Мертвая сказка о Севастополе: зачем Москва спорит о российском статусе города

Казалось бы, что этот спор уже отошел в прошлое, поскольку он был порожден политическими мотивами, а его анализ с правовой точки зрения сразу же показал, что Севастополь в 1954 году был юридически передан Украинской ССР вместе с Крымской областью.

Но разве может Кремль упустить такую вишенку на крымском торте? Поэтому на днях, сбежавший в Москву (после Революции Достоинства. – Ред.) экс-премьер Украины Николай Азаров, в эфире одного из украинских телеканалов заявил о "российском статусе Севастополя".

Кремль и далее пытается сохранять вокруг Севастополя некое состояние "нервной точки". В Москве не нашли ничего лучше, как поручить оживление давно почившей политической сказки человеку, вовсе не авторитетному в Украине.

Но эта цель недостижима – после заявлений Юрия Лужкова, вопрос изучили все украинские и российские юристы. А сейчас им займутся юристы международных организаций, и они, несомненно, придут к тем же выводам. И Кремль если и будет с ними спорить, так на основе не логики, не права, не документов, а на основе схоластики и манипуляций. Ничего другого ей не остается.

Азаров, который недавно получил от российских властей 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее на Рублевке, в элитном районе Москвы, конечно, по сравнению с Лужковым, не придумал ничего нового. Как же ему не быть благодарным новому отечеству, если его жена, Людмила Азарова, в 2014 году приобрела участок в 15 соток с домом площадью 1 100 квадратных метров вблизи участков мужа. По данным журналистов, аналогичная недвижимость в Петрово-Дальнем стоят $2,2 млн. В том же году 99 соток в поселке Жуковка (тоже на Рублевке) приобрела невестка Азарова – Лилия Азарова. Сейчас аналогичный участок с домом там продается за $19 млн.

"Глава" "Комитета спасения Украины" Николай Азаров вслед за уже забытыми утверждениями Лужкова сказал: "В процессе развала Советского Союза, Севастополь не входил в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Крым входил территориально и административно, а Севастополь не входил в состав Украины. Он был подчинен непосредственно центру… Когда подписывались "Беловежские соглашения", то по существу Севастополь был упущен. Поэтому не все так просто в этом вопросе, который кажется нашим лже-патриотам чрезвычайно простым".

Крымские источники сейчас, понятно, пытаются подвести юридическую базу под выдумки Азарова.

Например, севастопольский сайт ForPost приводит слова заведующего кафедрой политологии Севастопольского государственного университета Александра Ирхина о том, что "Севастополь в структуре СССР административно подчинялся напрямую Москве и, следовательно, претензии при развале Советского Союза на Севастополь как часть УССР со стороны уже независимой Украины были неправомочны". Это как минимум манипуляция, а как максимум – намеренный обман читателей.

Их главный аргумент состоит в том, что тогда в документах о передаче Крыма Украине, Севастополь как отдельный регион не упоминался. Это действительно так, но это не доказывает того, что город не передавался Украине.

Во-первых, он потому и не упоминался, что был передан вместе со всем Крымом, и никакого выделения его правовое положение не требовало.

Во-вторых, ни Керчь, ни Феодосия, ни Симферополь, ни Ялта, ни Джанкой там также не упоминаются, но именно потому, что они, как и Севастополь, не имеют какого-то обособленного статуса и переданы Украинской ССР вместе с Крымской областью.

И так было с самого начала советского периода. Так, после революции и гражданской войны, декретом ВЦИК от 18 октября 1921 года в границах Крымского полуострова была образована Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика, в которую были включены Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Севастопольский, Феодосийский и Ялтинский округа.

4 июня 1937 года, Севастополь стал городом республиканского подчинения Крымской АССР. Также в июне 1945 года, после упразднения Крымской АССР, Севастополь вошел в состав Крымской области. В отдельный регион город был выделен постановлением Совета министров СССР "О мероприятиях по ускорению восстановления Севастополя" и был "отнесен к категории городов республиканского подчинения". Но и при этом город не был выведен из подчинения Крымскому облисполкому, который обязывался руководить его восстановлением совместно с центральными органами власти РСФСР.

После передачи Крыма Украинской ССР он так и остался городом республиканского подчинения, но уже в Украине.

Документы 1954 года не содержат какого-либо упоминания о Севастополе именно потому, что его не воспринимали как отдельный регион. Председатель Севастопольского горсовета Сергей Сосницкий, выступая на сессии, заявил, что город вместе с Крымской областью передан в состав Украинской ССР.

В конституции УССР 1978 года указывалось, что Севастополь является одним из двух (наряду с Киевом) городов республиканского подчинения УССР. В принятой в том же году конституции РСФСР в числе городов республиканского подчинения назывались только Москва и Ленинград.

Сторонники "российского" Севастополя также говорят, что и после 1954 года Москва руководила Черноморским флотом и администрацией города, как и до этого. Но это опять свидетельствует не в их пользу, поскольку говорит лишь о нарушении Москвой союзной иерархии и реального статуса города.

Москва могла руководить флотом, но не городом, поскольку горсовет и другие органы власти были включены в конституцию Украинской ССР и выведены из Конституции РСФСР. Прокурор города, органы милиции и другие силовые структуры перешли в подчинение Киеву. Партийные органы Севастополя подчинялись Крымскому обкому КП Украины, а все общественные организации – своим областным органам в Симферополе. Наконец, от Севастополя избирались депутаты в Верховную Раду УССР, а не РСФСР.

И никогда ни в какую "серую зону двусторонних российско-украинских отношений" Севастополь не входил, как утверждает сейчас Александр Ирхин. Статус города в составе Украины всегда был четким и не вызывающим сомнения. Что и было подтверждено Большим договором Украины и России в 1997 году, где подтверждены границы двух государств и бесспорная принадлежность Севастополя Украине, несмотря на Черноморский флот.

Если Севастополь "российский", то почему тогда Россия платила Украине арендную плату за него и почему продлевала договор в Харькове еще на 25 лет?

Ирхин ошибается также и в том, каков был статус договора об аренде базы флота. В документах четко указывается, что не Севастополь является базой флота, а база флота находится в украинском городе Севастополь, что существенно и однозначно утверждает статус и города, и флота.

Дальше начинаются выдумки о том, что претензии на Севастополь появились у США и НАТО, и все черноморские государства якобы начали вытеснение России из региона. Это полный блеф. Если бы США захотели "заякориться" в Черном море, то им ничего не помешало бы сделать это сначала в Одессе или даже на какой-нибудь специально построенной базе.

Но таких планов не было, поскольку в Черном море, в соответствии с Хельсинским актом, было стабильное правовое положение, границы соблюдались, права государств не нарушались. Но это было, пока Россия, получившая большие преференции в Черном море со стороны Украины, вела себя по-добрососедски, не нарушала международное и морское право. Но сейчас, когда Москва нарушила все, кто к ней будет относиться без претензий?

И нынешний интерес государств НАТО, в том числе и США, к проблемам в Азово-Черноморском регионе вызван не сам по себе, а тем, что Россия, оккупировав Крым, нарушает морское право, размещает огромное количество опасного для мира оружия, угрожающего всему региону, и НАТО не может не ответить на эти угрозы и не принять меры для восстановления баланса сил.

Конечно, атаки на Украину по поводу Севастополя сейчас не прекратятся. Скоро об этом заявит еще какой-нибудь "Азаров". Но от этого сказка не перестанет быть заведомо мертвой и давно опровергнутой.

Специально для Радио.Свобода

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