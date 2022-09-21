Меня радует новая волна истерии в России. Это бомба рандомного действия. И она взорвется

Поговорим о менеджменте.
Воронка управленческого коллапса – это такое состояние системы, при котором любое решение, направленное предотвратить катастрофические последствия, приводит к еще более катастрофическим последствиям.
То есть, любое решение, призванное спасти положение дел, достигает сугубо противоположной цели. Классическая история любой системы управления, теряющей управляемость.
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Когда вы слышите о банкротстве успешных еще вчера компаний, провальные проекты разработки видеоигр или проигрыш очевидного фаворита войны – это следствие цепи управленческих ошибок.
Как они возникают, эти ошибки?
По причине необходимости принимать большое количество решений в условиях ограниченности информации, ресурсов и сломанной системы обратной связи.
В условиях, когда ты выстраиваешь авторитарную гиперцентрализованную систему управления, основанную на верности и коррупции, система обратной связи – первая жертва. Именно поэтому крушение всех диктатур такое обычно быстрое, эпическое и, на первый взгляд, непредсказуемое.
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Крах таких систем и их отдельных институтов – армии, аппарата принуждения, пропаганды – непредсказуем именно потому, что происходит совершенно мгновенно в историческом масштабе.
По сути, именно это мы сейчас и наблюдаем в России.
Просто для нас месяцы или даже год-два – это долго. Исторически это – миг.
И сейчас эта истерия и возможная мобилизация общества в РФ ради РЕШИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАД УКРАИНОЙ И НАТО – это введение в уравнение российского режима настолько рандомной переменной, что это не стабилизирует систему, а заложит под нее абсолютно эксклюзивную бомбу рандомного действия. И она взорвется.
Может быть завтра. А может, через год.
И да. Три месяца назад наш выход на рубежи 24 февраля 2022 года я считал большой победой. Теперь понимаю, что мой друг и журналист Павел Казарин покажет мне свои любимые места Крыма еще до пенсии.
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