Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.08.2019, 16:00

Макрон, Путин и цугцванг для Зеленского: переговоры в Бергансоне

Макрон, Путин и цугцванг для Зеленского: переговоры в Бергансоне
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Макрон ясно дал понять, что Франция намерена поддержать Россию в вопросе выполнения Минска

19 августа прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, которую, по ее результатам, есть все основания назвать «зрадницькой».

Лидеры двух стран обсуждали несколько тем: ядерную политику и безопасность в киберпространстве, ситуацию в Сирии, угрозу милитаризации космического пространства, угрозу для глобальной безопасности в связи с разрывом договора между США и РФ об ограничении производства ракет средней и меньшей дальности, экономические отношения Парижа и Москвы, в том числе речь зашла и о росте объемов двусторонней торговли и о возможных перспективах межрегионального проекта «Европа от Лиссабона до Владивостока».

Что интересно, все эти темы поднимались в контексте сотрудничества именно между Францией и Россией. Мнение других международных игроков в диалоге президентов не вспоминались и не учитывались.

Естественно, речь зашла и про ситуацию в Украине, - что было само собой разумеющимся и, пожалуй, чуть ли не основным пунктом встречи Макрона и Путина.

Президент РФ максимально заинтересован в скорейшем снятии или хотя бы частичном ослаблении международных санкций (что непосредственно связано с войной в Донбассе) из-за нарастающего конфликта внутри российской элиты за остающиеся доступными для нее источники доходов (надо отметить, что начиная с 2014 года эти источники все более мелеют). На фоне этой активизировавшейся борьбы именно расширение поля «экономических возможностей» для олигархов, политиков и силовиков является основной задачей Путина, решение которой позволит ему удержать нынешнюю внутриэлитную борьбу в рамках и остановить нарастающую дестабилизацию режима.

Со своей стороны, Макрон и другие европейские лидеры также хотели бы восстановить с РФ полноценные экономические отношения, и это желание становится все более явным, поскольку именно оно все активнее подталкивает европейские элиты к как можно скорейшему разрешению конфликта в Донбассе «любой ценой».

Читайте также
Шоу Путина и Макрона: встреча в Бергансоне и выводы для Украины 21.08.2019Путин единственный, кто может остановить войну - Тейлор 15.08.2019Трамп: Я считаю, Зеленский заключит соглашение с Путиным - видео 09.08.2019

Таким образом, Макрон крайне дипломатично - и с пониманием - слушал Путина, который жаловался на Украину и рассказывал о том, что официальный Киев не желает выходить на прямые переговоры с представителями неподконтрольных территорий, не хочет проводить выборы в Донбассе и, конечно же, отказывается от «особого статуса» для тех частей Украины, где обосновались террористы.

Почему можно говорить, что Макрон отнесся ко всему этому с понимаем? 

Во-первых, президент Франции разразился комплиментами в отношении РФ, назвав страну, грубо нарушившую международное право, «очень глубоко европейской».

Во-вторых, потому что после диалога с Путиным он заявил, что без достижения «ощутимых результатов» встречаться в Нормандском формате нет смысла.

А что сегодня в Европе подразумевают под «ощутимыми результатами»? Принятие президентом Владимиром Зеленским условий минских соглашений, подписанных пятым президентом в 2014 году. И это - один из самых главных для нас выводов встречи в Бергансоне.

Зеленский оказался в достаточно тяжелой ситуации. Все европейские лидеры и партнеры будут принуждать его к скорейшему достижению мира в любом возможном формате. А самым простым сейчас, по их мнению, является буквальное выполнение именно минских соглашений, которые уже находятся «на столе».

Благодаря этой встрече стало понятно, почему европейские лидеры так приветствовали победу Зеленского – он символизировал «эпоху изменений» не только для граждан Украины, но и для европейского руководства, которое размышляло главным образом о том, как бы избавиться от перманентно назойливой темы в виде конфликта в Донбассе.

И, да, европейское руководство действительно устало не столько от конфликта на востоке Украины, сколько от невозможности вести нормальные отношения с РФ - и не ощущать себя при этом преступником, ломающим и свои прежние обязательства, и международное право.

Поэтому когда Зеленский начал звонить Путину, в Европе это максимально приветствовали, потому что надеялись, что одной проблемой скоро станет меньше, - по крайней мере, в публичном пространстве.

Встреча в Бергансоне – это, конечно, не история про возможный возврат России в G8. С этмим все ясно, - помимо Франции и США там еще есть Германия, Великобритания и Канада, которые пока что не видят причин возвращать РФ в формат. Но и та же Германия, которая сегодня выступает якобы против возврата России, одновременно сыграла чуть ли не главную роль в лоббировании возвращения РФ в ПАСЕ. А потому здесь также нужно оставаться внимательным и следить за моментом, когда Берлин вздумает изменить свое мнение.

Встреча в Бергансоне – это история о том, что международная изоляция России и ее президента ушла в прошлое, даже несмотря на то, что Крым по-прежнему остается оккупированным, а Донбасс все также страдает от "замороженного конфликта" низкой интенсивности. И Украина ничего не может с этим сделать, и это бессилие обещает лишь усугубляться и - в итоге сыграть против нас, если конфликт в Донбассе и российско-украинские отношения останутся в прежней мертвой точке.

Зеленский находится в цугцванге, когда куда не двинься – везде опасно. Пагубно как бездействие, так и любое движение в условиях, которые международное сообщество создало в тесном контакте с РФ.

И единственный выход из цугцванга – сломать ситуацию, нарушив правила, например, ударив противника шахматной доской.

Новое руководство Украины пока не придумало (или не анонсировало) альтернативу Минску, а потому пока нам остается лишь заявлять протесты. Высказывать недовольство тем, что обсуждение важных для Украины тем проходят без участия самой Украины. Насколько это будет эффективно – говорить пока не приходится, но когда ничего, кроме этого, не остается, то в любом случае нужно не сидеть сложа руки, а готовиться под прикрытием протестов неприятно удивить противника.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Эмманюэль Макрон., Владимир Зеленский, владимир путин, минские договоренности, агрессия россии против украины, переговоры по донбассу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG Снижение вреда без особого труда: в чем секрет?
FMCG
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 