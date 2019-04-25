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25.04.2019, 12:08

Мова: политическая необходимость и осознанные риски

Мова: политическая необходимость и осознанные риски
дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы

Закон о языке важен, но важно и не забывать, что страна у нас многоязычная, а потому на закон смотрят как наши партнеры, так и наших противники (укр.)

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Австрія довго переважала у німецькомовному світі та у Європі загалом. Прусія відчувала свою приниженість і намагалася змінити баланс на свою користь.

Створивши достатню внутрішню силу і правильну комбінацію у європейській дипломатії, у 1866 році Прусія пішла війною на Австрію. Автором та головним політичним виконавцем плану був Бісмарк.

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Дуже швидко пруська армія опинилася фактично на порозі Відня. Король Прусії та генерали рішуче наполягали на продовженні наступу. Вони марили картинкою з пруськими солдатами, які тріумфально марширують повз Віденську оперу та палац Хоффбург. Австрія мала пережити найбільше приниження в історії.

Але Бісмарк сказав "Ні". Політичні цілі були важливіші за військові. А політично треба було не допустити втручання у війну Франції на боці Австрії та зайвого приниження Відня, яке налаштувало б інші столиці проти Берліна.

Було декілька емоційних розмов з королем, але зрештою Залізний Канцлер переміг. Прусія перемогла у війні, не увійшовши до Відня. Вона пішла і на інші розумні поступки заради досягнення великої мети - подальшого м'якого руйнування Австрії, стримування тиску інших європейських держав на Прусію та зрештою створення Німеччини під проводом Прусії.

Я щиро радий закону про мову. Це історичний момент. Це супер важливий крок. Це дуже зворушливо. Дякую усім, хто боровся і голосував за цей закон.

Тепер можна стверджувати, що в Росії все правильно порахували і зрозуміли, що голоси за закон будуть. А тому саме вчора, на випередження, Путін підписав указ про громадянство жителям ОРДЛО. На мою думку, підписання указу було неминучим, тут закон ні до чого, і Росія свідомо йшла на загострення. Але час підписання обрали так само свідомо. Це політика, бебі.

Тепер треба дивитися остаточний текст закону. У проекті були норми, які мені здаються занадто радикальними і такими, що створюють більше проблем, ніж вирішують. Але можливо їх там вже немає. І у будь-якому разі це право парламенту.

Закон - це справжнє досягнення, інструмент подолання історичної приниженості української мови та зміни балансу на свою користь.

Але ніколи не треба забувати, що країна у нас строката. І що закон важливий не лише для нашого східного, а й для деяких наших західних сусідів та партнерів.

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Імплементація закону має відбуватися без фанатизму з урахуванням великої картинки внутрішньої та зовнішньої реальності. Іноді розумні поступки важливі для досягнення найбільш величних цілей.

Дмитро Кулеба,
дипломат,
автор книги "Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот"

(Джерело - блог автора)

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Теги: мовне питання, закон про мову
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