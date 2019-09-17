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17.09.2019, 14:32

Мифы о войне

Мифы о войне
общественный деятель, блогер

Первый этап "гибридной войны" дает агрессору возможность создать комплекс пропагандистских мифов, которыми он будет воевать после прекращения боев

В 2014 году меня спросили: сколько будет продолжаться война?

Я ответил: обычно такие войны продолжаются около 10 лет. Это время необходимо, чтобы на войне выросло новое поколение. Это поколение станет носителем новых мифов о войне.

После этого войну можно заканчивать. Жертвой агрессии теперь можно управлять, просто бередя конфликтные мифы. Можно выигрывать выборы, блокировать внешнеполитические решения, устраивать беспорядки и развязывать новые войны.

В гибридной войне события не имеют значения. И даже информация о событии не важна. Важна интерпретация событий, работающая на формирование мифов. Если какое-то событие не произошло, его можно придумать или создать - под будущий миф.

В Украине, Грузии и Молдове нет "фашистов". За все эти годы от рук "фашистов" в Гагаузии, Аджарии и на Галичине никто не погиб. Люди в локальных конфликтах гибли там и только там, куда доставала спецпропаганда, военная логистика и "ихтамнеты" Кремля.

Отряды Гиркина и Безлера зашли из России в мирные украинские города. В определении вооруженной агрессии ООН это называется "засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников".

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Но в терминах военной пропаганды это называлось "защитой русских от фашизма". Не важно, есть "фашизм", или нет. Важно, чтобы люди верили в миф. После этого открываются гибридные призывные пункты и начинается "гражданская война".

В январе 2015 года по Донецку ездила машина с установленным на ней минометом и обстреливала город. Одна из мин упала на остановке, погибли люди. Кремлевская пропаганда тут же заголосила о "фашистах", а СК РФ завел уголовное дело.

Специалисты ОБСЕ и Human Rights Watch провели расследование. Был сделан вывод о том, что обстрел велся с северо-запада из миномёта с дальностью до 7 км. Миномёт был размещён на территории, контролируемой "повстанцами".

Стрелявших потом нашли, намяли бока и отпустили. Они оказались сослуживцами "Петрова и Боширова". Это факты, которые в мифы не вошли. О фактах знают единицы, а мифы известны всем, благодаря усилиям кремлевской пропаганды.

Из всех рупоров рассказали историю про "зверства украинской хунты". В школах провели открытые уроки "народной республики". На остановке организовали мемориал. Там слева пронзительный детский рисунок "Я не сепаратист! Я Миша!"

Когда этот Миша подрастет, можно будет заканчивать активные военные действия. Потому что его уже никакими силами не переубедишь. Для него в Киеве сидят враги, а в Москве защитники. Все остальное для него не важно. Он будет верить только в этот миф.

(Источник - блог автора)

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Теги: гибридная война, война в донбассе, российская пропаганда, агрессия россии против украины
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