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02.03.2019, 11:55

Мусор по-европейски: от свалок к переработке отходов

Мусор по-европейски: от свалок к переработке отходов
Координатор гражданской платформы "Одесситы вместе"

Мусорные полигоны Украины по площади сравнимы с Нидерландами - и продолжают разрастаться

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В Украине 95% мусора отправляется на свалки. Только официальные полигоны занимают 43 тысячи квадратных километров. Для понимания масштабов: это можно сравнить с площадью целой Дании, Эстонии или Нидерландов. Из-за перегрузки мусором и отсутствия системы переработки отходов эти свалки продолжают разрастаться.

Но просто сбрасывать мусор в общую кучу на свалках, чтобы он там разлагался – это прошлый век. Такая процедура приводит к дополнительным финансовым затратам и наносит непоправимый вред экологии.

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Цивилизованные страны уже прошли этот этап и изменили свое отношение к мусору. В Европе в среднем 40-50% отходов перерабатывают, превращая во вторсырье. Макулатура, древесина, лом металлов, стекло и так далее.

Практически вся остальная часть отходов утилизируется через сжигание. При сжигании генерируется электричество (которое идет напрямую для домохозяйств или обеспечивает подогрев воды) или топливо (которым потом заправляют мусороуборочные машины и общественный транспорт).

Благодаря этому, например, Германия в 2005 году избавилась от мусорных полигонов. Все бытовые отходы или перерабатываются, или сжигаются. Лишь небольшая часть полигонов используются ограниченно для утилизации промышленных отходов.

Наше государство и местные власти, которые полностью отвечают за организацию услуг по вывозу и переработке мусора, с момента независимости Украины в этом отношении бездействовали. Инфраструктура переработки мусора не создана. В Украине до сих пор нет ни одного мусороперерабатывающего предприятия. Есть только один завод "Энергия" для сжигания мусора, построенный в 1980-х годах.

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Для сравнения: во Франции с населением более 67 млн жителей – около 130 мусоросжигательных заводов и около 230 центров сортировки мусора, которые занимаются переработкой отходов.

Лишь трагические инциденты на старых свалках заставляют украинских чиновников "проснуться" и хоть как-то двигаться в правильном направлении. Например, после инцидента со смертями людей на Грибовицком полигоне на Львовщине серьезно взялись за проблему – уже в этом году планируется начало строительства мусороперерабатывающего завода.

Под Харьковом с прошлого года строят такой завод и планируют его запустить в конце 2019 года. Киев пока лишь обещает создать такое предприятие до конца 2021 года. А в Одессе нет конкретных сроков – планы на уровне разговоров.

Кроме того, попытки строительства таких заводов возле жилых массивов зачастую останавливаются еще на этапе общественных слушаний. В основном из-за непонимания гражданами того, что такое мусороперерабатывающий завод. Они их никогда в глаза не видели. Им тяжело поверить, что современные технологии позволяют строить заводы безопасные и герметичные, которые не имеют неприятного запаха и не влияют на окружающую среду. Зато, люди легко верят в мифы о вредных выбросах в атмосферу, смраде и даже радиации. А потом под впечатлением этих страшилок выходят на митинги против строительства. Чтобы успокоить людей и донести до них рациональные аргументы "за", местным властям необходимо проводить системную просветительскую работу.

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И эта проблема не является уникальной. Европа тоже сталкивалась с раздражением и скепсисом в отношении строительства мусороперерабатывающих или мусоросжигательных заводов. А теперь взгляните, например, на Австрию – там, в центре Вены стоит мусоросжигательный завод, построенный еще в 1992 году. Это экологически чистое предприятие. Более того: это известная туристическая достопримечательность - благодаря неповторимой архитектуре здания.

Как только соответствующие заводы будут построены в Украине, очевидно, будет организован раздельный сбор мусора – с контейнерами для стекла, бумаги и пищевых отходов. Сформируется культура сортировки мусора, как в Европе. Все это будет. Но, необходимо сделать первый и самый важный шаг – обеспечить украинские города мусороперерабатывающими и мусоросжигательными заводами.

Не хватает средств? Привлекайте международных партнеров к финансовой помощи. Задействуйте инвесторов. Необходимо признать наличие серьезной мусорной проблемы и, как можно быстрее, начать ее решать. Иного пути у нас нет.

Специально для LIGA.net

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Теги: переработка мусора, вывоз мусор, мусор, бытовой мусор, мусорная свалка
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