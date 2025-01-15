Начало борьбы за "место в истории". Что не так со словами Блинкена о российском вторжении
Через неделю многие кареты официально превратятся в тыквы, а кучера – в крыс. Поэтому сейчас предпринимаются финальные усилия, чтобы сформировать послевкусие и "место в истории". Даются интервью, делаются двусмысленные оговорки, инсайдеры сливают информацию и т.д.
Ввиду чего полезно освежить память.
Многое по-прежнему остаётся за кадром. Но рано или поздно станет явным. Особенно, если будут попытки сознательно искажать факты.
Начнём с простого. "Стингеры". Дестабилизация.
Товарищ Блинкен на днях заявил (а роспропаганда его масштабно процитировала), что США "задолго до СВО" передали Украине большой объём оружия, дабы убедиться, что у нас "всё есть" для отражения агрессии. В частности, упоминаются "стингеры", и создаётся контекст, что их поставляли чуть ли не с сентября 2021 года.
Одни качают тезис, мол, делали всё возможное. А Москва кричит, что объявила "СВО" дабы прекратить "милитаризацию" Украины. Всем удобно.
Что на самом деле.
В конце октября 2021 года в СМИ понеслась информация о возможном полномасштабном вторжении РФ. Ключевым элементом всех сценариев был воздушный десант. Захват аэродромов и других точек на вертолётах, после чего переброска войск самолётами. Гуглим: январь 2022-го, Казахстан (речь идет о подавлении протестов в Казахстане с помощью контингента ОДКБ. – Ред.).
4 ноября 2021 года, уже после начала этих публикаций, был назначен новый министр обороны Алексей Резников. На какое адище проблем заходили – как-нибудь потом. Через две недели после назначения Резников отправился с визитом в США. Целая серия встреч: Пентагон, СНБ, Конгресс и т.д. Тема №1: ПВО.
Среди прочего, Резников прямым текстом просил: дайте "стингеры". Ибо есть "стингеры" – нет десанта. Сыпется вся цепочка.
Представьте на секунду, что в ноябре 2021 года к прессе вышел бы глава Пентагона и сказал: "Мы передаём Украине 1000 стингеров". Это был бы не просто максимально прозрачный политический сигнал, но и значимый военный фактор. Украина получила бы достаточное количество средств и время на их освоение. Любой десант был бы обречён изначально.
Что произошло по факту?
На просьбу дать "стингеры" был ответ: этого не будет никогда, потому что это невозможно! Своими ушами слышал. Никогда! Невозможно!
"Почему невозможно?" – спрашивал украинский министр.
"Мы очень хотим, но закон запрещает!" – отвечали американские чиновники, в т.ч. те, кто считался максимально проукраинским.
"Так измените закон", – логично предложил украинский министр.
"Эээ, нууу, какбэ … это невозможно! Просто невозможно! Сконцентрируйтесь на выполнении минских договоренностей", – бубнели проукраинские американские чиновники.
Что в итоге по "стингерам"?
То, что было категорически "невозможно" в ноябре, внезапно стало возможно в январе, через два месяца! Украина получила первые 100 "стингеров" из Литвы в конце января. С разрешения США. За три недели до.
Принцип "too little, too late" как он есть.
Дестабилизация.
Поищите в сети публикации того времени. Проверьте. Сами американские партнёры указывали: необходимое условие ПЕРЕД вторжением – инспирированная извне дестабилизация в Украине.
Дестабилизация. Внутренняя. Затем вторжение.
Посмотрите социологию того времени. Какой наибольший триггер и повод для внутренней дестабилизации? Выполнение минских договоренностей!
Представители украинской стороны тогда спрашивали у американских партнёров – а в чём логика?
Буквальное выполнение "Минска" – равно дестабилизация – равно вторжение, по вашим же словам.
Чтобы упредить вторжение, необходимо оружие, особенно ПВО. Но "стингеры" нельзя, и вы об этом говорите публично. Разместить декоративные контингенты без оружия нельзя, ибо это страшная эскалация. Зато надо делать шаги, которые запустят дестабилизацию?
Так в чём логика? Недопущение большой войны или её локализация на территории Украины?
И последнее.
С декабря 2021 года непублично, с января 2022-го открытым текстом партнёрам в Европе доносилась простая мысль: если не поможете разобраться с ОРДЛО, скоро будете разбираться с ГДР (Германская демократическая республика. – Ред.).
Что мы и наблюдаем.
Цена – треть Украины.
Поэтому всегда смотрим пункт №1: дестабилизация. И делаем своё.
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