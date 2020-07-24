Мы не единая нация. Поэтому в стране такой бардак

Идея идеологического воспитания не реализовывается в Украине все 29 лет. К сожалению, после развала Советского Союза, новые руководители Украины озаботились не идеологией государства и формированием мировоззрения граждан, а собственным обогащением.

В итоге мы видим, что они неплохо живут и все у них сложилось, а вот с гражданским сознанием и идеологией в Украине серьезная проблема. Потому что идеологии нет. Как нет цели для государства и нет стратегии ее достижения.

Вместо закладывания в ребенка базисных стандартов личности и осознания ценности государства, вместо уважительного формирования отношения к человеку и к обществу, к достижениям, к истории и сегодняшней повестке, вместо прививания любви к Украине и уважения к согражданам власть предлагает лишь образы не наполненные смыслами. Вместо сути предлагают лишь форму.

Патриотизм, гуманистические и моральные ценности, почитание героев и уважение к символам Украины часто декларируются властью, но это лишь слова, которые так и не переходят в какое-то действие по идеологическому воспитанию подрастающих поколений.

Давно пора закладывать в подрастающее поколение основополагающие ценности, идеи, убеждения, отражающие сущность украинской государственности и формировать активную гражданскую и личностную позицию молодежи в становлении сильного и авторитетного государства.

Но для этого руководству Украины необходимо сформировать идеологию и фактически обозначить цели, к которым мы движемся. И эти цели должны стать тем образом, на который мы будем ориентироваться и осозновать, какой должна в итоге стать наша страна.

Я видел, как идеологическое воспитание успешно реализовано в разных странах. Например США, Израиль и Эстония фомирует с детства в своих гражданах любовь к стране и патриотическую позицию, базируясь именно на идеологическом воспитании.

А в России идеологическое воспитание используется для массового формирования в обществе имперского мышления, насаждения религиозности, а так же идет закладка восприятия власти, как силы, чьи действия бесспорны.

Каждое государство с помощью идеолгоии формирует своих граждан. Но Украина, все еще не имея собственной идеологии, самоотстранилась и отдала право формировать мировоззрение своих граждан всем, кто хочет.

И поэтому мы видим не только раскол в обществе, но и абсолютное отсутствие стратегии развития государства. На этом паразитируют наши враги, как внешние, так и внутренние.

В итоге мы все еще не единая нация, системно строящая свое государство, а разрозненные люди, живущие на одной территории. И эту порочную традицию надо прекращать.

Способны ли на это Зеленский и его окружение? Уже сейчас уверенно можно ответить, что не способны, как были не способны и все, кто руководил Украиной раньше. Иначе бы мы уже видели результаты идеологического воспитание в системе образования, в СМИ, в культурной сфере.

Надо признать, что с 2015 года были попытки формировать идеологию через кино и книги, но без системного подхода они были лишь малыми элементами не влияющими на общую картину. Хуже будет, если и эти элементы исчезнут, а украинское культурное пространство будет заполнять государство с враждебной для нас идеологией. Речь об РФ. И то, что проблема пока не решается, говорит лишь об одном, что это направление Зеленскому не интересно, а формированием гражданского общества и идеологическим воспитанием власть не планирует заниматься.

Но проблема сама не исчезнет, а значит необходимо озаботиться ее решением. Надеюсь, что уже следующее руководство Украины начнет этим заниматься. Но произойдет это лишь тогда, когда граждане изберут власть, которая захочет войти в историю своей державнической позицией и своими достижениями, а не своим обогащением или скандалами. А выбор того, кто придет к власти, остается за избирателями.

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