Мужчины и не могли разъезжать по стране во время войны. Зрады нет. Лишь смекалка Генштаба

Для выезда за пределы районов и областей проживания призывникам и военнообязанным теперь требуется разрешение территориального центра комплектования.

Законно ли такое решение и не нарушает ли это законодательные нормы и права украинцев?

Ничего нового, никакой "зрады"

Запрет военнообязанным в условиях военного положения выезжать за пределы места фактического проживания установлен тремя законами Украины, упоминаемыми Генеральным штабом ВСУ. Соответствующие нормы закреплены с 1992 года, то есть не являются новыми.

Многие успели написать, что речь идет об изменениях к законам, однако это не так: законы очень давно предусматривают возможность такого запрета и не меняются. Логичнее предположить, что такой запрет является наследием советского регулирования и был связан с особенностями советской системы военного учета.

В Украине должен действовать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это автоматизированная информационная телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывниках). (Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.) Соответствующая норма действует с 2019 года.

Проще говоря, военный учет должен быть оцифрован и централизован, а его ведение компьютеризировано.

В таких условиях "привязывание" военнообязанных к местам учета внутри страны нелогично, ненужно и устарело.

Это в идеальном мире

За пределами идеального мира, понятно, что военный учет в Украине не успели перевести полностью на "электронные" рельсы и полностью его упорядочить. Именно с необходимостью упорядочивания военного учета в большинстве случаев связана знаменитая "раздача повесток".

То есть перед военными комплектователями остро стоит задача "мотивации" мужчин к посещению центров комплектации (военкоматов) для внесения, сверки и уточнения и данных учета.

Допускаю, кто-то в Генштабе проявил "военную смекалку" и творческий подход и решил "мотивировать" мужчин к посещению военкоматов необходимостью получения разрешений для выезда за пределы места жительства.

Если точнее – такой запрет действует с 24 февраля 2022 года

Для полного понимания следует отметить, что такой запрет действует со дня вторжения России в Украину и объявления военного положения – с 24 февраля 2022 года, путем предписания уже упомянутых законов, а также Правил военного учета призывников и военнообязанных, согласно абз. 3 п. 1 которых призывники и военнообязанные обязаны не менять место фактического проживания (нахождения) с момента объявления мобилизации, а в военное время не выезжать с места жительства без разрешения руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки соответствующих руководителей СБУ или Службы внешней разведки.

За нарушение этой нормы даже установлена административная ответственность по ст. 210 КУоАП "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета", которая предусматривает штраф от 850 до 1700 грн.

Следовательно, снова, никаких головокружительных изменений регулирование не произошло. Но, как всем хорошо известно, никто не требовал выполнения этого запрета и не штрафовал за нарушение.

Что же произошло

Еще 28 июня 2022 года Генштаб ВСУ в пределах своих полномочий принял подзаконный акт, а именно Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время (далее – Порядок).

Настоящий Порядок не создает нового сущностного регулирования, уже определенного упомянутыми законами, а определяет механизм реализации такого запрета и предоставления соответствующих разрешений.

Если читать напрямую, то документ выглядит именно той "зрадой", которую сейчас активно разгоняют в обществе.

И объяснение координатора движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгении Рябеки по применению ограничений только в случае "изменения" места жительства, а не "выезда" с такого места, к сожалению, не подтверждается, когда мы читаем Порядок.

Нарушил ли Генштаб закон или создал какие-то новые ограничения, которые ранее не существовало? Нет.

Имплементировал ли Генштаб существующие нормы закона максимально жестко, принимая Порядок? Да. Как и с запретом выезда за границу, это можно было сделать гораздо разумнее и дифференцированнее.

Возможно, учитывая общественный резонанс, Генштаб внесет в Порядок определенные изменения или предоставит разъяснения, оставим это авторам документа.

Обратимся к проблемным моментам Порядка

Они значительно усложняют его обычное применение в текущем виде.

1. Подобные нормативные акты должны быть зарегистрированы Министерством юстиции Украины. Необходимость такой регистрации предусмотрена Положением о государственной регистрации нормативно правовых актов министерств и других органов исполнительной власти, утвержденным Постановлением КМУ №731 от 28 декабря 1992 года.

Пункт 2 указанного Положения предусматривает, что государственной регистрации подлежат нормативно-правовые акты, которые содержат одну или более норм, затрагивающих права, свободы, законные интересы и касающиеся обязанностей граждан и юридических лиц, устанавливают новый или изменяют, дополняют или отменяют организационно правовой механизм их реализации или имеют межведомственный характер.

То есть обязательны для других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, не относящихся к сфере управления субъекта нормообразования.

Очевидно, что Порядок устанавливает организационно правовой механизм реализации ограничения права на свободное передвижение и получение разрешений на такое передвижение.

Без регистрации Порядка в Минюсте правомерность его применения в определенных целях вызывает вопросы.

2. Определение "места жительства" и "пределов места жительства".

Термин "место жительства" имеет легальное определение. Это – жилье с присвоенным в установленном законом порядке адресом, в котором лицо проживает, а также учреждение для бездомных лиц, другой поставщик социальных услуг с проживанием, стационарное социально-медицинское учреждение и другие учреждения социальной поддержки (ухода), в которых лицо получает социальные услуги (Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине").

Этот закон в его актуальной редакции не предусматривает обязанности регистрации местожительства. Итак – home is where the heart is.

В нашей парадигме мы все привыкли к "прописке", однако "прописку" упразднили очень давно. Теперь должен действовать механизм декларирования места жительства, однако он по закону не обязателен, а по факту – не работает из-за режима военного положения.

Поэтому по действующему регулированию юридически привязать лицо к конкретному месту жительства может быть несколько сложно.

Что касается "границ места жительства", здесь ситуация еще более интересная, поскольку по легальному определению пределы места жительства – это пределы жилья. Добавить здесь нечего. И других определений "границ места жительства" у нашего законодательства нет.

3. Еще одна "терминологическая" проблема: у нас нет определения термина "выезд". Является ли выездом выход за "границы" пешком, а не на транспортном средстве? Является ли выездом оставление административно-территориальной единицы на несколько часов или один-два дня с последующим возвращением?

4. И наконец, что делать для получения разрешений внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете в находящихся на временно оккупированной территории военкоматах?

Сообразительность Генштаба

Путем принятия Порядка в Генштабе ВСУ решили "заманить" мужчин в военкоматы, однако коммуникационная составляющая была полностью провалена, что вызвало возмущение и хайпа в среде "экспертов".

Генштаб реализовал положение закона, существующее с 1992 года, не вводя ничего нового в сущностное регулирование. Есть вопрос к тому, как именно это сделали в Генштабе, однако, делать это там имели полное право.

Основной вопрос в таком случае должен быть не в Генштаб, а в Верховную Раду Украины. И этот вопрос звучит так: "Учитывая то, что ограничение выезда, предусмотренное в законе 1992 года, было тесно связано с советской системой военного учета, что в текущей ситуации уже не актуально и очень вредно для экономики Украины, не пора ли отменить соответствующие устаревшие нормы законов?".

Судя по реакции депутатов большинства, есть все шансы на то, что такое ограничение будет отменено Радой в ближайшее время.

