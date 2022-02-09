Московское турне Макрона: почему президенту Франции так хотелось встретиться с Путиным

Если коротко, президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля 2022 года в Москве показал пример, как не нужно вести дипломатию относительно России. Другими словами, визит был провалом с рядом негативных последствий. А теперь по очереди, почему так.

Генезис визита

Причина, почему глава Франции первым среди западных лидеров посетил Москву в условиях текущей острой военной напряженности, инициированной РФ по отношению к Украине, связывают в основном с предстоящими выборами в стране. Что таким образом Макрон пытается представить себя эффективным дипломатом, заслуживающим второго срока.

Однако глубинные причины следует искать совсем в другом.

Практически визит в Москву является следствием переплетения двух факторов – политики, которую Макрон пробует проводить в отношении РФ при собственной каденции, и традиций внешней политики Франции периода V Республики.

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Несмотря на некоторые упреки в сторону российской машины распространения дезинформации в начале своего правления, глава Франции пытается строить политику в отношении РФ, опираясь на вовлечение и диалог.

Первые контуры соответствующего подхода были заметны в рамках участия Эмманюэля Макрона на Петербуржском международном экономическом форуме в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Франция и РФ возобновили работу в формате 2+2 (Министры обороны и главы МИД) – встречи и переговоры в таком формате не проводились с начала агрессии РФ против Украины.

Этому предшествовали двусторонние переговоры лидеров Франции и РФ в Брегансоне в августе 2019 года. При этом сам Макрон неоднократно намекал, что расширение НАТО на восток после конца Холодной войны было ошибкой, отметился тезисами о "смерти мозга НАТО" и вел разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе, учитывающей интересы РФ.

Похоже, президент Франции не просто не видит угроз, исходящих из РФ для Евроатлантической безопасности, но и предпочитает видеть в РФ партнера Евросоюза в условиях обострения противостояния США-КНР, которое будет определять контуры XXI в.

На это накладываются традиции внешней политики V Республики, которая продолжает считать себя если и не глобальным игроком, то точно не просто одним из крупных государств ЕС. Как и во времена Холодной войны, когда Франция пыталась проводить максимально независимую политику в отношении противостояния США-СССР, так и сейчас обострение противоречий между США и РФ рассматривается Парижем как хорошая возможность продемонстрировать самостоятельность и автономность.

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К этому прибавляется полугодичное председательство Франции в Совете ЕС и то, что новый глава правительства ФРГ только входит в курс дел. Тем самым Макрон, активно все эти годы говоривший об усилении стратегической автономности ЕС, уже может позиционировать себя не только как лидер Франции, но и как неформальный лидер ЕС в переговорах с оккупантом Кремля.

Так или иначе, но с декабря 2021 главы Франции и РФ провели пять телефонных разговоров на фоне военной напряженности между Украиной и РФ.

В таких условиях, почему бы не попытаться показать себя в роли великого дипломата, способствующего уменьшению напряженности между Украиной и РФ. При этом Украина никогда не была среди приоритетов безопасности Франции, которые ограничиваются западной Европой, Средиземноморьем, Северной Африкой и Сахелем, Ближним Востоком и заморскими территориями.

Провал

Прежде всего, стоит отметить глубокую противоречивость в риторике президента Франции относительно украинско-российского противостояния. С одной стороны, накануне визита в Москву Эмманюэль Макрон рассказывает о том, что суверенитет и безопасность Украины не могут быть предметом компромисса с РФ. В то же время, находясь в самой Москве, глава Франции говорил о том, что "нет безопасности для европейцев, если нет безопасности для РФ".

Так же Макрон рассказывал в столице РФ о том, что "тот, кто верит в Европу, должен знать, как работать с РФ, и найти пути/средства для создания Европейского будущего среди европейцев".

Саму РФ глава Франции считает частью Европы, несмотря на нарастание в РФ авторитарных тенденций внутри и агрессивности внешне.

