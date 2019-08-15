Массовые расстрелы в США: Трамп и контроль за частным оружием

"После каждого случая массовых убийств в США американцы (и не только они) задаются вопросом - в чём причина этого типично американского кошмара", - пишет в новой колонке "What’s Behind America’s Mass Shootings?" вашингтонская писательница и знаток американской политической истории Элизабет Дрю. Хотя общее количество смертей от применения огнестрельного оружия в США постепенно снижается, отмечает она, массовые убийства (случаи со стрельбой, в которых погибают как минимум четыре человека) происходят все чаще и становятся все более жестокими.

Произошедшие в первые выходные августа один за другим два случая массовых убийств в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо) многие считают соломинкой, которая сломает хребет оружейному лобби США, - особенно Национальной ассоциации стрелкового оружия (NRA), которая традиционно противодействует принятию Конгрессом мер по контролю над оружием, пишет Дрю. Однако схожие прогнозы звучали и раньше. Например, после массового убийства в начальной школе "Сэнди-Хук" в штате Коннектикут в 2012 году, когда 20-летний мужчина расстрелял 20 младших школьников и шестерых взрослых, президент Барак Обама, вытирая слёзы, поклялся. что меры будут приняты.

Казалось бы, принятие действенного закона о контроле над оружием после столь ужасающей трагедии не должно было стать проблемой, отмечает автор. Опросы показывали, что идею закрыть пробелы в требованиях к проверке личности (сейчас от неё освобождены те, кто покупает огнестрельное оружие на оружейных выставках, в интернете, а также в частном порядке у других людей) поддерживали 92% населения, а 62% высказывались за запрет на обоймы большой ёмкости. Трудно было проигнорировать и эмоциональный призыв убитых горем родителей, которые со своими петициями дошли до Вашингтона. Но даже после расстрела в "Сэнди-Хук" Сенат США наложил вето на два решения, которыми ужесточалось законодательство о контроле над оружием.

Чтобы понять, почему это случилось, важно напомнить, что политическая ситуация вокруг вопроса об оружии определяется тем же самым принципом противодействия диктатуре большинства, который дал американцам институт коллегии выборщиков. В Сенате значительно менее населённые штаты Запада, Среднего Запада и Юга США, где традиционно живут склонные к консерватизму поклонники вестернов с Джоном Уэйном, имеют столько же представителей, сколько и намного более крупные штаты вроде Нью-Йорка и Калифорнии. Поэтому даже если большинство американцев выступают за ужесточение законов о контроле над оружием, мнение большинства всовсе не обязательно принимается во внимание Сенатом.

Кроме того, указывает Дрю, противникам контроля над оружием крайне выгодна явно устаревшая интерпретация Второй поправки к Конституции. Эта поправка, принятая в 1791 году, гласит: "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться". "Об истинных намерениях авторов этой поправки и вложенном в нее смысле написаны целые книги, но для защитников права на оружие ни ясный текст этой поправки, ни исторический контекст её принятия не имеют значения. Игнорируя ключевую оговорку – "поскольку хорошо организованное ополчение необходимо", – они делают акцент на индивидуальном "праве хранить и носить оружие", как будто оно было дано свыше на горе Синай", пишет она.

Вторая поправка – это продукт своего времени, обусловленный тем, что бывшие колонии Британии считали необходимым защищаться от ее регулярной правительственной армии. Кроме того, однозарядное оружие того времени было достаточно примитивным по сравнению с современными полуавтоматическими системами с мощными обоймами, которые, как пытается убедить всех Национальная ассоциация стрелкового оружия, совершенно необходимы для спортсменов, даже если для них нет никакого осмысленного гражданского применения. "Надо ли напоминать, что NRA получает от производителей оружия миллионы долларов?" - риторически спрашивает журналист.

Споры по поводу значения Второй поправки остаются в тупике уже более двух столетий, продолжает Дрю, но в 2008 году появилось эпохальное решение Верховного суда в деле "Округ Колумбия против Хеллера", которым был отменен действовавший до того запрет на владение оружием частными лицами в столице США. Поскольку с тех пор Верховный суд стал ещё более консервативным, замечает автор, новые законы о контроле над оружием, которые попадут к нему на рассмотрение, вполне может ожидать схожая судьба, - особенно если президент Дональд Трамп выиграет перевыборы.

