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21.09.2019, 16:15

На арене Шустер и Коломойский: когда богатые развлекают бедных

На арене Шустер и Коломойский: когда богатые развлекают бедных
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Пятничная "Свобода слова" оказалась скандальной до токсичности - и, похоже, такой и была задумана

Когда в прямой эфир призывается Игорь Валерьевич, вечер перестает быть томным. Так и произошло на нафталиновом ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера на телеканале Украина.

Ординарную политическую программу «разбавил» своим телефонным присутствием, похоже, находившийся слегка навеселе (то ли от выпитого, то ли от чувства безнаказанности - а может от того и другого) олигарх Игорь Коломойский, обвинивший ведущего в мошенничестве, которое обошлось «простому и честному бизнесмену» в $2,3 млн.

Простой и бедный телезритель мог примерно 12 минут наслаждаться «сочной» схваткой двух представителей классических элит: «устаревшего» телеведущего, которого по количеству просмотров может переплюнуть любой средне-статический YouTube-блогер и олигарха, который не видит «края» и границ своему поведению.

Почему не видит? Потому что, по разным оценкам, Коломойский контролирует от 30 до 40 депутатов Слуги народа, а, соответственно, является релевантным игроком и буквально столпом функциональности этой власти.

Другими словами, ИВК при Зеленском (по крайней мере, при нынешнем раскладе сил) ничего (или почти ничего?) не угрожает.
В 2015 году шоу Шустера на 1+1 не просуществовало и месяца, он был снят с эфира, как тогда заявил сам ведущий, из-за «договоренностей владельца телеканала с Администрацией президента». Но на самом деле, когда ток-шоу Шустера на 1+1 закончилось, спектакль только начинался.

Спустя четыре года мы наблюдали его второй акт, в котором мы узнали из интервью Коломойского УП, что не все так «чисто» в истории с наступлением на «Свободу слова», как ранее рассказывал Шустер. Уже тогда стало понятно, что конфликт между мастистыми медийщиками неизбежен.

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Надо признаться, что Коломойский в последние полгода сделал из себя уже не просто олигарха, но вполне себе медийное лицо, которое для рядового украинца стало уже таким же обыкновенным и привычным, как лицо того же Шустера.

И тот, и другой, так много и часто «маячат» на телеэкранах, рассыпаясь яркими цитатами, что зритель уже просто перестал на них реагировать. Чтобы это увидеть, достаточно лишь глянуть на замеры аудитории. Шустер – неинтересен, потому что все знают, чего ожидать от него и от его шоу, а Коломойский потерял уникальность из-за никак не исчезающей с голубых экранов физиономии.

Необходимость зрелищ, когда нет хлеба, резко возрастает, что подтверждает вчерашний абсолютно неадекватный, но фееричный конфликт. Люди, которых большинство населения готово называть «элитой» из-за наличия определенных статусов, «спустились с небес» и превратили диалог в полемику типа  «Отдай то, что украл! – А ты сперва докажи, что это было!».

И тому, и другому это шоу было выгодно. Все было натуральным и не подстроенным. Таким, которое соответствует их «глубокому» внутреннему миру. Просто зрители уже привиты к обычным «закулисным» скандалам, которые журналисты-расследователи освещают в виде сухих фактов, иногда приправленных скринами переписок.

И потому вчера украинцы увидели абсолютно новый уровень негатива, который резко вынес в топ две фамилии: Коломойский и Шустер. Что интересно, телестудия заведомо «подогревала» Коломойского все предыдущие два часа, но он никак не поддавался. Достаточно обратить внимание на список приглашенных гостей и многострадальный «термометр настроений», и получается, что Коломойский сыграл роль «осажденной крепости» - а это признак одного из способов манипуляции мнением телезрителя, которую LIGA.net описала в рамках #Медиагигиены.

Журналистка Соня Кошкина не зря решила взять на себя роль медиатора этих переговоров и вклиниться в «потасовку». Хочешь жить – умей вертеться. Хочешь жить в медиа тусовке? Вертись в два раза быстрее.

Естественно, поскольку это шоу выгодно всем, ибо позволяет оставаться на плаву, как Шустеру, так и Коломойскому, мы обязательно увидим продолжение. И дело тут не только в возможном «судилище». Кошкина нарочно подтолкнула ИВК к продолжению спектакля, намекнув ему на необходимость показать некий "офшорный договор", чтобы не дать этой истории быстро усохнуть под давлением каких-нибудь других эксклюзивов, скандалов, интриг и расследований.

Агрессия и ненависть, как основные двигатели подобных ток-шоу, будут нарастать, иначе шоу просто-напросто «умрет» ввиду неисполнения своей функции. Богатые продолжат развлекать бедных на телеканале богатых, однако проблема заключается в том, что, рано или поздно, один из игроков этого спектакля может слишком вжиться в роль и выйти из берегов, вспомнив о своей безнаказанности.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: телевидение, свобода слова, игорь коломойский, Савик Шустер, ток-шоу
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