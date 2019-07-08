Медведчук-медиа и право раковой опухоли на свободу самовыражения

А что пойдет из Украины? Вопросы о том, кто убил Решата Аметова, Владимира Рыбака, о том, кто отправил в Украину группу Стрелкова, о том, когда Россия деоокупирует Крым, признает ответственность за сбитый MH17, за разрушение Донбасса, за гибель десятков тысяч граждан Украины? О военнопленных моряках, о Балухе, о Сенцове?
Но эти вопросы задаются без всяких телемостов, и Россия на них не просто отказывается отвечать - она в принципе отказывается их слышать. Это не к ней. Ее там нет. Она не сторона. Ни в чем. Вот только в телемосте.
Мосты строятся не для того, чтобы затруднить противнику продвижение. Наоборот, мосты - то, что ему помогает наступать. И строят переправы обычно к плацдарму, который уже захвачен.
Когда России "надо поговорить", она всегда собирается говорить сама с собой. Потому что больше ей говорить не с кем. Некомфортно ей говорить с другими. Во всем мире только куски России, пересаженные в медиа-пространство других стран, могут с ней "поговорить" на устраивающем ее языке. Только эти куски могут искренне соглашаться с тезисом, что "весь мир завидует величию России" и мечтает только о том, как бы ее уничтожить. Только эти подсадки могут "поговорить" о том, что "референдум в Крыму был проведен строго по закону". Только эти метастазы "русского мира" на голубом глазу - и совершенно искренне - способны считать и себя, и Россию здоровой тканью, а весь остальной мир - пораженной "бездуховностью" и "русофобией" опухолью.
Вот и в сюжете с телемостом Кремлю "нужно поговорить" не с Украиной, а со своим плацдармом в ней. В существование самостоятельной Украины (и вообще Украины как таковой) в Кремле просто не верят, о чем многократно и внятно заявляли. Поэтому им "нужно поговорить" с Медведчуком, с их здешней метастазой. С эмиссаром Кремля, который своего коллаборантства совершенно не скрывает и не стесняется. Потому что перед выборами ему позарез нужна поддержка кремлевской пропаганды. И не для того, чтобы набрать процент - свой электоральный потолок он уже нащупал, - а чтобы окончательно расколоть украинский электорат. До крови. До силового противостояния. До горящих шин - сначала перед телестудиями, а потом еще много где.
И ведь расколет, раз уж ему власть по факту не противодействует. Медведчук скупает телеканалы? Государство молчит. Медведчук не скрывает, что работает в интересах Кремля? Государство ничего не имеет против. Медведчук летает в Москву? Государство возбуждает дело не против него, а против програнслужбы.
А раковая опухоль "русского мира" в это время расползается все шире. В информационной войне Украина откровенно проигрывает, беспомощно сдает кремлевским метастазам собственное медиа-пространство. Никаких чрезвычайных или решительных мер. Ни терапии, ни хирургии, как будто рак может вдруг сам как-нибудь рассосаться. Никакого понимания, что вместе с национальными медиа Кремль поглощает и государственную независимость. Что его "гибридная победа" - это наше совершенно негибридное поражение. Что не может быть никакой свободы слова для раковой опухоли, которая убивает страну.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не хотел (или не мог) лечить Порошенко.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не может (или не хочет?) лечить Зеленский.
Но я совершенно не понимаю, сколько нам еще стоять против кремлевской и прокремлевской сволочи без всякого ощутимого участия и закона, и других ветвей власти, которые демонстрируют или очевидную беспомощность, или откровенный саботаж. Если закон Украины вот так откровенно против нас и за Медведчука, может, лучше прямо сказать, чтобы мы тут не выделывались со всякими глупыми и несбыточными идеями - с этими "независимость", "достоинство", "отстоять страну", "противостоять агрессии", "европейский вектор" и с прочей либеральной русофобской ересью?
Скажите прямо, не стесняйтесь. Нам не привыкать.
Мы просто перестанем тратить время на попытки вас разбудить и снова будем спасть страну сами, в том числе от вашей беспомощности. Потому что рак сам себя не лечит.