Награда, которая убивает. К последнему выстрелу Дмитрия Тымчука

Погиб Дмитрий Тымчук. Страшная, нелепая, глупая смерть.

Будет расследование, наверное, со временем мы узнаем, что случилось: было ли это убийство, самоубийство или несчастный случай. В любом случае, Дмитрия Тымчука больше нет. И в любом случае в деле будет фигурировать оружие, оказавшееся в его руке. Наградное оружие.

Как в руке Дмитрия оказался пистолет? Его оружием уже давно, после увольнения из армии, было слово – интернет-проект «Флот-2017», «Центр военно-политических исследований», группа «Інформаційний спротив», трибуна Верховной Рады, наконец. Слово – намного более мощное оружие, чем пистолет или даже артиллерийская батарея. Именно слово Дмитрия Тымчука было его главным оружием, аргументом, который было отлично слышно и в Украине, и не только. Теперь этот голос замолчал, оборванный выстрелом пистолета. Наградного пистолета.

Дикий ритуал – дарить друг другу орудие убийства – основал в Украине отец олигархической системы Кучма. В 1995 году своим указом учредил отличие Президента Украины «Именное огнестрельное оружие». Викпедия, знающая все, считает, что «Именное огнестрельное оружие» — государственная награда Украины для награждения офицерского состава Вооружённых сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, иных воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также Государственной специальной службы транспорта, полицейских и государственных служащих, которые имеют офицерское звание, за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности её государственной границы, поддержании высокой боевой готовности войск, укреплении национальной безопасности, борьбе с преступностью, защите конституционных прав и свобод граждан, за безупречную многолетнюю службу, образцовое исполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.»

В 2000 году Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственных наградах Украины», которым приравняла наградные пистолеты к орденам, только носить эту награду надо было не на кителе или пиджаке, а в кармане. Причем очень скоро про доблесть и героизм потенциальных лауреатов "пистолетной премии" было забыто, основания для награждения, боюсь, часто высасывались из пальца или подсказывались календарем – ну как не сделать подарок ко дню рождения милому человечку?

С этого момента понеслось. Присвоили себе право раздачи оружия (и возможности его применять) все силовые ведомства. Даже Государственная служба связи и защиты информации Украины, которая в качестве награды должна, по логике, раздавать плоскогубцы или, на худой конец, айпад, почти на законных основаниях дарит своим фаворитам «револьвер „Наган“, пистолеты ТТ, ПМ, „Форт-12“, „Форт-14“, „Форт-17“, пистолет Марголина, саблю установленного образца и кортик установленного образца». При чем здесь связь и защита информации. Кортиком они ее, что ли защищают?

Рекорд глупости пытался установить Юрий Луценко в бытность свою министром внутренних дел. Он наградил 157 человек боевыми пистолетами «Форт» с надписью «Герою Помаранчевої революції». Заметьте - революции, которая прошла без единого выстрела. Но, на мой взгляд, все же не смог сравняться с президентами – в 2013 году по пистолетику получили из рук Януковича президенты Латвии и Сербии, а в самый разгар войны, в 2015-м «За досягнення високих спортивних результатів, вагомий внесок у розвиток вітчизняного футболу, піднесення міжнародного авторитету Української держави» Порошенко подарил (рука не пишет «наградил») пистолеты девяти футболистам, тренеру и самому честному председателю федерации футбола депутату Павелко.

Хотя и не на первом месте, но все же дискуссия о легализации права на владение оружием, имеет место в нашем обществе. Но пока не закон не принят, это право должно быть строго ограничено. Оружие, как и право его применения, должно быть только у тех, кто в данный момент находится на службе. Нет сомнения, что практика раздачи оружия в стране тотального недоверия друг к другу, не может рассматриваться иначе, чем очередная схема нарушения закона и доступа к смертоносным предметам сомнительных личностей.

Пресса, уставшая писать об этой проблеме, называет цифры, поражающие воображение – по оценкам 2017 года Украинской ассоциации владельцев оружия по схеме наградного оружия было выдано 40-50 тысяч стволов. И не только пистолетов, по винтовок и даже пулеметов. Точного подтверждения (как и опровержения) этим цифрам нет. В любом случае это сотни и даже тысячи единиц оружия, выданные не только военным, заслужившим это право в бою, но и разным кумам, бизнесменам, судьям, родственникам жены...

Свидетельством того, что с наградным оружием что-то не так, служит секретность списков награжденных. Ни одно ведомство не открывает их имен. Что, страна не должна знать своих героев?! Или стране не понравятся имена ее героев?

Нет, я, конечно, не против наград! Солдату за доблесть в бою, пожарному за отвагу и спасение людей, герою за мужество, премьеру за стремительный рост ВВП... Но я против раздачи направо и налево медалек секретарям и пресс-секретарям, депутатам и главам райадминистраций ко дню рождения. Тем более за мой (налогоплательщика) счет.

Тем более, я не хочу, чтобы в стране, в прямом смысле слова воюющей за мир, государственной наградой было орудие смерти.

Специально для LIGA.net