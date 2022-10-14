На пороге исторического решения: РФ практически обеспечила себе статус страны-террориста

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала российский режим террористическим. Для украинцев — этот факт давно был очевидным, однако теперь он зафиксирован также влиятельным международным ведомством. Разбираемся, что это значит и какие возможности открывает для Украины.

Путь к признанию

Почти единогласное решение ПАСЕ — 99 голосов делегатов "за" и один воздержавшийся — это результат последовательной работы Офиса президента Украины, украинских дипломатов и политиков. День за днем они тщательно фиксировали и не давали забывать обо всех преступлениях российского режима в Украине. С первых дней полномасштабной войны с Россией мы повторяли, что за каждое свое действие страна-агрессор будет отвечать на международном уровне. И этот процесс уже запущен.

Россию уже признали государством-террористом сеймы Латвии и Литвы. Кроме того, уже более 40 стран и Евросоюз официально назвали действия России в Украине геноцидом. Все это важные правовые прецеденты, которые постепенно усиливают международную изоляцию России, сковывая попытки самой страны-агрессора через своих агентов влияния добиваться снятия санкций.

Сейчас законопроект о признании России страной-спонсором терроризма рассматривается в США. Принятие такого решения закроет последние лазейки для страны-агрессора и будет мощнейшим ударом для ее экономики. Кроме того, такой правовой статус, согласно американским законам, позволяет конфисковать имущество России в США и передать его пострадавшим от действий страны-спонсора терроризма. Это крайне важно для запуска компенсационного механизма.

Да, потребуются дополнительные уточнения, чтобы конфискованные активы можно было передавать не только гражданам США, но и непосредственно украинцам. Над этим мы уже работаем и предлагаем нашим американским партнерам соответствующие законодательные изменения.

Историческое решение

Важно, что ПАСЕ не только признала российский режим террористическим, но и призвала рассмотреть вопрос пребывания РФ в составе Совбеза ООН. Об этом уже давно говорили украинские дипломаты — в Уставе организации членом Совбеза указан СССР, а Россия процедуру вступления не проходила. Хотя, например, Сербия после распада Югославии заново вступала в ООН.

Реформа Совбеза — принципиальный шаг, который позволит вернуть влияние организации. Это решит многолетнюю проблему манипуляций правом вето со стороны России. Если этого удастся добиться, то международное сообщество получит больше инструментов противодействия российской агрессии.

Среди других важных деталей резолюции ПАСЕ: признание самого факта агрессии России преступлением и, как следствие, призыв к созданию Специального Международного трибунала, который займется расследованием.

Отдельно в заявлении Ассамблеи говорится о создании комплексного компенсационного механизма — международной процедуры и соответствующих структур, которые будут направлять конфискованные у РФ активы на восстановление Украины.

Военный аспект итоговой резолюции — призыв предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны. И тут важны не только сами системы, но и факт такого заявления — ранее организация была гораздо осторожнее и не выступала за поставки вооружений Украине. По сути, мы свидетели исторического решения — европейские партнеры осознают необходимость решительных действий и, кажется, наконец готовы к ним.

Дальнейшие перспективы

Ассамблея ПАСЕ выпустила заявления сразу за не менее убедительной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, не признавшей аннексию украинских территорий, и ярким выступлением Жозепа Борреля, констатировавшего необходимость жесткой позиции в отношении российской агрессии. Да, нельзя сказать, что все эти высказывания и документы завтра положат конец войне — нам предстоит еще длительная и трудная борьба. Однако это важные индикаторы международной политической поддержки.

Дело в том, что система международного права достаточно консервативна — многие положения не меняются десятилетиями, и совершенствовать их очень трудно даже тогда, когда всем очевидна их неэффективность и несправедливость. Часто самые сильные страны боятся сделать первый шаг, но сейчас мы видим, как сразу несколько ключевых игроков на международной арене преодолели этот страх. А значит, это позволяет действовать и другим.

Признание России страной-террористом в Европе, скорее всего, поможет добиться аналогичных решений и в США. Кроме того, это ускорит запуск компенсационного механизма. Сегодня основная проблема — суверенный иммунитет, который защищает активы одного государства на территории другого.

Откинуть такой принцип целиком нельзя, потому что последствия коснутся всех стран, чего никто не хочет. Что нужно — добиться пересмотра принципа конкретно для России. И признание страны террористом, нарушающим все возможные международные правила, — важный аргумент в этой борьбе. Агрессора просто выкинут из клуба цивилизованных стран.

Подводя итоги, можно констатировать, что решение ПАСЕ — это не финальная точка в дипломатической и экономической победе над Россией, но это мощнейший катализатор процессов, который со временем приведет нас к безоговорочной победе.

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