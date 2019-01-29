Минские соглашения все-таки можно пересмотреть

В новостях – сенсация, хотя и парадоксально – малозаметная. Представитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик рассказал о новом мирном плане по Донбассу. Почему это сенсация? Потому что предлагается заменить "Минск". А почему это малозаметно? Потому что большинству наших граждан надоело следить за новостями о Донбассе, и тем более о муторном Минском процессе. Уж очень хочется мира, и уж слишком он нереален, так что люди стараются не расстраивать себя лишний раз.

Вообще, нам который год уже рассказывают, что "Минску" нет альтернативы. И тут вдруг не какой-нибудь популист или демагог, а солидный европейский дипломат признаётся, что формат урегулирования надо переосмыслить. И что вопрос уже обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, и в этой дискуссии участвовали представители как Украины с Россией, так и Германии с Францией, то есть Нормандская четвёрка во всей полноте. Что ж, получается, выход из тупика Минских соглашений таки можно искать, и это не обязательно предательство дела борьбы против России.

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Кстати, в Москве предложения Сайдика раскритиковали сразу же после того, как они были публично озвучены, причём в очень хамских выражениях. Неформальный представитель Владислава Суркова, главного кремлёвского решалы по вопросам захваченных, но неанексированных территорий, – Алексей Чеснаков, – заявил в срочном комментарии следующее: "...Возможно, [Сайдик] сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка".

Недовольство московской крыши боевиков в ОРДЛО легко понять. На сегодня Россия никак не закреплена документально в качестве ответственной за выполнение "Минска". Да, считается, что Путин тоже должен выполнять соглашение. Да, против России введены санкции, отмена которых привязана западными политиками к выполнению "Минска". Но у Москвы есть время и возможность подождать – может, политики на Западе таки поменяются, а вместе с ними – интерпретация санкций и соглашения. Ведь единственное проверяемое вовлечение российского вождя в Минский мирный процесс – это Декларация лидеров Украины, России, Германии и Франции. Весьма абстрактный документ, принятый в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Путин, указывая на эту Декларацию, обычно говорит, что он – гарант мирного процесса, а не воюющая сторона, и поэтому, мол, его не должны касаться обязательства по урегулированию.

И вот Сайдик как раз и указывает – это одно из самых слабых мест "Минска". Кто его подписал? Как утверждено соглашение? На его необязательности легко играть, когда это выгодно. Новый план, по словам Сайдика, должен быть подписан главами государств и проголосован парламентами. "Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане", – говорит Сайдик. Москве такой вариант, конечно, абсолютно противен. Так как реально привязавшись к документам с обязательствами, всего лишь гаранта уже не изобразишь. Тем более, если в новом плане будет конкретно прописана ещё и миротворческая миссия ООН, с которой просто так не соскочишь на одной риторике про нарушения со стороны Киева.

Но и для Украины идти в сторону реального утверждения обязательств по "Минску" – не вариант. Минские соглашения для нашего государства могут быть ценными по двум причинам. Во-первых, они составлены так, что можно годами спорить о самых банальных вещах вроде последовательности выполнения пунктов. Кто и что должен делать в первую очередь? И как это верифицировать? И кто и что должен делать потом и по наступлению каких обстоятельств? Это важно, потому что "Минск" содержит такие опасные обязательства, как, например, безусловная амнистия для боевиков. Или – обещание сначала выборов в ОРДЛО, а только потом – бонус в виде возвращения Украине контроля над границей. Так что, лучше, когда соглашение – каша, в которой не разобраться, чем когда всё чётко выписано.

Во-вторых, президент Порошенко согласился на Минские соглашения (а это было всё-таки именно его решение) в принципиально других военно-политических условиях. Тогда и Украина была слабее, и путинская Россия ещё не выглядела для западного мира так мрачно, как сегодня. Первая часть "Минска" вообще оказалась для Украины единственным средством остановить наступление российских войск после провала августа 2014-го. Эту функцию "Минск" выполнил. В уже заданной логике была составлена и вторая часть соглашений зимой 2015 года. Единственная подпись от Украины под этими документами – от Леонида Кучмы. Украинский парламент Минские соглашения не ратифицировал и, таким образом, они не могут считаться обязательными для нашего государства. Плюс, вероятно, что в нынешних условиях Порошенко вообще не пришло бы в голову соглашаться на такие невыгодные пункты.

И это, пожалуй, ключевое для нашего государства – если в Европе предлагают новое соглашение вместо "Минска", то почему по старой, явно несправедливой, чисто "минской" модели? Нельзя делать вид, что с 2014-2015 годов ничего не изменилось. Если тогда жертва агрессии была так слаба, что даже мирное соглашение за счёт уступок только жертвы казалось дипломатическим успехом, то теперь и Украина стала сильнее, и агрессор отметился и в других странах тоже. После обострения Россией кризиса в Сирии и вмешательства в президентские выборы в США, после кампаний дезинформации в Европе и применения химического оружия в Британии, после появления российских наёмников и спецназовцев уже даже в странах Африки – глупо делать вид, что конфликт в ОРДЛО это что-то сугубо региональное. Что-то такое, что может быть окончено за счёт каких-то гарантий местным жителям, то есть, всё теми же выборами, всё той же автономией, всё той же амнистией, как это прописано в "Минске", плюс переходной администрацией ООН и агентством по восстановлению.

Так что, если и составлять новый мирный план, то и по новой модели урегулирования. Без "минских" реверансов в сторону агрессора. А если реверансы всё-таки неизбежны, то лучше пока сохранить "Минск" в неизменном виде - каши, в которой никто не может толком разобраться, - чем пытаться что-то выписать чётче.

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Но главное – Сайдик показал, что Минские соглашения не догма, их можно попытаться изменить. И однажды это наверняка пригодится.

Специально для LIGA.net