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05.03.2020, 09:03

Господин Зеленский, министров не ищут в капусте за час до голосования в Раде

Господин Зеленский, министров не ищут в капусте за час до голосования в Раде
экс-директор по развитию Work.ua, основатель рекрутингового агентства "Борщ"

Верховная Рада проголосовала отставку Гончарука и его Кабмина и назначила новым главой правительства Дениса Шмыгаля. На ошибках не учатся (укр.)

Міністрів не шукають у капусті.

Міністрів не вибирають із старих друзів, партнерів по тенісу, просто приємних людей, з якими колись випивали.

Міністр – надто впливова посада, щоб експериментувати і наймати туди просто хороших людей, а потім чекати: а раптом у них вийде?

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Я – рекрутер і бачу, як у роботодавців змінюється відношення до найму в залежності від рівня посади.

Коли наші клієнти шукають вантажника, єдина суттєва вимога – щоб він не пив. Коли шукають водія, до вимоги не пити, додається вимога мати водійське посвідчення і досвід роботи водієм.

Якщо ми наймаємо бухгалтера, значення мають вже освіта і місця роботи.

А топ-менеджерів вже відбирають, як під мікроскопом. І не дай боже, там буде якась біла пляма у досвіді, або найменший натяк на неетичність чи корупцію. Такого кандидата бракують зразу.

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Бо не цілий президент, а навіть звичайні українські роботодавці добре розуміють: від керівників залежить робота всієї організації.

Тож, коли керівником першого уряду Зеленського було призначено малодосвідченого Олексія Гончарука, мені було дуже дивно. На реальному ринку праці Гончаруку, з його досвідами роботи, не світило навіть місце директора кінотеатру, не те що керівника всього українського уряду.

Зараз Гончарука звільняють. І замість професійного урядовця, яких за останні кілька років вирощено на держслужбі немало, призначають львівського бухгалтера Дениса Шмигаля.

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Черговий ніхто. Людина без досвіду, репутації, моральних принципів. Зате працював на Ріната Ахметова. І так, він підпише все, що йому скажуть, як підписував Гончарук.

І у мене питання до Зеленського. Пане президент, а можна призначати голову уряду без Ахметова і Коломойського? Можна обійтися без вашої монаршої милості, а призначити через прозорий конкурс? Щоб по чесному, діджитально і некорупційно? Так як ви обіцяли довірливим виборцям.

Щоб урядом і міністерствами керували найкращі професіонали, а не випадкові люди, зібрані за годину до голосування в Верховній Раді.

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Теги: алексей гончарук, Денис Шмигаль, вадимир зеленский, отставка кабмина
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