Могли продвинуться на шаг, а сделали полшага. Мои итоги Ukraine Recovery Conference

4-5 июля в городе Лугано (Швейцария) состоялась масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. На конференции представители Украины предложили масштабный План обновления.

Итоги конференции я буду рассматривать в модели треугольника – взаимодействия трех субъектов. Первый субъект – украинская власть (правительство, парламент, офис президента). Второй – международные партнеры: правительства соответствующих стран и международные организации. Третий субъект – украинское гражданское общество в широком смысле: общественные организации, бизнес-сообщества, экспертные центры, местные лидеры, волонтеры.

Цель процесса, в котором конференция является очередным звеном, – создать такую систему, которая сделает возможным поиск, аккумуляцию и поступление денег, расходование их на благо народа Украины.

Рассмотрим итоги в этой модели с точки зрения цели процесса – насколько мы к ней приблизились и что дальше нужно сделать.

1. Первая положительная новость состоит в том, что вышеупомянутый треугольник сформировался.

До этого диалог проходил в растяжке между двумя субъектами и характеризовался как "диалог между автопилотом и автоответчиком".

Появление третьего субъекта позволяет как-то устроить продуктивное взаимодействие и привлечь необходимые для этого компетенции, а также таким образом построить систему, чтобы она вызвала доверие международных партнеров. Иначе просто денег не дадут.

Правда, переход от растяжки к треугольнику другими субъектами был оценен по-разному. Международные партнеры непосредственно приобщились к тому, чтобы голос гражданского общества прозвучал громче, для этого организовали отдельное событие, которое (символично) произошло за три часа до основного (здесь тезиса моего выступления там). О роли гражданского общества говорили все ключевые представители Запада. Однако украинская власть была (за определенными личными исключениями) очень недовольна, и я их хорошо понимаю.

2. Вторая хорошая новость состоит в том, что само гражданское общество заметно консолидировалось для того, чтобы разбираться с вызовами и ловушками.

Здесь нужно упомянуть:

- манифест гражданского общества ("Луганская декларация") о принципах и ценностях восстановления и послевоенной жизни;

- консолидированная позиция украинского бизнеса по экономической политике, высказанная Коалицией бизнес-сообществ за модернизацию Украины;

- проект "Украина после победы": общее видение 40+ аналитических центров, активно распространялось и обсуждалось в кулуарах Лугано; это первый черновик, приглашение к диалогу, который будет развернут в ближайшее время;

- цикл конференций "Уроки войны и восстановление страны и общества", стартовавший на общей платформе университетов НаУКМА и УКУ;

- наконец, украинский бизнес объединенными усилиями организовал украинско-швейцарский бизнес-хаб, арендовав помещение напротив конгресс-центра, и там постоянно продолжались очень интересные обсуждения, порой более интересные, чем на основной сцене.

3. Третья хорошая новость – международные партнеры также сделали несколько важных шагов по консолидации своей позиции.

Во-первых, были формально согласованы принципы восстановления Украины:

- партнерство на основе украинского лидерства;

- фокус на реформы;

- прозрачность, подотчетность и верховенство права;

- демократическое участие и децентрализация;

- привлечение бизнеса, гражданского общества, научных работников и местного самоуправления;

- гендерное равенство, инклюзивность, права человека;

- принципы устойчивого развития и "зеленого перехода".

Во-вторых, правительства европейских стран по сути говорили почти одним голосом, провозглашая те или иные принципы. Это хорошо видно на специальной сессии официальных заявлений, где каждая страна и международная организация имела две-три минуты, чтобы заявить объем своей помощи и условия ее предоставления.

Конечно, есть еще определенные разногласия в позициях между Евросоюзом и США – между прочим, не до конца понятно, кто будет лидером процесса. Евросоюз провозгласил, что восстановление Украины является частью процесса евроинтеграции. Здесь есть некоторые подводные камни, с которыми еще придется разбираться.

Также международные финансовые институты, традиционно имеющие очень разные подходы, еще окончательно не согласовались между собой. Но так или иначе, процесс консолидации и в этом углу треугольника интенсивно продолжается.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Между хорошими и плохими новостями замечу, что большинство официальных представителей Украины довольно хорошо выглядели на сцене: четкая коммуникация, хорошие слайды, хороший английский язык.

Не записываю это в хорошие новости, считаю нормальностью. Премьер Денис Шмыгаль, министры Александр Кубраков, Алексей Чернышев, Михаил Фёдоров выглядели как представители современной европейской страны, которые могут вести диалог на равных со своими иностранными партнерами.

Повторюсь, считаю это нормальным и не вижу здесь повода для празднования. (Отдельно стоит ужасающе провальное выступление Даниила Гетманцева, но это скорее исключение).

Теперь плохие новости.

1. Первая плохая новость – фактически не произошло сближения позиций между украинскими властями и международными партнерами.

Последние ожидали четкий план действий и прозрачную архитектуру системы финансирования – им предложили лишь определенные подходы и принципы. Это тоже неплохо, но с той стороны рассчитывали на большее. (Пишу на основе разговоров с разными людьми, понимая, что кто-то другой имел другие разговоры и другие впечатления).

Итак, мы могли продвинуться на шаг, а сделали полшага.

От украинской стороны ожидали ответ на главный вопрос: как все это будет работать? Его пока нет.

(Впрочем, какие-то документы сейчас опубликованы в открытом доступе, и в ходе конференции друзья из общественных организаций показали мне там пару строчек, где миллиарды уже были расписаны на Игоря Коломойского).

2. Вторая плохая новость: на фоне консолидированных двух вышеупомянутых углов треугольника третий – украинская власть – выглядел неконсолидированно, не как одна команда. Различные выступления, сами по себе часто блестящие, были не связаны между собой. Ну а отдельные персонажи несли откровенный бред. Другие же пространно поддерживали нарратив (который я слышу уже 30 лет) об "инвестиционном потенциале, замечательных образованных и трудолюбивых людях, богатых природных ресурсах" там, где от них ожидали рассказы об институтах и бизнес-климате.

3. Наверное, самый большой прокол заключался в том, что из основной рамки обсуждения выпали инвестиции из перечня источников финансирования.

Никто не сказал ни слова о либерализации экономики, экономической свободе и защите прав инвесторов, о конкретных шагах по перечню срочных антикоррупционных мер. Особенно удивительно это выглядело на экономической панели, где ключевым оратором был Даниил Гетманцев, а зал был заполнен представителями инвесторов. Они не услышали того, чего ждали. Я хотел задать вопрос бестолковому оратору, сконцентрировав его внимание на главной проблеме, но мне не позволили этого сделать.

Одними грантами, кредитами и пожертвованиями невозможно набрать сумму средств, достаточную даже на простое восстановление Украины, не говоря уже о модернизации. Это астрономические деньги, столько в мире просто нет. Основным источником денежных средств будут инвестиции. А инвесторов интересуют очень конкретные вопросы, о которых на конференции не было ни слова.

Не обошлось без курьезов. Инвесторы, политики и дипломаты очень хорошо умеют считывать "язык тела", так что когда один высокопоставленный чиновник, говоря о поступлении денег, потирал руки, это было замечено и затем обсуждалось в кулуарах. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу.

Наверное, здесь нужно ставить точку. После конференции всем следует делать "домашнюю работу": наладить взаимодействие и разработать ожидаемые документы, включая конкретные проектные решения для основных сфер.

Общая оценка эффективности конференции как очередного этапа на пути к описанной выше основной цели – 50% (моя субъективная оценка). Давайте ломать эту скалу дальше.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.