Последним большим законом о контроле над оружием, принятым в США, стал закон "О контроле над вооружённой преступностью и о правоохранительных органах" 1994 года, включавший запрет на боевое оружие. В качестве компромисса данный запрет был сформулирован с целым рядом лазеек, а также с ограничением срока действия, по которому решение о продлении действия закона необходимо принимать каждые десять лет. В результате в 2004 году, во время президентства Джорджа Буша-младшего, этот запрет не был продлен просто потерял силу.

"Как показывает статистика, число погибших от случаев массовых расстрелов снизилось именно в те годы, когда запрет на боевое оружие действовал, а затем, когда он утратил силу, оно начало расти", - пишет журналист. - "Если бы сейчас был принят новый ужесточённый запрет, а допустимый размер магазина снижен до десяти патронов (вместо разрешенных сейчас 100), это стало бы сигналом, что Трамп и Конгресс всерьёз намерены бороться со случаями массовых убийств. Однако вероятность того, что это произойдет, очень мала, считает Дрю.

И все-таки после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне Трамп принял несколько иной тон по этому вопросу, дав понять, что готов поддержать "очень серьёзные процедуры проверки личности". Однако точно в таком же духе Трамп высказывался и после того, как стрелок убил 17 человек в средней школе "Марджори-Стоунмэн-Дуглас" в Паркленде (штат Флорида) в феврале 2018 года, и очень скоро после этого он дал задний ход под давлением той же NRA - которая, напоминает автор, была замешана и в попытках России помочь Трампу на выборах в 2016 году.

После двух новых случаев массовых убийств Трамп снова призвал к принятию закона о "красных флажках", который позволил бы судам временно конфисковывать огнестрельное оружие у частных лиц, признанных опасными для самих себя и окружающих по соответствующему заявлению от членов их семьи или сотрудников правоохранительных органов. Подобные законы уже приняты в нескольких штатах, хотя многие консерваторы выступают против них на том основании, что они не соответствуют действующим правовым процедурам. Тем не менее, и некоторые видные республиканцы понимают, что должны сделать хоть что-нибудь в связи с массовыми убийствами, и теперь активно выступают за закон о "красных флажках".

Конечно, ни усиление проверок, ни "красные флажки" не могли бы предотвратить кровопролитие в "Сэнди-Хук" (применявшееся оружие принадлежало матери стрелка, которую он убил первой). Но такие меры хотя бы позволили Трампу и его соратникам-республиканцам говорить, что они "что-то сделали" для решения этой проблемы. Даже лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, которые постоянно тормозит любые инициативы демократов и хочет, чтобы Сенат оставался в руках республиканцев, заявил, что выступает за рассмотрение законопроектов о проверках личности и "красных флажках".

В этой ситуации Трамп в очередной раз загнал себя в угол, считает Дрю. Сразу после массовых убийств он изо всех сил старался представить себя разумным политиком, готовым поддержать оружейную реформу (и, возможно, успокоить избирательниц из пригородов, которые из-за его позиции по контролю за оружием являются его постоянными противниками). Однако в то же время он заметно тревожится по поводу сохранения лояльности избирателей из сельских регионов, которые формируют значительную часть его электоральной базы. Кроме того, Трамп сделал ставку на расовую тему и идею превосходства белых как инструменты для победы в 2020 году, отмечает автор. Столкнувшись с дилеммой – попытаться успокоить избирателей из пригородов или держаться ближе к своей избирательной базе, – он раз за разом инстинктивно выбирает поддержку традиционной электоральной базы, хотя такой подход не очень хорошо сработал на промежуточных выборах в 2018 году.

Что бы ни произошло в ближайшие месяцы, тот факт, что в США сейчас больше единиц оружия в руках частных лиц, чем число жителей страны, означает, что любой новый закон о контроле над оружием будет иметь лишь незначительный эффект – и то в лучшем случае. Несмотря на настоятельное и отчаянное требование американского общества к законодателям "сделать хоть что-нибудь", Трамп отправился в десятидневный отпуск, чтобы поиграть в гольф, а Конгресс находится на ежегодном августовском отдыхе. И очень многое, включая изменение общественных настроений, может произойти еще до того, как Конгресс соберётся вновь.