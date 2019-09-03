Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.09.2019, 18:16

Минус неприкосновенность: спрятаться за мандатом больше не выйдет

Минус неприкосновенность: спрятаться за мандатом больше не выйдет
общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады

Боишься давления - не иди в депутаты. Воруешь - не иди в депутаты. "Сложный" бизнес - не иди в депутаты

С 1 января 2020 года народные депутаты перестанут быть неприкосновенными и будут пользоваться всеми "благами" правосудия на равных со всеми остальными гражданами. Очень рад. 

Верховная Рада окончательно приняла закон об ограничении депутатской неприкосновенности. Для понимания: это обещали сделать уже двадцать лет назад, с 1997 года. Надеюсь, на этот раз никакой апокалипсис этому не помешает.

А насчет "репрессий" все очень просто. Виктору Януковичу ничего не мешало преследовать кого угодно, независимо от степени святости и неприкосновенности.

Читайте также
Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: список законопроектов 03.09.2019Рада не сдала Вилкула 16.10.2018Комитет признал представление ГПУ на Пономарева необоснованным 07.06.2018

В конце-концов, никто никого идти в депутаты не заставляет. Это личный выбор, а не обязаловка. Боишься давления - не иди в депутаты. Воруешь - не иди в депутаты. "Сложный" бизнес - не иди в депутаты. Или строй чистый бизнес - и добро пожаловать.

А если ты не боишься, у тебя честное имя, за тобой нет коррупционного шлейфа и хватает смелости себя отстаивать, иди в депутаты. Тебе не нужна неприкосновенность.

Мне, например, она была не нужна.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, отмена неприкосновенности, депутатская неприкосновенность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Лажают все. 3 факап-истории от владельца "Биосферы" Андрея Здесенко
Идеи и Кейсы Лажают все. 3 факап-истории от владельца "Биосферы" Андрея Здесенко
Идеи и Кейсы
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 