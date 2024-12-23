К переговорам с Россией нужно подходить очень осторожно, помня опыт 2014-22 годов. Ее переговорная стратегия остается неизменной и будет повторяться в новой реальности.

Но между тогда и сейчас есть одно принципиальное отличие, которое, по моему мнению, пока не имеет своего решения. И что делает невозможным переговоры по ключевому для Украины вопросу – вопросу территорий.

Дело в том, что Россия никогда не ведет переговоров о том, что она считает своим. Отмечу – не о том, что является ее в действительности, а о том, что она таким считает.

С 2014 года Россия не вела переговоров по Крыму, а вела их исключительно по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Поскольку признавала суверенитет Украины над этими территориями.

Сегодня Россия считает, что оккупированные ею части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей относятся к ее конституционному полю. Зная российские переговорные традиции, можно сделать вывод, что они в принципе не будут вступать в переговоры по этим территориям.

Соответственно, это блокирует переговоры по земле в любом формате. Что прямо пересекается с результатами социологических опросов, в которых украинцы стремятся либо к полному восстановлению территориальной целостности, либо к восстановлению позиций по состоянию на февраль 2022 года.

Если удастся заставить Россию отступить от этой позиции, то этот трек будет разблокирован.

России не выгоден, по моему мнению, и международный контингент, потому что она верит в собственную способность достичь целей в этой войне. Присутствие же контингента будет означать по сути построение стены между двумя противоборствующими сторонами, при условии, что этот контингент будет полноценным.

Международное присутствие, которое должно охватить линию столкновения протяженностью почти 1500 километров с севера на юг, по количеству привлеченных людей и финансовым расходам стало бы беспрецедентным. При этом каждая страна, являющаяся потенциальным участником такой миссии, будет дважды взвешивать, захочет ли она подвергать риску своих представителей во время горячей фазы войны.

Если же такой контингент будет ограниченным, он не будет выполнять свою функцию. Ибо показательная стабильность будет существовать только в местах его присутствия. А на других участках фронта война будет продолжаться в тех же масштабах, что и сейчас.

В политике возможно все, но для того, чтобы идея с миротворцами сработала, Россия должна отказаться от намерений продвижения вперед.

Моя позиция здесь максимально проста. Есть страны, которые жалуются, что у них нет денег на поддержку Украины. Но при этом они готовы выбросить десятки миллиардов долларов и евро на миротворческий контингент.

Лучше им все же дать часть этих денег Украине, а часть пусть вложат в собственное производство оружия, и таким образом дадут все необходимое оружие ВСУ, чтобы они могли бить врага на земле.

Это будет более эффективным использованием этого ресурса.

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