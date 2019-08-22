Макрон, Путин и цугцванг для Зеленского: переговоры в Бергансоне

19 августа прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которую, по ее результатам, есть все основания назвать «зрадницькой».

Лидеры двух стран обсуждали несколько тем: ядерную политику и безопасность в киберпространстве, ситуацию в Сирии, угрозу милитаризации космического пространства, угрозу для глобальной безопасности в связи с разрывом договора между США и РФ об ограничении производства ракет средней и меньшей дальности, экономические отношения Парижа и Москвы, в том числе речь зашла и о росте объемов двусторонней торговли и о возможных перспективах межрегионального проекта «Европа от Лиссабона до Владивостока».

Что интересно, все эти темы поднимались в контексте сотрудничества именно между Францией и Россией. Мнение других международных игроков в диалоге президентов не вспоминались и не учитывались.

Естественно, речь зашла и про ситуацию в Украине, - что было само собой разумеющимся и, пожалуй, чуть ли не основным пунктом встречи Макрона и Путина.

Президент РФ максимально заинтересован в скорейшем снятии или хотя бы частичном ослаблении международных санкций (что непосредственно связано с войной в Донбассе) из-за нарастающего конфликта внутри российской элиты за остающиеся доступными для нее источники доходов (надо отметить, что начиная с 2014 года эти источники все более мелеют). На фоне этой активизировавшейся борьбы именно расширение поля «экономических возможностей» для олигархов, политиков и силовиков является основной задачей Путина, решение которой позволит ему удержать нынешнюю внутриэлитную борьбу в рамках и остановить нарастающую дестабилизацию режима.

Со своей стороны, Макрон и другие европейские лидеры также хотели бы восстановить с РФ полноценные экономические отношения, и это желание становится все более явным, поскольку именно оно все активнее подталкивает европейские элиты к как можно скорейшему разрешению конфликта в Донбассе «любой ценой».

Таким образом, Макрон крайне дипломатично - и с пониманием - слушал Путина, который жаловался на Украину и рассказывал о том, что официальный Киев не желает выходить на прямые переговоры с представителями неподконтрольных территорий, не хочет проводить выборы в Донбассе и, конечно же, отказывается от «особого статуса» для тех частей Украины, где обосновались террористы.

Почему можно говорить, что Макрон отнесся ко всему этому с понимаем?

Во-первых, президент Франции разразился комплиментами в отношении РФ, назвав страну, грубо нарушившую международное право, «очень глубоко европейской».

Во-вторых, потому что после диалога с Путиным он заявил, что без достижения «ощутимых результатов» встречаться в Нормандском формате нет смысла.

А что сегодня в Европе подразумевают под «ощутимыми результатами»? Принятие президентом Владимиром Зеленским условий минских соглашений, подписанных пятым президентом в 2014 году. И это - один из самых главных для нас выводов встречи в Бергансоне.

Зеленский оказался в достаточно тяжелой ситуации. Все европейские лидеры и партнеры будут принуждать его к скорейшему достижению мира в любом возможном формате. А самым простым сейчас, по их мнению, является буквальное выполнение именно минских соглашений, которые уже находятся «на столе».

Благодаря этой встрече стало понятно, почему европейские лидеры так приветствовали победу Зеленского – он символизировал «эпоху изменений» не только для граждан Украины, но и для европейского руководства, которое размышляло главным образом о том, как бы избавиться от перманентно назойливой темы в виде конфликта в Донбассе.

И, да, европейское руководство действительно устало не столько от конфликта на востоке Украины, сколько от невозможности вести нормальные отношения с РФ - и не ощущать себя при этом преступником, ломающим и свои прежние обязательства, и международное право.

Поэтому когда Зеленский начал звонить Путину, в Европе это максимально приветствовали, потому что надеялись, что одной проблемой скоро станет меньше, - по крайней мере, в публичном пространстве.

Встреча в Бергансоне – это, конечно, не история про возможный возврат России в G8. С этмим все ясно, - помимо Франции и США там еще есть Германия, Великобритания и Канада, которые пока что не видят причин возвращать РФ в формат. Но и та же Германия, которая сегодня выступает якобы против возврата России, одновременно сыграла чуть ли не главную роль в лоббировании возвращения РФ в ПАСЕ. А потому здесь также нужно оставаться внимательным и следить за моментом, когда Берлин вздумает изменить свое мнение.

Встреча в Бергансоне – это история о том, что международная изоляция России и ее президента ушла в прошлое, даже несмотря на то, что Крым по-прежнему остается оккупированным, а Донбасс все также страдает от "замороженного конфликта" низкой интенсивности. И Украина ничего не может с этим сделать, и это бессилие обещает лишь усугубляться и - в итоге сыграть против нас, если конфликт в Донбассе и российско-украинские отношения останутся в прежней мертвой точке.

Зеленский находится в цугцванге, когда куда не двинься – везде опасно. Пагубно как бездействие, так и любое движение в условиях, которые международное сообщество создало в тесном контакте с РФ.

И единственный выход из цугцванга – сломать ситуацию, нарушив правила, например, ударив противника шахматной доской.

Новое руководство Украины пока не придумало (или не анонсировало) альтернативу Минску, а потому пока нам остается лишь заявлять протесты. Высказывать недовольство тем, что обсуждение важных для Украины тем проходят без участия самой Украины. Насколько это будет эффективно – говорить пока не приходится, но когда ничего, кроме этого, не остается, то в любом случае нужно не сидеть сложа руки, а готовиться под прикрытием протестов неприятно удивить противника.