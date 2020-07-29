Начало конца: как Зеленский и Ко пытаются продлить свою политическую жизнь

Давайте поговорим с вами о важном. Я очень хочу дать пищу для размышления тем, кто разделяет мои мысли и тем, кто задумается о векторе развития Украины.

Европейские ценности - это ценности классической либеральной направленности, которые провозглашают незыблемость прав и личных свобод человека.

"Libertas" переводится с латыни, как "свобода". В перечень этих свобод входят свобода слова и вероисповедания, верховенство права и один закон для всех, чувство собственного достоинства, неприкосновенность личной жизни и равенство, всеобщие права человека и частная собственность, ограничения на государственную власть и верховная власть народа, самоопределение нации и просвещенная, разумная государственная политика.

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Видя то, что достигают сегодня общества, исповедующие европейские ценности, многие захотели последовать их путем, и либеральные ценности получили самое широкое распространение. Многие граждане в Украине искренне сегодня симпатизируют европейским ценностям и разделяют большую их часть, даже не осознавая этого и не понимая того, что они потенциальные сторонники либерализма.

Главным аспектом либеральной теории является вопрос о соотношении личности и государства.

Эксперты подчеркивают, что для сторонников либерализма концепция личной свободы и ограничение государственной власти имеют следующее решение: государство не имеет право вмешиваться в предпринимательскую деятельность и, тем более, в личную жизнь человека. Власть осознается либералами как должное зло, которое следует ограничивать.

Единственной причиной вмешательства государства может быть защита собственности и свободы одних от посягательств другими.

По факту, основная функция государства заключается в защите от несправедливости и насилия во всех сферах жизни человека, но, выходя за эти пределы, оно теряет смысл.

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Государство является гарантом верховенства права и это его основная сервисная функция. Граждане готовы подчиняться государству, а оно используя полноту власти в рамках закона и монополию на насилие обеспечивает порядок, безопасность и защиту. Так должно функционировать современное цивилизованное государство. И многие европейские страны - прекрасный пример успешного реализации всего вышеперечисленного.

Но сегодня не все европейские страны свято следуют принципам либеральных ценностей. Например, даже по мнению экспертов ЕС, Венгрия последние годы скатывается в диктатуру, совмещенную с одной из форм авторитаризма. Давление на оппозицию и ограничение разных свобод практикуется премьер-министром Виктором Орбаном при поддержке граждан страны. Они соглашаются на подобное и это их выбор.

Вопрос в том, что выберет Украина? Какая форма развития государства будет реализована у нас?

Одна из главных возможностей либерального общества - это демократическая смена власти. Право любого гражданина избирать и быть избранным, создавать партии и принимать участие в выборах, в том числе, как независимого кандидата. А так же свобода выбора - вот признаки свободного демократического общества, которое исповедует либеральные ценности.

При этом, во власти могут быть и правые, и левые, и центристы. Хотя сейчас многие эксперты признают, что максимальный запрос у общества именно на популистов, заигрывающих с ним.

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Но всегда есть опасность отката от соблюдения прав и свобод. Чаще всего это делают, прикрываясь именно защитой интересов государства и граждан. И если права и свободы начинают усекаться, то это крайне опасный сигнал. Обычно к такому тяготеет слабая власть в странах с молодыми демократиями. Это происходит тогда, когда власть осознает, что без манипулятивных ухищрений не может сохранить свое правление. В таких случаях усиливается партийная диктатура, усекаются права беспартийных кандидатов и с помощью финансового фильтра отсекают тех, кто не подконтролен ФПГ близких к власти.

Но еще хуже, когда подобные действия молчаливо поддерживают политические элиты, входящие в откровенный договорняк с властью, для сбережения себя в правлении и для фактической консервации режима.

То, что мы видим сегодня в Украине, все больше напоминает именно попытку законсервировать политические элиты, как старые, так и новые, для взаимовыгодного обеспечения себе шанса на продление политической жизни.

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Вполне возможно, что это им может удастся. Но тогда это станет грустным финалом истории под названием "Трансформация Украины из постсоветской страны в цивилизованное европейское государство". И каждый из нас, кто осознает вероятность развития подобного сценария, должен сделать выбор, готовы мы этому сопротивляться или принять в этом участие.

Мой бунтарский характер дает себя знать. Я буду этому сопротивляться. Есть ли у меня шансы в одиночку? Конечно же нет. Но если все же приложить усилия и объединиться с единомышленниками в политсилу, то можно изменить ситуацию в Украине. Этим мы сейчас и занимаемся.

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