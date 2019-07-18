Меньше лоска, больше смысла. Почему старые политики - не в тренде

Культура быстрого потребления. Непринужденная, до боли в глазах яркая и откровенная. Крикливые лозунги, кислотные цвета, острые формы: все сливается в одно течение, которое заставляет за секунды хватать все новое, избавляясь от старого не менее быстро.

Сейчас - то самое время, когда молодежь ежедневно формирует новые критерии даже при выборе повседневных вещей. Ей сложно выделить больше времени на оценку программы кандидата, чем на оценку новой пары кроссовок от Канье Уэста. Более того: иногда последний может повлиять на политическое сознание молодых людей сильнее, чем локальный кандидат, который неумело с ними взаимодействует.

От чего зависит этот выбор и существуют ли конкретные критерии для кандидата, чтобы он гарантированно попал под прожектор внимания молодого электората?

В монументальном романе Повелитель мух Голдинга раскрыта интересная идея расстановки приоритетов детьми при выборе лидеров на необитаемом острове. Сначала они выбрали кандидата, который предлагал логические пути спасения и распределял роли для достижения целей. Но со временем - предпочли ему мятежного оппонента, который создал культ поклонения вымышленному божеству, критиковал действия первого лидера и использовал более агрессивную стратегию. Вскоре это привело к расколу между всеми и дальнейшей трагедии.

Как ни странно, описанная ситуация ярко иллюстрирует то изменение мышления, которое легко может проявляться у молодежи и сегодня. Ведь часто внимание привлекает не содержание информации, а способ ее подачи.

Однако будет ли "яркая обложка" достаточным фактором для получения кандидатом доверия молодого избирателя? Бесспорно - нет. Кроме возможности сосредоточить на себе внимание с помощью нестандартного представления программы, потенциальный политик должен помнить, что молодежь сегодня имеет особую способность выявлять "настоящесть" публичного лица. Это прямое следствие новых цифровых путей получения сведений о кандидате. При этом он сам способен контролировать лишь меньшую их часть.

Поэтому важным критерием является открытость кандидата. На молодежи не срабатывают идеальные манеры, поведение или внешний вид. Они отходят на второй план в случае способности кандидата всегда быть готовым отстоять четкую, логичную и цельную программу, с которой он готов идти в политику. Вместе с тем, должен работать критерий доступности, ведь за годы умных речей и минимального результата от них у молодежи появилось тонкое ощущение недоверия к политикам старшего поколения.

Так что нарочитая сложность в формулировке простых идей будет даже отпугивать юных избирателей: это выглядит как создание избыточного лоска, часто - как фальшь, и уже не сработает так, как на первых этапах жизни независимой Украины.

В Украине есть множество ресурсов, которые помогают молодежи как следует ознакомиться с кандидатами и решить судьбу своего голоса на предстоящих выборах. Нюанс в том, что в большинстве случаев мало постоянно находиться в поле зрения молодого избирателя для того, чтобы убедить его в своей политической позиции. Правильным путем будет искренняя и четкая ее аргументация.

В таком случае молодежь самостоятельно найдет и выберет своего кандидата.

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#ВластьЭтоМы - это серия материалов, рассказывающая о том, как молодежь меняет облик Украины, почему важно брать страну в собственные руки и почему не стоит бояться сделать ошибку. Проект реализуется при поддержке USAID - Internews