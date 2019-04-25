Мова: политическая необходимость и осознанные риски

Австрія довго переважала у німецькомовному світі та у Європі загалом. Прусія відчувала свою приниженість і намагалася змінити баланс на свою користь.

Створивши достатню внутрішню силу і правильну комбінацію у європейській дипломатії, у 1866 році Прусія пішла війною на Австрію. Автором та головним політичним виконавцем плану був Бісмарк.

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Дуже швидко пруська армія опинилася фактично на порозі Відня. Король Прусії та генерали рішуче наполягали на продовженні наступу. Вони марили картинкою з пруськими солдатами, які тріумфально марширують повз Віденську оперу та палац Хоффбург. Австрія мала пережити найбільше приниження в історії.

Але Бісмарк сказав "Ні". Політичні цілі були важливіші за військові. А політично треба було не допустити втручання у війну Франції на боці Австрії та зайвого приниження Відня, яке налаштувало б інші столиці проти Берліна.

Було декілька емоційних розмов з королем, але зрештою Залізний Канцлер переміг. Прусія перемогла у війні, не увійшовши до Відня. Вона пішла і на інші розумні поступки заради досягнення великої мети - подальшого м'якого руйнування Австрії, стримування тиску інших європейських держав на Прусію та зрештою створення Німеччини під проводом Прусії.