Наемные самоубийцы. Украинские гражданские потери в чужих войнах

Что бывает, когда у страны нет внятной, чёткой и сформулированной внешней политики и видения своей функции в международных отношениях?

В Ливии одним точным ракетным ударом уничтожены два украинских транспортника Ил-76. Погиб командир одного из экипажей, украинский военный пилот в отставке.

Вопрос: что два украинских самолёта делали в центральной Ливии, да ещё и на территории авиабазы "Аль-Джафра", на которой расположены силы "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара?

Полазил, поискал. Нашёл.

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Два украинских транспортных самолёта Ил-76, имея на борту неизвестный груз, вылетели 25 июля из Фуджейры в ОАЭ, пересекли Саудовскую Аравию, Акабский залив и, войдя в воздушное пространство Египта, отключили маячки.

Далее они приземлились в восточном ливийском городе Лабрак, после чего отправились на авиабазу "Аль-Джафра" южнее Сирта - это один из военных оплотов сил Хафтара.

Туда самолёты привезли "остатки груза". Какого - все ещё неизвестно.

Там же 25 июля их накрыли огнём с воздуха. По более-менее достоверной информации, били с беспилотника силы международно-признанного Правительства национального единства в Триполи.

Я поизучал имеющиеся данные о принадлежности уничтоженных самолетов.

Оба транспортника находятся в аренде у частной украинской авиакомпании "Europe Air". Её владельцем значится некая неназванная киевлянка. Всего авиафлот компании насчитывает 4-5 самолётов Ил-76.

Интересно, что после получения сообщения об обстреле самолётов 25 июля, на следующий же день Госавиаслужба Украины выдала указ о прекращении действия Сертификата эксплуатанта ТОВ "Europe Air".

Владельцем самолётов, который и сдал их в аренду, значится загадочная и никому не известная компания "INFINITE SEAL INC" с регистрацией на Британских Виргинских островах (где ж ещё). Её конечный бенефициар - житель ОАЭ с индийской фамилией. Некоторые ниточки ведут к российским компаниям.

В общем, ситуация выглядит следующим образом.

Два формально частных украинских самолёта с (вероятно) украинским экипажем, скорее всего, участвовали в мутной схеме по перевозке загадочного "груза" (по логике ситуации - военного назначения) из ОАЭ через Египет силам Хафтара в Ливию в нарушение международного эмбарго на поставки оружия.

Конечно, если эти самолёты не являются военными, а пилот - не действующий военнослужащий, то всё это можно списать на частную инициативу непонятно кого. Хотя украинские спецслужбы должны такую активность отслеживать, по идее.

Но суть этой истории шире.

Подобные ситуации, когда украинцы "светятся" в разного рода сомнительных схемах по контрабанде оружия или ещё чего-нибудь в разных точках мира, хорошо показывают "потерянность" и "несформулированность" внешней политики Украины.

Логичным является вопрос: а зачем такое делать? Зачем светиться и рисковать, подставляя страну перед международными партнёрами и ООН, установившей эмбарго на Ливию?

Ведь этот эпизод - политически бессмысленный по своей сути. В нём нет никакого рационального базиса, это просто попытка заработать бабло хоть где-нибудь, без внятного "сопровождения" в виде какой бы то ни было внешнеполитической активности или позиции по какому-то вопросу, в интересах узкого круга приближенных к власти.

Поэтому, никакой информации об украинских самолётах в Ливии официально нет. И самолётов нет. И погибший пилот, по ходу, был "туристом".

И пока наша внешняя политика барахтается в болоте собственных национальных рефлексий, такие ситуации будут случаться все чаще. Потому что вектора внешней политики у нас нет.

Поэтому и получается, что наши самолёты возят какие-то "грузы" в Ливию для Хафтара, которого поддерживает Россия, против которой мы воюем, а где-то у берегов Мавритании тонет украинский рыболовецкий траулер с таким же подозрительным "грузом" в сопровождении российского корабля.

Эта история - ещё один пример в копилку того, насколько Украине необходима продуманная концепция внешней политики, фундаментальная база нашего вектора мышления, осознание нашей функции в мире.

Без такого понимания настроить страну на системную работу с партнёрами и сформировать какие-то основопологающие ценности и принципы, боюсь, будет невозможно, и наша внешняя политика так и останется совокупностью ситуационно обусловленных рефлексий, натянутых на примитивные, узкие интересы отдельных лиц в условиях институционально-доктринального хаоса.

(Источник - блог автора)