Международный реестр ущерба: Украина формирует систему послевоенного восстановления

Генеральная Ассамблея ООН поддержала создание компенсационного механизма, который позволит использовать российские активы для выплат пострадавшим от вторжения России в Украину. Ранее Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также приняла историческую резолюцию относительно действий страны-агрессора. Там тоже содержался призыв создать комплексный международный компенсационный механизм. При этом в обоих документах обозначен и первый шаг такого механизма — международный реестр ущерба. Разбираемся, как он будет работать.

Исторические основы

Международное право в вопросах компенсации за нанесенный ущерб опирается на принципы, выработанные в результате рассмотрения отдельных кейсов, ставших историческими. Один из базовых эпизодов — дело Хожувского завода. Его еще в 1920-е годы рассматривала Постоянная палата международного правосудия.

Спор касался перехода имущества от Германии Польше после территориальных изменений по итогам Первой Мировой войны. Именно в этом деле был сформирован основной принцип, который лег в основу дальнейшей работы с компенсациями: "исправление нарушения должно, по возможности, устранить все последствия незаконного действия и восстановить положение, существовавшее в ситуации, если бы незаконных действий не было". Проще говоря, компенсация должна быть достаточной для того, чтобы вернуться к первоначальному состоянию.

Но это принцип, а как добиться его реализации? Украинская сторона в вопросах создания международного реестра ущерба опирается на подходы, применявшиеся в кейсе "Относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории", а также использует опыт Компенсационной комиссии Ирако-Кувейтского конфликта и Комиссии по претензиям Эритреи и Эфиопии.

Реестр Организации Объединенных Наций для регистрации ущерба, причиненного в результате строительства стены на оккупированной палестинской территории является международной структурой, созданной под эгидой ООН. Главный штаб находится в Вене. Основная задача — тщательный учет ущерба, вызванного строительством стены на территориях, которые ООН не признает израильскими. С 2006 года, когда началась работа реестра, и до 31 мая 2022 года (последние представленные публично данные) уже собрано 73 235 эпизодов и более миллиона документов. При этом работа продолжается.

Что касается Комиссии по претензиям Эритреи и Эфиопии, то она уже завершила деятельность. Комиссия, сформированная по итогам двухлетней войны (1998–2000 года), работала с 2000 до 2009 года и в целом вынесла 15 частичных и окончательных решений об ответственности и возмещении ущерба. Комиссия базировалась в Гааге.

Украинский подход

Нынешнее предложение Украины — создать схожую структуру — Реестр ущерба по Украине (Register of Damages for Ukraine, RD4U). Он также будет базироваться в одной из стран ЕС, при этом операционно и финансово будет независимым от структур ООН.

Предполагается, что Реестр ущерба по Украине будет состоять из Секретариата с административными функциями и Комиссии, обладающей надзорно-судебными функциями.

В Секретариате будут работать юрисконсульты, специалисты по анализу данных, IT-специалисты, помощники по правовым и административным вопросам. Сама Комиссия будет состоять международных экспертов в соответствующих сферах международного права. Они займутся сбором претензий и их доказательств, рассмотрением и оценкой полученных претензий, контролем работы Секретариата.

Какие претензии будут рассматривать? Тут стоит вспомнить, что в конце лета Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством инфраструктуры представили "Реестр поврежденного и уничтоженного имущества", где собрано информацию о повреждениях в результате боевых действий недвижимого имущества. Информация оттуда также попадет в международный реестр. Однако RD4U охватит и другие сферы.

Предполагается, что будут рассмотрены претензии перемещенных лиц; пострадавших от военных преступлений; получивших телесные повреждения; ближайших родственников погибших; претензии о повреждении или утрате имущества. При этом по последней категории будет два отдельных направления: до какой-то определенной сумы и выше этого порога.

Рассматриваться будут иски физических и юридических лиц, а также поданные правительством Украины (и, возможно, другими правительствами), в том числе за ущерб, причиненный инфраструктуре и окружающей среде.

Международный опыт будет использован и для того, чтобы работа не затягивалась на годы. Для ускорения работы комиссия сможет использовать методы обработки коллективных или массовых претензий. Под юрисдикцию подпадают все кейсы после 24 февраля 2022 года и до момента окончания боевых действий.

Приоритет: справедливость

Создание Реестра ущерба по Украине — важный шаг для восстановления справедливости для всех пострадавших от войны. Над его созданием работает международная группа юристов и главную юридическую поддержку обеспечивает юрист-международник Маркиян Ключковский (партнер ЮФ "Астерс") в группе с юристами академиками и практиками. Как будет выглядеть структура в итоге — зависит не только от Украины, но и от стран-партнеров, которые захотят нас поддержать.

Что не менее важно, кейс войны в Украине — едва ли не первый в истории, когда сбор информации об ущербе и запуск международных процессов компенсации начался еще до завершения боевых действий. С одной стороны, это поможет нам начать восстановление страны максимально оперативно. А с другой — это яркое свидетельство того, что мир верит в нашу победу и уже сейчас планирует послевоенный порядок, где Украина получит все необходимые компенсации.

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