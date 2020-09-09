Между позором и войной: что выберет украинская власть

Я не был на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Не звали, да и не должны были звать, потому что ТКГ – это главы делегаций, перед которыми (в обычном режиме) мы, участники подгрупп, отчитываемся о результатах нашей работы накануне.

Сегодня был не обычный режим – экстренный, поэтому участвовали только главы делегаций. Думаю, что были и приглашенные Россией представители оккупационных администраций ОРДЛО, Россия ж в ТКГ– "только посредник"…

Результаты работы ТКГ тоже комментировать не могу, поскольку узнал о них с сайта президента, а формулировки там так выписаны, что понимать можно, как хочешь. Это и вызывает опасения.

Надеюсь, эти результаты стоят того, что Украина получит от предстоящей встречи Н-4, иначе я, например, хотел бы разъяснений. Просто как гражданин, налогоплательщик и житель Донбасса…

В целом, я вижу ситуацию так: прослеживается четкий тренд на приднестровизацию конфликта. Когда вроде и не стреляют, но и территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получает. Россия сохраняет свой инструмент влияния на Киев, но поскольку конфликт не острый, то о нем постепенно забывают в мире, возможно, даже снимают санкции с "присмиревшего" агрессора.

Постепенно РФ вообще "выходит" из субъектов конфликта (но не с Донбасса!), в котором остаются только ОРДЛО и Украина. А когда не стреляют, можно поговорить и о "взаимовыгодных" экономических отношениях, выборах, особом статусе.

Если же что-то пойдет не по сценарию Москвы, то перемирие – не мир, его всегда можно нарушить, чтоб напомнить "хохлам", кто в доме хозяин…

Надеюсь, руководство Украины понимает это и не допустит такого развития событий. Надеюсь, оно читало известное выражение Черчилля: "Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор".

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