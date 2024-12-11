Передача функции пополнения армии на плечи отдельных подразделений выглядит как перекладывание ответственности, а не конструктивный шаг

В 2016 году, на то время ОЗСП "Азов", была создана полноценная система рекрутинга. Сначала, в 2014 году, существовала приемная комиссия, потому что количество добровольцев было огромным. Однако со временем возникла необходимость создания отдельной структуры внутри подразделения, которая занималась бы поиском и отбором кандидатов на должности профессиональных военных.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Методы рекрутинга остались почти такими же. Но интенсивность боевых действий и потребность в людях стала в разы больше, что делает нашу работу еще более важной и ответственной!

Сама идея создания рекрутинговых центов в каждой бригаде хорошая, но есть но…

Среди бригад Сил обороны есть, безусловно, те, которые выделяют значительный бюджет на рекламу, уделяют большое внимание своей медийности, но эта "медийность" в то же время идет в ногу с тяжелым, колоссальным трудом по уничтожению врага на фронте.

Но есть сугубо "медийные бригады", которые ничем особенным, кроме кучи денег выброшенных в рекламу, не отличились на фронте. В то же время есть и такие, которые имеют очень хорошие результаты на линии столкновения, но не имеют таких мощных ресурсов, а иногда – желания освещать свои достижения. Есть определенные подразделения, результаты работы которых мы сможем узнать после войны, потому что тайно. Или и вовсе не узнаем.

Простыми словами, рекламные бюджеты не всегда совпадают с боевым опытом и способностью подготовить рекрутируемый личный состав.

Первое, что можно выделить из плюсов от решения ввести собственный рекрутинг во всех бригадах – это начало кропотливого труда по привлечению в подразделение новых бойцов самими же бригадами, которые дадут им понимание ценности, как говорится, человеческого ресурса.

Второе – это более тесное сотрудничество с гражданской сферой, где за более чем десять лет войны не налажено нормальное, сбалансированное и комфортное понимание между военными и гражданскими.

Третье. Важным фактором будет большее количество мотивированных и тех, кто сам принял решение и, возможно, понимает, куда пришел и для чего. Что очень важно на самом деле.

Четвертое – уровень подготовки и обеспечения, который, по моему мнению, должен улучшиться с пониманием важности и дефицита личного состава.

А теперь о том, в чем я вижу негатив, делая упор на свой опыт.

Если одному подразделению для комплектования нужно, например, тысяча человек (сознательно пишу "людей", а не "военных"), а силами рекрутинга призовут на военную службу 700, где взять еще 300? А если другой наберет 300, где ему взять 700? А третий совсем не наберет, а может соберет всего 100 делопроизводителей. Это тоже нужно, но ими войну не выиграешь. Почему это возможно, я написал в начале.

Самое главное – как будет происходить распределение недостаточного количества?

На мой взгляд, появление на "рынке" рекрутинга десятков новых игроков так или иначе повысит конкуренцию. Конкуренция – это, конечно, не плохо, это часто развитие и масштабирование. Но ведь от самого отказа от ТЦК добровольцев больше не станет.

Государство уже достаточно давно проигрывает информационное пространство. "Усталость" от войны, новости о скором перемирии – все это не способствует появлению добровольцев.

Государство также провалило мобилизацию. Этот жест, передача функции пополнения армии на плечи отдельных подразделений, на этом этапе уже выглядит как перевод ответственности, а не конструктивный шаг.

То есть государство выпускает на рынок рекрутинга десятки новых игроков, но не дает никаких действенных инструментов. Результат – провалы даже в тех бригадах, где рекрутинг был относительно успешным.

Если не будет ТЦК, то кто будет наполнять учебный центр людьми, которых потом можно распределять по подразделениям?

Что делать с теми, кто не сможет рекрутировать, а задачи нужно выполнять?

Воюющее подразделение своими силами не сможет поднять уровень мотивации всей страны, а сможет лишь частично влиять на определенную категорию сознательных граждан.

Не попадут ли подразделения, которые привлекают средства для рекрутинга под финансовое влияние политических партий или других финансовых структур, где они будут использоваться для чьих-то амбиций и планов?

Отказ от ТЦК и законной мобилизации смотрится как отказ от обязанности защищать государство во время войны. Ведь рекрутинг – дело добровольное.

Я против "бусификации", но я не против мобилизации. Также я за то, чтобы ТЦК работали, как бы нам не хотелось, но рекрутинг не закроет все потребности.

Давайте будем откровенны: часть добровольцев идет служить именно под давлением того, что они могут быть в любой момент мобилизованы в подразделение, где служить не хотят, где их навыки и жизнь не будут ценить. Поэтому люди делают свой самостоятельный выбор: выбирают подразделение и специальность.

Если обязательной мобилизации нет – добровольцев тоже будет меньше. Они будут, они были всегда, но это количество возможно достаточно для мирных времен, но не для полномасштабной войны.

Да, Государство – это мы. Но существует ли всеобщая государственная программа по поднятию мотивации идти в армию? Если нет, то создавайте. У нас не так уж много времени.

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