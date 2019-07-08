Медведчук-медиа и право раковой опухоли на свободу самовыражения

Мосты (и телемосты тоже) строят для того, чтобы по ним ходить. Если телемост между NewsOne и телеканалом Россия все-таки построится, я понимаю (собственно, все понимают), что по нему пойдет из России. Все желающие могут эти медийные бронемарши наблюдать хоть каждый день. С той стороны все наглядно и предсказуемо.

А что пойдет из Украины? Вопросы о том, кто убил Решата Аметова, Владимира Рыбака, о том, кто отправил в Украину группу Стрелкова, о том, когда Россия деоокупирует Крым, признает ответственность за сбитый MH17, за разрушение Донбасса, за гибель десятков тысяч граждан Украины? О военнопленных моряках, о Балухе, о Сенцове?

Но эти вопросы задаются без всяких телемостов, и Россия на них не просто отказывается отвечать - она в принципе отказывается их слышать. Это не к ней. Ее там нет. Она не сторона. Ни в чем. Вот только в телемосте.

Мосты строятся не для того, чтобы затруднить противнику продвижение. Наоборот, мосты - то, что ему помогает наступать. И строят переправы обычно к плацдарму, который уже захвачен.

Когда России "надо поговорить", она всегда собирается говорить сама с собой. Потому что больше ей говорить не с кем. Некомфортно ей говорить с другими. Во всем мире только куски России, пересаженные в медиа-пространство других стран, могут с ней "поговорить" на устраивающем ее языке. Только эти куски могут искренне соглашаться с тезисом, что "весь мир завидует величию России" и мечтает только о том, как бы ее уничтожить. Только эти подсадки могут "поговорить" о том, что "референдум в Крыму был проведен строго по закону". Только эти метастазы "русского мира" на голубом глазу - и совершенно искренне - способны считать и себя, и Россию здоровой тканью, а весь остальной мир - пораженной "бездуховностью" и "русофобией" опухолью.