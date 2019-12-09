На кону независимость Украины

Что я жду от поездки Зеленского в Париж? Только два сценария. Либо он ничего оттуда не привезет, либо под давлением своего окружения, Путина и европейцев, Зеленский согласится на условия Кремля.

На фоне второго варианта первый вариант - не плох. Он должен позволить Зеленскому избавиться от остатков иллюзий и должно прийти осознание, что не существует сегодня иного варианта, кроме как продолжать политику предшественника в отношении ОРДЛО.

И надо забыть о стене, которую обещал Ермак. Идиотизм не должен стать реальностью.

Если же будет второй вариант, то начнутся протесты, которые перерастут в бунт. При втором сценарии бунт или его отсутствие устроит Кремль. Потому что бунт позволит Путину перейти в открытую интервенцию. А отсутствие бунта позволит ему реализовать план, когда через де-факто подконтрольные Кремлю Донецк и Луганск произойдет остановка всех евроинтеграционных процессов и Украина вернется в Орбиту влияния России.