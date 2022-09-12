Мертвая пропаганда: что произошло с российской "фабрикой лжи"

Российская пропаганда всегда отличалась масштабностью, массовостью, наглостью лжи, дороговизной, истерическим исполнением. Много вовлеченных людей, много украденных денег, много инструментов/площадок. Пропаганда буквально заливала ненавистью своих сограждан и регулярно пугала европейцев, расширяясь и расширяясь в своих апокалиптических мифах. А в итоге – практические нулевое влияние на глобальные общественные настроения в первые 200 дней войны.

Что же произошло с российской "фабрикой лжи"? Почему всего этого "девятого вала фейков" не хватило, чтобы убедить мир в неизбежности триумфа российской воли? Почему сегодня российская пропаганда выглядит крайне примитивно, если не сказать безупречно предсказуемо и отталкивающе?

Причин несколько.

Во-первых, Украина (как ключевая мишень) практически никак не реагирует на любые российские медиаистерики. Разве что иронично и саркастично. Украина прекрасно знает Россию: ее глупость, ее понты, ее примитивные культурные агрессии, ее реальное качество жизни.

Во-вторых, Россия информационно осталась жить в 2014 году. Все эти нацбатальоны, боевые белки, биолаборатории, противостояние российских варваров и НАТО, обстрелы Донбасса/якобы погибшие дети, цветы под украинской кроватью для встречи русского танка. Дикая архаика. Представления об Украине и мире у россиян-пропагандистов не изменились совершенно. Они действительно верили, что можно прийти, захватить, убить и все будет как в Крыму…

В-третьих, Россия, и прежде всего ее политическая элита, откровенно самовлюбилась в собственную пропаганду. Им уже не нужна была объективная реальность. Они реально поверили, что мир их до ужаса боится; что у них вторая армия мира; что они умеют воевать в современных войнах не количеством, а креативом; что можно безнаказанно творить зло.

В-четвертых, мы неожиданно столкнулись с резкой и ускоренной деградацией интеллектуального уровня всех государственных институций в РФ. Тотальная олигофренизация всех уровней жизни. И как следствие, сейчас есть запрос только на фейковую аналитику, формат "бей-беги", ультрапатриотическую и реваншистскую риторику.

Тотальный отказ от внутренней свободной дискуссии напрочь выхолостил элиты – спрос только на эмоционально отвратительных гопников в качестве "креативных директоров".

В-пятых, РФ, годами формировав в европейских странах пророссийское лобби, таки выстроила определенную паническую индустрию. На первом (коротком) этапе это позволило вызвать в европейских обществах шок и непонимание. И некоторый ступор. Но также быстро (что шокировало уже россиян) европейские элиты отказались от стереотипов и вычеркнули любые инструменты России из перечня доверительных источников. Началось тотальное обрушение российской пропаганды в мире.

И наконец, в-шестых. Россия максимально жестоко, умышленно, демонстративно убивает сейчас… русскоязычных граждан Украины (восток нашей страны); разрушает их дома; официально отдает приказы на насилие, всерьез считая, если это называть "освобождением" в шоу на российских телевизионных каналах, то в это поверять и сами жертвы. Невероятное проявление массового психического отклонения в российской интерпретации.

Безусловно, мы прекрасно понимаем, что прямо сейчас Россия пытается найти более тонкие пропагандистские инструменты для влияния на две разные аудитории – европейскую и азиатско-африканскую. Задача в краткосрочной перспективе – доказать тяжесть прямого влияния войны на их текущие уровни жизни. Поэтому – продолжаем работать.

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