. Украине нужна эта помощь в войне с Россией.

В США неоднократно подчеркивали, что такая помощь напрямую зависит от прогресса власти в реформах. Вчера государственный секретарь США Энтони Блинкен очертил пять ключевых шагов, по которым они будут оценивать наличие такого прогресса. Далее – коротко о каждом из них.

Блинкен прекрасно понимает украинский контекст, его месседжи направлены лично Зеленскому и прямо касаются его визита в Вашингтон.

С ним точно будут обсуждать именно эти реформы. И любые манипуляции Зеленского по ним – точно не прокатят.

Итак, что же сказал Блинкен и что делает Зеленский:

1. Блинкен: одобрение законопроектов по Высшему совету правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) в таком виде, что обеспечит прозрачный отбор судей.

Зеленский по ВККС: законопроект принят, однако пока решающая роль международных экспертов под вопросом. Эту проблему может решить только президент (своим вето с предложениями) и только на следующей неделе, потому что он последний в этой сессии.

Зеленский по ВСП: подготовлен ко второму чтению, однако депутаты Зеленского выступают против поправок, которые позволят очистить этот гадюшник.

Хотя международные эксперты и получат решающий голос в процессе, они смогут лишь рекомендовать освободить нечестных членов ВСП.

Комитет Верховной Рады по правовой политике, председателем которого является нардеп из Слуги народа Андрей Костин, не включил в законопроект поправку, которая предусматривает действенную процедуру увольнения членов ВСП.

Без нее никакой очистки ВСП не будет, по крайней мере в ближайшие годы.

2. Блинкен: прозрачная процедура отбора руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Зеленский по САП: контролируемая Олегом Татаровым, замглавы Офиса президента, часть комиссии (квота ВРУ) тянула зашкваренных кандидатов и показательно выбрасывала независимых.

Когда этот план сорвался – комиссия по указанию ОП взяла курс на срыв конкурса (или его фальсификацию).

Читайте также

3. Блинкен: сохранение корпоративного управления госпредприятиями.

Зеленский: в нарушение закона нагло освобождает Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза и назначает Юрия Витренко. Офис президента из ОАСК дважды блокирует решение НАПК об увольнении Витренко.

4. Блинкен: реформа Службы безопасности Украины.

Зеленский: законопроект подвисает в Раде, где СБУ и лояльные к Службе депутаты (от ОПЗЖ, Батькивщины и части Слуг народа) выхолащивают реформу. Власти хотят обмануть общество, сохранив СБУ право на следствие, что перечеркнет всю реформу.

Читайте также

5. Блинкен: реальное наказание должностных лиц.

Зеленский: отмазывает замглавы Офиса президента Олега Татарова от наказания за коррупционное преступление, чем показывает, что необратимость наказания для него не приоритет и он толерантен к коррупции.

Кроме Татарова Зеленский руками генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой продолжает отмазывать ТОП-коррупционеров в делах: "Роттердам+", VAB Банка (Олег Бахматюк), Окружного админсуда Киева и других.

Читайте также Судья Вовк забрал у Украины шанс на справедливость. А нам на это наплевать

Я хочу, чтобы Зеленский четко осознавал, что американская сторона В ДЕТАЛЯХ знает историю по каждому приоритету.

На каждой встрече будет чиновник, который будет отсекать попытки президента Украины соврать, спрыгнуть или валять дурака. Не надо даже пробовать это делать.

Особенно не надо делать этого с президентом США Джо Байденом.

Во-первых, он прекрасно знает Украину. Во-вторых, его насчет этих приоритетов отлично пробрифуют перед встречей.

Позволю себе совет Зеленскому: ехать в США с реальными результатами по этим направлениям. Эти результаты абсолютно реально обеспечить в ближайшие две недели.

Без этих результатов, по-моему, эта поездка в США ни Зеленскому, ни, к сожалению, Украине особо не поможет.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.