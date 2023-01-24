"Мир" на российских условиях как цель кремлевской пропаганды

Мониторинговая группа Ukraine War Disinfo Working Group, которая в течение шести месяцев исследовала кремлевскую пропаганду в странах Центральной и Восточной Европы, предоставила свои рекомендации по противодействию ей в будущем. Рекомендации опираются на выводы о российской пропаганде, которую отслеживали общественные организации и аналитические центры в 15-ти странах: Эстонии, Латвии, Литве, Беларуси, Польше, Украине, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Болгарии и Грузии.

В итоговом отчете предполагается, что сеть российской пропаганды в будущем сосредоточит свои усилия на распространении призывов к миру, но на условиях России, с акцентом на важность поставок российских энергоносителей в течение зимы. Кремль все больше будет сосредотачиваться на операциях влияния, используя уязвимые для обществ разных стран факторы. К примеру, исторические травмы и оскорбления. Или религиозные или этнические разногласия. Замороженные конфликты, спорные территории – все это также может быть использовано для попыток расширения влияния путинизма.

Внимание аналитиков привлекло запуск пропагандистского канала RT Balkan, поэтому ожидается значительное увеличения деструктивных информационных операций Кремля на Балканах, в частности, в Болгарии и Черногории.

Исследователи также провели обзор четырех основных нарративов в Центральной и Восточной Европе, которые Россия распространяла в предыдущие годы, готовясь к нападению на Украину.

1. НАТО (иногда Запад) – это кабала тайных глобалистов, а США – экспансионистская империалистическая сила, которая намерена уничтожить такие "суверенные" государства как Россия.

2. Российские общины, проживающие за пределами Российской Федерации, например в странах Балтии и в Украине, подвергаются преследованиям, принудительной ассимиляции, а в некоторых случаях и геноциду со стороны националистической власти.

3. Украинская власть – коррумпированная, нелегитимная, фашистская, нацистская, сатанинская марионетка Запада, действующая не в интересах украинского народа.

4. Россия является сверхдержавой с непобедимой армией, безграничными ресурсами и единственной силой, которая "защищает" мир от западного империализма.

Этот пример общих нарративов прекрасно иллюстрирует стандартную формулу деструктивного влияния Кремля. Пропаганда выбирает социально уязвимую группу, которую легко убедить, что их права ущемляются "злыми силами" США и Запада. А с этими "злыми силами" как раз и борется добрая и сильная Россия.

В свое время также действовала и большевистская пропаганда: "мы не захватываем новые страны, а просто освобождаем трудящихся от капиталистов и империалистов". Этот бред о "вечных врагах" позволяет режиму держать свой народ в повиновении – из-за страха внешней угрозы. Как когда-то точно отметил Джордж Оруэлл в произведении "1984": "Океания всегда воевала с Остазией".

Изображение США и НАТО агрессивной силой является старым подходом, который использовался еще при СССР и актуализировался в ходе войн в Боснии и Косово в процессе распада Югославии. Такой нарратив пропагандисты продвигали также во время вооруженных конфликтов в Афганистане, Ираке и Ливии. И, конечно, и в ходе российской агрессии против Украины.

Хотя в странах Центральной и Восточной Европы Кремль прибегал к различным месседжам и подходам по их распространению, в целом пропаганде не удалось достичь главной цели – разрушить единство Запада. Им не удалось добиться решительных изменений в общественном мнении.

Этому противодействовали эффективные контрсообщения о подлинных событиях в Украине, которые работали на опережение прокремлевских и способствовали развитию прочной международной солидарности с нашей страной. Взаимодействие гражданского общества разных стран, где мониторилось влияние пропаганды, способствовало достижению лучшего понимания вызовов в информационной сфере.

Мониторинг российской пропаганды не должен ограничиваться только исследованиями соседних с Россией регионов, а должен происходить по всему миру. С особым акцентом на обществах, где русская пропаганда паразитирует на внутренних уязвимостях.

Основной вывод – государства и общества должны сотрудничать для лучшего осознания угрозы, которую составляют активные операции влияния Кремля. И построить защиту от них, усилив свою устойчивость в информационной среде.

Неотложной остается потребность в работе с пониманием широкими слоями населения опасности российских пропагандистских методов и действий. Этому могут способствовать кампании в медиа и повышения цифровой грамотности людей. Важным элементом борьбы с дезинформацией Кремля является как обучение информационной гигиене граждан, так и качественно продуманные кампании по стратегическим коммуникациям.

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