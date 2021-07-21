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Мяч на украинском поле. Почему же встреча Байдена с Зеленским откладывается

Цей матеріал також доступний українською
Мяч на украинском поле. Почему же встреча Байдена с Зеленским откладывается

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
21.07.2021, 19:15

Главное для Киева – наконец-то подтвердить, что нам можно доверять. Но разговорами о дружбе с Китаем или дефолте доверие не заслужишь

Мы не получим реальной компенсации за запуск Северного потока-2 – российского газопровода в обход Украины. И это факт. 

При потерях бюджета от отсутствия транзита в $2 млрд ежегодно, инвестиции на общую сумму в $1 млрд – это смешно.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом вежливо передвигают, пользуясь известно фразой "Да, но потом", что у многих народов означает "нет".

Почему?

Почему это все произошло в тот момент, когда украинские власти были готовы дать руку на отсечение, что нас будут поддерживать в любом случае? Они же были уверены в этом. Можно творить что угодно, нас все равно поддержат. Потому что геополитика. Именно потому и произошло.

Геополитика головного мозга – опасная болезнь.

Руководитель коммуникаций МВФ Джерри Райс недавно дал подсказку. Думается, тоже самое говорят не публично представителям украинской власти. Проблемы с реформой корпоративного управления в энергетическом секторе. Так это звучало. Помимо обеспокоенности ситуацией в Нацбанке и Национальном антикоррупционном бюро.

Думая, что украинским властям все простят и никуда не денутся, они пошли на нарушение договоренностей, презрели собственные обязательства и ради пары миллиардов долларов пошли на смену главы правления Нафтогаза

Пошли по пути, который противоречил реформе корпоративного управления. Пошли ломать реформу, к которой был причастен сам президент США Джо Байден, еще будучи вице-президентом США. Уже потом пошли решения по Северному потоку-2 (потом, не значит вследствие, но….). Уже потом госсекретарь США Энтони Блинкен вернулся из Киева злой на украинскую власть, повторяя в каждом интервью "Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз". Уже потом визит в Белый Дом все переносится и переносится.

Но при этом планируется. А значит США ждут от нас, что Украина станет на путь исправления.

Таким образом можно предположить, что американцы ждут действий в Киеве. Действий в направлении восстановления статуса-кво в Нафтогазе. НАЗК уже сделало пас. Уже дало возможность уволить Юрия Витренко и вернуть контроль над компанией правлению и наблюдательному совету. Есть подозрения, что если бы в понедельник Витренко был бы отправлен в отставку, то уже во вторник появилась бы дата визита президента Украины в Вашингтон. И есть подозрение, что если бы не старания СБУ, которое начало пристально присматриваться к членам Наблюдательного совета Нафтогаза, то он уже давно принял бы такое решение. Об этом говорит заявление независимых членов Набсовета Нафтогаза. К которым СБУ прийти не может.

Но а пока воз и ныне там. Витренко в Нафтогазе. А в Белом доме очень напряженное расписание и очень трудно найти время для встречи с президентом Украины.

Будет ли Запад поддерживать Украину? Да. Готов ли Запад больше поддерживать Украину? Больше, чем формальные гарантии или жалкие $1 млрд? Готов.

Но для этого Запад должен быть уверен, что в Киеве у власти его союзники, держащие слово и разделяющие общие ценности.

И да, вряд ли последнее можно доказать, заигрывая с Китаем.

Мяч на украинском поле. И главное для Киева, как и во многих других сферах, наконец-то подтвердить, что нам можно доверять. Тогда и союзники готовы поддерживать сильнее. Тогда и инвесторы готовы кредитовать под меньшие проценты. А разговорами о дружбе с Китаем или дефолте доверие не заслужишь.

А пока мы теряем время. Которое очень-очень дорого стоит.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский нафтогаз белый дом северный поток-2 Байден Джо Витренко
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