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Меня радует новая волна истерии в России. Это бомба рандомного действия. И она взорвется

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Меня радует новая волна истерии в России. Это бомба рандомного действия. И она взорвется

консультант по стратегическим коммуникациям
21.09.2022, 09:21

История любой системы управления, которая теряет управляемость, – любое решение, призванное спасти положение дел, достигает противоположной цели

Поговорим о менеджменте.

Воронка управленческого коллапса – это такое состояние системы, при котором любое решение, направленное предотвратить катастрофические последствия, приводит к еще более катастрофическим последствиям.

То есть, любое решение, призванное спасти положение дел, достигает сугубо противоположной цели. Классическая история любой системы управления, теряющей управляемость.

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Когда вы слышите о банкротстве успешных еще вчера компаний, провальные проекты разработки видеоигр или проигрыш очевидного фаворита войны – это следствие цепи управленческих ошибок.

Как они возникают, эти ошибки?

По причине необходимости принимать большое количество решений в условиях ограниченности информации, ресурсов и сломанной системы обратной связи.

В условиях, когда ты выстраиваешь авторитарную гиперцентрализованную систему управления, основанную на верности и коррупции, система обратной связи – первая жертва. Именно поэтому крушение всех диктатур такое обычно быстрое, эпическое и, на первый взгляд, непредсказуемое.

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Крах таких систем и их отдельных институтов – армии, аппарата принуждения, пропаганды – непредсказуем именно потому, что происходит совершенно мгновенно в историческом масштабе.

По сути, именно это мы сейчас и наблюдаем в России.

Просто для нас месяцы или даже год-два – это долго. Исторически это – миг.

И сейчас эта истерия и возможная мобилизация общества в РФ ради РЕШИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАД УКРАИНОЙ И НАТО – это введение в уравнение российского режима настолько рандомной переменной, что это не стабилизирует систему, а заложит под нее абсолютно эксклюзивную бомбу рандомного действия. И она взорвется.

Может быть завтра. А может, через год.

И да. Три месяца назад наш выход на рубежи 24 февраля 2022 года я считал большой победой. Теперь понимаю, что мой друг и журналист Павел Казарин покажет мне свои любимые места Крыма еще до пенсии.

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