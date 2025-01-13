Верим, что Трамп придёт и будет мир. Вместо того чтобы готовиться к тому, что Путин не остановит войну ни при каких условиях

Каждый раз мы проигрываем по одной и той же причине.

И каждый раз мы повторяем эту ошибку. Мы попадаем в ловушку собственного разума. Потому что психика защищает нас от плохих мыслей, ведь чаще всего они приводят к демотивации, человек перестаёт бороться.

Так что давайте не думать о плохом!

Даже если масштабы катастрофы продолжают расти.

Но о плохом думать нужно. Хладнокровно и отстранённо, как об одном из возможных сценариев.

И, соответственно, готовиться к такому сценарию. Не случится — прекрасно. Но если, не дай Бог, случится — мы будем готовы.

Однако мы упорно не хотим просчитывать худшие сценарии и готовиться к ним. Мы психологически убегаем в тёплую ванну пропаганды, в закрытый розовый пузырь своего окружения, в раковину мира розовых пони.

Проанализируйте, когда в истории мы готовились к худшему сценарию?

Когда отдавали ядерное оружие за бумажку? Или когда передавали России свои стратегические бомбардировщики и ракеты?

Может, тогда, когда отдавали Крым под черноморский флот или садились на российскую газовую иглу?

Или когда один из наших президентов в 2014 году верил, что можно закончить войну за несколько месяцев?

Или когда другой в 2019 году верил, что можно просто перестать стрелять?

Возможно, оба верили абсолютно искренне. Но вопрос в другом: почему мы, как общество, включая наших президентов, до сих пор верим в возможность лучших сценариев?

Они не сбываются, но, как наивные инфантилы, мы продолжаем с идиотской улыбкой обманывать самих себя.

Коллективный сеанс самообмана.

Ещё три года назад никто не верил, что корейцы будут бегать по Украине, иранские инженеры клепать дроны, чтобы бомбить наши роддома, а китайцы поставлять компоненты и инструкторов.

Но мы всё равно верим, что Трамп придёт, и наступит мир.

Вместо того чтобы готовиться к тому, что Путин не остановит войну ни при каких условиях.

А если и сделает небольшую паузу, то только, чтобы накопить силы и перегруппироваться.

Вместо того чтобы переформатировать всё общество под сценарий, где мы — одно из главных полей битвы в Третьей мировой войне. Между Востоком и Западом, на десятилетия.

Что если завтра Путин бросит сюда ещё миллион солдат? Что если Китай явно вступит в игру? Что если внутри лагеря западных стран начнут углубляться расколы, и им будет не до нас? Что если война продлится с перерывами ещё десять лет?

Мы готовы?

Мы всегда будем проигрывать, пока не научимся рассматривать худший сценарий как базовый. Потому что это и есть наша реальность. И к ней можно подготовиться.

Если верить в правильные вещи, а не в приятные влажные фантазии. Потому что это всего лишь защитный механизм нашей психики.

Не смотреть вверх.

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