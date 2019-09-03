Минус неприкосновенность: спрятаться за мандатом больше не выйдет

С 1 января 2020 года народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и будут пользоваться всеми "благами" правосудия на равных со всеми остальными гражданами. Очень рад.

Верховная Рада окончательно приняла закон об ограничении депутатской неприкосновенности. Для понимания: это обещали сделать уже двадцать лет назад, с 1997 года. Надеюсь, на этот раз никакой апокалипсис этому не помешает.

А насчет "репрессий" все очень просто. Виктору Януковичу ничего не мешало преследовать кого угодно, независимо от степени святости и неприкосновенности.

В конце-концов, никто никого идти в депутаты не заставляет. Это личный выбор, а не обязаловка. Боишься давления - не иди в депутаты. Воруешь - не иди в депутаты. "Сложный" бизнес - не иди в депутаты. Или строй чистый бизнес - и добро пожаловать.

А если ты не боишься, у тебя честное имя, за тобой нет коррупционного шлейфа и хватает смелости себя отстаивать, иди в депутаты. Тебе не нужна неприкосновенность.

Мне, например, она была не нужна.

(Источник - блог автора)