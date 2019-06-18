Месяц президентства Зеленского: Украина не исчезла

Владимир Зеленский вступил в должность и стал шестым президентом Украины 20 мая. Избрание политического неофита вызвали множество вопросов - об отсутствии опыта управления, связях с олигархом Игорем Коломойским, о близких к нему людях, о его приоритетах после вступления в должность. Месяц спустя эти вопросы все еще требуют ответов, и нам еще предстоит многое узнать о Зеленском как политике, тем более, что политический акцент сместился на парламентские выборы. Однако пока его заявления в основном обнадеживают. Правительство США проявляет осторожный оптимизм и приглашает его посетить Вашингтон.

Многие сомневались в серьезности вступления Зеленского в президентскую кампанию. Известный актер Зеленский практически не имел политического опыта. Он провел нетрадиционную кампанию, дав несколько интервью, по-видимому, предпочитая, чтобы взгляды избирателей формировала его телевизионное воплощение. Стратегия сработала - во втором туре он разгромил действующего президента Петра Порошенко с разницей в 50 процентов.

За месяц, прошедший после вступления в должность, у Зеленского не было времени для реализации политических наработок. Он распустил Раду, что привело к досрочным парламентским выборам, назначенным на 21 июля. Законность этих действий была оспорена в Конституционном суде, хотя основные политические партии, похоже, готовы к досрочному голосованию. Опросы также показывают, что подавляющее большинство украинских избирателей выступает за досрочные выборы.

Итоги парламентских выборов будут принципиально важны. Зеленскому нужна коалиция большинства, которая поддержит его повестку и одобрит кандидатуру премьер-министра и состав правительства, с которым он сможет работать. Таким образом, если предположить, что Конституционный суд не отменит досрочное голосование, в следующем месяце основное внимание будет уделено выработке политики. Соцопросы дают основания полагать, что партия Зеленского Слуга народа станет на выборах лидером.

Однако есть и причины для беспокойства. Один из вопросов относительно нового президента был связан с его контактами с Коломойским, владельцем телеканала, который транслировал комедийные шоу Зеленского. Коломойский, который провел последние пару лет в Швейцарии и Израиле, вернулся в Украину почти сразу после избрания Зеленского.

Зеленский пытался дистанцироваться от олигарха, заявляя, что он встанет на сторону интересов государства и против судебных маневров Коломойского, направленных на восстановление контроля над ПриватБанком, который был национализирован в 2016 году после, как сообщается, выявления дефицита капитала в размере более пяти миллиардов долларов. Зеленский также отклонил предложение Коломойского об объявлении дефолта Украины по кредитам от Международного валютного фонда.

Тем не менее, эта тема требует постоянного пристального внимания. Ключевые игроки в окружении Зеленского имеют тесные связи с Коломойским, - в частности, Андрей Богдан, которого Зеленский назначил главой Администрации президента. Новый президент привел во власть значительное число коллег из индустрии развлечений и бизнеса, и за их работой также следует внимательно наблюдать.

Зеленский также осуществил несколько позитивно принятых обществом назначений. Александр Данилюк стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Бывший министр финансов, сыгравший важную роль в национализации ПриватБанка, он выглядит противовесом для влияния Коломойского. Новый президент предложил Вадима Пристайко, умного и опытного дипломата, министром иностранных дел. Он назначил Айвараса Абромавичюса, бывшего министра экономики и убежденного реформа, в наблюдательный совет Укроборонпрома, конгломерата, который доминирует в оборонно-промышленном секторе Украины и часто оказывается объектом обвинений в коррупции.

Зеленский говорит довольно много правильного. Он ясно дал понять, что борьба с коррупцией будет стоять на первом месте в его повестке. Тезис, что Порошенко не удалось обуздать коррупцию и уменьшить влияние олигархов на власть, было одним из основных факторов его поражения на выборах. В той степени, в которой Зеленский понимание политики - а его избирательная кампания и победа позволяют предположить, что такое понимание у него есть, - он, по-видимому, осознает, что ведение эффективной борьбы с коррупцией будет ключевым ориентиром, по которому ему будет оценивать его электорат.

Что касается внешней политики, то Зеленский действует большей частью в духе преемственности. Он подтвердил цели Украины по полной интеграции в европейские и евроатлантические институты, заявив о желании вступить в Европейский Союз и НАТО. В качестве президента он совершил свой первый зарубежный визит в Брюссель, чтобы встретиться с лидерами ЕС и НАТО, затем поездку в Париж и Берлин 17-18 июня и затем примет саммит Украина-ЕС в Киеве 8 июля.

Зеленский предложил провести референдум о членстве Украины в НАТО, хотя он и не сказал, когда он может пройти и какой именно вопрос будет задан избирателям. Некоторые опасаются, что это может быть ядвитой пилюлей, которая способна обнулить заявку Украины на вступление в Альянс. Чиновники, близкие к Зеленскому, возражают, что референдум обеспечит вовлечение украинской общественности и затруднит политическим оппонентам изменение курса.

Реакция на продолжающуюся агрессию России, в частности, на оккупацию части Донбасса на востоке Украины, представляет для Зеленского главный внешнеполитический вызов. Иметь дело с президентом России Владимиром Путиным будет непросто. Кремль, похоже, твердо намерен вернуть Украину в орбиту влияния Москвы или, в случае неудачи, развалить ее.

Хотя российское руководство ясно давало понять о своем желании избавиться от Порошенко, оно не послало никаких позитивных сигналов Зеленскому. Сразу после его избрания Москва заявила о готовности выдать российские паспорта тем, кто живет в оккупированном Донбассе. Российские вооруженные формирования и их ставленники отметили визит нового президента в Брюссель усилением обстрелов через линию разделения.

Предположительно, любое изменение политики Кремля будет отложено до окончания парламентских выборов, чтобы Москва имела возможность оценить итоговый расклад политических сил. Вероятно, ключевым вопросом для Зеленского - и для сторонников Украины на Западе - останется вопрос о том, как изменить баланс затрат и выгод Кремля таким образом, чтобы Россия начала на деле стремиться к установлению мира.

Хотя Зеленский призвал придать новый импульс мирным усилиям, но избегает конкретных деталей. В отличие от своего предшественника, новый президент заявил, что намерен активнее взаимодействовать с украинцами в оккупированной части Донбасса. В этом есть смысл: обычные люди должны чувствовать, что когда противостояние закончится, они смогут снова стать полноправными гражданами Украины.

Новый президент Украины провел в должности всего один месяц, и ему все еще нужно определить свои политические приоритеты и то, удастся ли ему остаться свободным в решениях. Пока что осторожный оптимизм кажется уместным. Конечно, были случаи, когда события в Украине давали повод и для большого оптимизма, но украинцы и наблюдатели (включая автора) затем только разочаровались. Будем надеяться, что на этот раз все будет иначе.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

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