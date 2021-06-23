Минские соглашения: в Кремле их читают иначе, чем в Белом доме

Интервью, которое заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд дала Радио Свобода, стало новым серьезным поводом говорить о Минских соглашениях и отношении Соединенных Штатов к этому документу. При этом чаще всего цитируют слова Нуланд о том, что "если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений безопасным и приемлемым для Украины способом – способом, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим".

Хотя, конечно же, самое важное в этом тексте – это серьезные сомнения в том, что для этого есть серьезные основания. "Возможно, это просто защитный щит для нынешнего конфликта в глазах Москвы?" – задает вопрос замгоссекретаря.

Можно сказать, что сейчас есть три отношения к Минским соглашениям. В Киеве говорят, прежде всего, о выполнении тех пунктов документа, в которых речь идет о выводе иностранных войск с территории Донбасса и о необходимости серьезно модернизировать сами соглашения. Об этом, в частности, неоднократно говорили президент Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства.

На Западе Минские соглашения воспринимаются прежде всего как шанс для урегулирования конфликта. Об этом на днях снова сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая работала вместе с президентами Франсуа Олландом, Петром Порошенко и Владимиром Путиным над согласованием текста документа.

А в России о Минских соглашениях говорят, прежде всего, как о документе, который позволит создать на оккупированной территории Донбасса "государство в государстве", над которым Украина будет иметь условный суверенитет. Об этом откровенно высказывался бывший помощник Путина Владислав Сурков, который был архитектором так называемых "народных республик" и остается лоббистом их интересов в Кремле.

Да и сам Путин посоветовал Зеленскому разговаривать о конфликте в Донбассе с руководителями "народных республик". И это при том, что никаких таких "народных республик" в тексте Минских соглашений просто нет. А есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), в которых должен быть установлен особый порядок управления на переходный период. Но, похоже, в Кремле об этом предпочитают не вспоминать.

Именно поэтому говорить о возможности выполнения Минских соглашений в ближайшем будущем не приходится. И вовсе не потому, что Украина не может принять законодательство об особом порядке управления – соответствующие решения не раз принимались и продлевались украинским парламентом. А потому, что в Кремле понимают, что для сохранения на чужой территории "государства в государстве" необходима военная сила. Уйдут российские войска и наемники – кто в Донецке и Луганске на следующий день будет вспоминать об особом порядке управления? Итак, как Путин обойдется без военной силы на Донбассе?

Все это вовсе не означает, что конфликт на Донбассе решить нельзя. Можно – и даже в большей степени, чем другие конфликты на постсоветском пространстве. Потому что только оккупация Крыма и война в Донбассе привели к санкциям против России.

Но рассматривать это решение необходимо реалистично – то есть в исторической перспективе. Все остальные постсоветские конфликты продолжаются вот уже три десятилетия – и далеки от окончательного решения.

Понадобится ли Украине столько же времени, чтобы приблизиться к восстановлению своей территориальной целостности? Ответа на этот вопрос сегодня не знает ни один политик и дипломат. Но понятно, что именно из-за санкционного давления решение проблемы Донбасса – через сколько бы лет или десятилетий оно не состоялось – приблизит и решение других постсоветских конфликтов.

Специально для Радио Свобода

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.