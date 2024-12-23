Не стало удивительным то, что автором пасквиля является журналист российского происхождения

Дополню мнение коллег относительно материала, вероятно, авторства российского редактора The Economist Аркадия Островского, по поводу якобы существования "cancel culture" в Украине.

Господин Островский опубликовал на страницах западного издания однобокий пасквиль, не отражающий объективное положение вещей в Украине.

Даже если не учитывать тот факт, что основной герой его публикации – это Ника Викнянский, который является советником по гуманитарным вопросам мэра Одессы Труханова, а другие комментаторы материала не сбалансированы публичными экспертами по вопросу деколонизации, – материал Островского можно расценивать как эталон безответственной и однобокой (если не заказной) западной журналистики.

Статья изображает усилия Украины по деколонизации как слишком агрессивные, называя их "культурой отмены" (cancel culture), без должного контекста исторического подавления украинской идентичности во времена Российской империи и СССР.

Статья создает ложную равнозначность между действиями Украины по устранению символов российского империализма и российской активной культурной и физической агрессией. Не стоит забывать российские пропагандистские ролики, на которых они первым делом меняют все вывески, написанные на украинском языке, на русские. Об этом в статье Островского не упоминается.

В статье утверждается, что законы, принятые всенародно избранным украинским парламентом, основой которого является монобольшинство Слуги народа, якобы являются инструментом крайнего национализма.

Удаление памятников преподносится как стирание культурного наследия, игнорируя их роль как инструментов имперской пропаганды.

При этом игнорируется тот простой факт, что памятники просто переносятся в должное место, а не уничтожаются.

В статье изображается тотально манипулятивное сравнение украинской культурной политики с российской культурной империей, не учитывающее асимметрию в динамике власти и историческом притеснении.

Заявление о том, что дерусификация "поляризует" общество, игнорирует тот факт, что русская культура исторически навязывалась как доминантная сила, вытесняя локальные идентичности.

Использование крайних голосов, таких как "языковые активисты", для представления всей деколонизационной кампании вводит в заблуждение читателей издания относительно более широких демократических процессов в Украине.

Личные истории, такие как господина Викнянского и его связи с Одессой, используются для сочувствия, в то время как системный контекст имперского влияния не учитывается.

Термины типа "культура отмены" (cancel culture) и "этнонационалисты" используются с отрицательной окраской, чтобы подать украинские политики в негативном свете.

Утверждение, что украинские усилия направлены исключительно на стирание русской культуры, игнорирует их акцент на восстановлении украинской исторической идентичности.

В статье недостаточно контекстуализированы эти действия в рамках продолжающейся войны и исторического использования культуры как инструмента имперской политики.

1. МАНИПУЛЯЦИЯ ОСТРОВСКОГО: Называние украинской деколонизации "культурой отмены". Это искажает смысл усилий Украины, сводя их к негативной коннотации, которая игнорирует исторический контекст.

2. МАНИПУЛЯЦИЯ ОСТРОВСКОГО: Уравнивание деколонизации с "чисткой русскоязычных украинцев". Ошибочная равнозначность, искажающая реальность, ведь эти политики касаются символов империи, а не отдельных людей.

3. МАНИПУЛЯЦИЯ ОСТРОВСКОГО: Утверждение, что деколонизация в Одессе уникальна или не поддерживается. Не учитывается широкий общественный консенсус поддержки таких реформ в Украине.

4. МАНИПУЛЯЦИЯ ОСТРОВСКОГО: Чрезмерный упор на крайних голосах. Это создает впечатление, что все движение деколонизации радикально, что не соответствует действительности.

5. МАНИПУЛЯЦИЯ ОСТРОВСКОГО: отсутствие контекста исторического подавления украинской культуры. Игнорирование этого аспекта искажает нарратив, представляя действия Украины неоправданными.

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Честно говоря, я был лучшего мнения о The Economist. Однако статья демонстрирует предвзятость из-за выборочного представления, эмоциональной окраски и ложной равнозначности.

Хотя она поднимает важные вопросы деколонизации, манипуляции и упущения существенно подрывают ее объективность. Более сбалансированный подход должен был учесть исторический контекст, общественную поддержку и асимметрию власти между Украиной и Россией.

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