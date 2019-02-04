"Мы пока власть!" Зачем Яценюк собрал съезд Народного фронта

Народный фронт – уникальная политическая сила. Последние четыре года рейтинг партии и ее лидера Арсения Яценюка стабильно близок к нулю. Но при этом победу на парламентских выборах 2014 года и парламентскую фракцию из 82 депутатов никто не отменял. И действующему президенту, которого фронтовики считают причастным к уничтожению рейтинга Яценюка, приходится считаться с пожеланиями НФ.

По сути, фракция в Верховной Раде – единственное, что позволяет Яценюку хоть как-то оставаться на плаву. Партией, как признаются ее рядовые члены не под запись, никто особо не занимается. Более того: есть информация, что часть партийных ячеек уже начинает перестраиваться под лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. На местах партактиву не слишком нравится, что Яценюк, который не занимается Нарфронтом, пытается забрать все заслуги себе. Тем не менее, в публичном пространстве руководство партии транслировало наигранную самоуверенность и до последнего интриговало возможным участием Яценюка в президентской кампании.

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Рекламные билборды и заявления Яценюка должны были подразнить Петра Порошенко. Собственно, как и съезд, который прошел в Киеве 2 февраля. Сразу несколько собеседников в Народном фронте сообщили, что Порошенко хотел приехать на съезд фронтовиков, однако Яценюк инициативу президента ветировал. Не хочет лидер НФ делать Порошенко такой подарок, поскольку не может забыть о его участии в дискредитационной кампании против Яценюка.

(Хотя - представьте себе картину: Порошенко приходит на съезд, но ему не дают выступить и прямо в его же присутствии заявляют о намерении поддержать Тимошенко. Впрочем, такая месть была бы изощренной, но с тактической точки зрения абсолютно проигрышной).

В итоге Яценюк решил не жечь все мосты с Порошенко и не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Но это вовсе не означает, что Яценюк получил от действующего президента какие-то гарантии. Свидетельством этому служит речь экс-премьера на съезде. Он настойчиво подчеркнул, что именно благодаря Народному фронту удалось реформировать армию, ввести языковые квоты на телевидении и радио, а также спасти страну от экономического краха. Если читать между строк, получается нечто вроде: "Петр Алексеевич, я на выборы не пойду, но приватизировать успехи страны тебе не позволю".

При этом лидер НФ не получил гарантий и от Тимошенко - то, что лидер Батькивщины пообещала Яценюку премьерское кресло, пока не больше, чем неподтвержденные слухи.

В связи с этим Яценюк решил просто переждать. Когда станет известно имя следующего президента, тогда он и будет думать.

Этот принципиальный подход отличается от того, который выбрали другие лидеры Народного фронта. Спикер Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов с определенностью встали на сторону Порошенко, а министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-нардеп Николай Мартыненко симпатизируют Тимошенко.

Поэтому перед съездом рассматривался вариант прямо поддержать кого-то из кандидатов. Соответственно, каждый из лидеров партии предлагал вариант, который был бы выгоден ему и тому, кого он видел будущим президентом. Один из нардепов-фронтовиков рассказал о сценарии, который якобы обсуждался на уровне руководства: Тимошенко выигрывает выборы и через НКРЭКУ снижает тарифа в два раза, МВФ "посылает" Украину и на этом фоне в отставку уходит правительство Гройсмана. И на его место красиво приходит "правительство спасения" Арсения Яценюка.

Из-за отсутствия гарантий от сложных схем решили отказаться и на съезде продемонстрировали просто "единство команды". Цель фронтовиков - победа на парламентских выборах. Каким образом и в каком составе – непонятно. Вероятность того, что мы увидим Народный фронт (именно под таким названием) на парламентских выборах, крайне мала. Рейтинг партии давным-давно лежит на дне Марианской впадины, и поднять его оттуда будет практически невозможно. Недавно запущенная рекламная кампания Яценюка это отчетливо показала. Ключевые игроки Народного фронта это понимают, поэтому активно готовят "запасные аэродромы".

В целом же съезд Народного фронта можно назвать показухой без стратегии - потому что стратегии есть не у партии как таковой, а лишь у каждого фронтовика по отдельности.