НАТО вместе с тем, по мнению Макрона, не может быть ответом в вопросах коллективной безопасности.

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Похоже, что президент Франции хочет усидеть на двух стульях. Хотя эти два стула уже давно разъехались. Ведь надуманные требования РФ в сфере европейской безопасности прямо противоречат рассказам о том, что суверенитет и безопасность Украины не могут быть предметом компромисса с РФ. И вся российская позиция сводится к тому, что, движущаяся западным курсом, Украина является едва ли не экзистенциальной угрозой для РФ.

Поэтому Запад должен принять требования РФ по прекращению политики открытых дверей в НАТО и ограничению практического сотрудничества в сфере безопасности на усиление обороноспособности Украины здесь и сейчас.

В Париже, конечно, могут считать, что готовности к диалогу будет достаточно, чтобы удовлетворить гипертрофированное эго РФ и убедить Кремль отказаться от возможной эскалации в отношении Украины. Однако практика еще раз показала, что одной лишь готовности к диалогу мало без параллельного усиления обороноспособности Украины или ослабления РФ, что в конечном счете убедило бы Москву изменить свою позицию по противостоянию на Донбассе и хотя бы выйти на реальную деэскалацию.

Напротив, в Москве четко видят неготовность западной части континентальной Европы к системной конфронтации с РФ, что сводит к нулю любое желание искать реальный компромисс. Напротив, в таких условиях Кремль и дальше может думать, что сможет в конце концов навязать свои правила игры.

Фактически Макрон выступил в роли статиста для оккупанта Кремля, когда тот в очередной раз говорил о том, что Украина будет вынуждена даже против своей воли выполнить Минские соглашения по алгоритму Москвы. Ничего удивительного, что президент РФ Владимир Путин продолжает гнуть свою максималистскую линию – риторика президента Франции в Кремле не дала ни одной причины менять соответствующий подход.

Не менее показательно то, что в Кремле решили лишить Макрона последнего оправдания, почему визит в Москву не был лишен смысла. После переговоров источники во французской делегации заявили, что якобы Владимир Путин пообещал своему французскому визави, что Москва не будет осуществлять новые военные инициативы по Украине. Однако позже спикер оккупанта Кремля фактически опроверг соответствующий тезис – по словам Дмитрия Пескова, никакого соглашения о деэскалации не достигли, несмотря на продолжавшиеся пять часов переговоры. А российские войска должны покинуть территорию Беларуси после совместных учений, потому что так планировалось изначально, а не так договорились Путин и Макрон.

Последствия

Не зря в медицине существует принцип "Не навреди" – то есть любое вмешательство врача не должно сделать ситуацию хуже, чем до соответствующего вмешательства. Но, похоже, что в Париже не понимают сути этого правила.

Какие выводы для себя сделает оккупант Кремля после визита Эммануэля Макрона? Во-первых, Владимир Путин точно получил доказательство, что единство Запада перед лицом русского ревизионизма существует больше в теории, чем в действительности.

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Фактически риторика президента Франции в Кремле перечеркивает общую позицию, озвученную до этого в январе 2022 года в рамках переговоров по максималистским требованиям РФ в сфере Европейской безопасности.

Напротив, озвученные президентом Франции тезисы, подкрепляют убеждение Кремля, что в конце концов ему удастся навязать Западу свои правила игры в сфере европейской безопасности.

Во-вторых, россияне получили доказательство, что их политика устрашения Европы крупнейшей с 1945 года войной, дает определенные плоды. Находятся не просто западные лидеры, которые готовы садиться за стол переговоров, но и намекают на возможные уступки в сторону РФ.

Таким образом, появился хороший пример, когда соответствующие дипломатические инициативы приносят больше зла, чем пользы.

Хорошо, что любые французские реверансы в сторону Москвы лишены смысла, пока украинское общество и дальше готово сопротивляться РФ.

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