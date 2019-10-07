Налево или направо: что делать с формулой Штайнмайера

Сегодня утром мы проснулись с двумя извечными вопросами: что делать и кто виноват? У некоторых еще возник вопрос: куда эмигрировать? Дело не в формуле Штайнмайера, про которую мы знаем какие-то отрывочные сведения.

Проблема в том, что мы как общество так и не обсудили все вместе: а что делать с Донбассом? А тут все как в сказке. Есть только два пути: налево пойдешь — страну потеряешь, направо пойдешь — останешься без Донбасса.

По сути, мы стоим перед двумя формулами решения конфликта: «заморозить» Донбасс или попытаться его интегрировать. Заморозить Донбасс — это вынести за скобки конфликт, возможно на несколько десятилетий вперед. Отгородиться границей, развивать свою экономику, социальную сферу, укреплять армию. Идея в том, что рано или поздно путинский режим падет и Украина в этот момент должна быть сильной и вернуть свои территории. Других вариантов нет, ведь даже сам факт успешности преобразований в Украине сам по себе не приведёт к решению ситуации — посмотрите на Корею. Тут можно вспомнить путь Германии, которая была разделена с 1945-го года и, в конечном итоге, смогла объединиться и существовать как единое государство и единый народ. Проблема в том, что в этом варианте решения донбасского вопроса, скорее всего, мы не пойдем по пути Германии. Нас скорее ждет консервация по молдавскому сценарию. По сути, мы получим Приднестровье, только с прямой границей с Россией. И военные действия Россия будет вести против нас при любом удобном для нее случае.

Второй путь — это реинтеграция Донбасса прямо сейчас. К сожалению, мы не понимаем на каких условиях и о чем мы договорились с Россией. Проблема еще и в том, что про подписание формулы Штайнмайера мы узнали из российского ТАССА, а документ, который подписал Леонид Кучма, мы увидели в российском Коммерсанте. То есть, Офис Президента решил совершенно не ставить в известность своих граждан и свою страну о том, что именно они делают. С кем подписывают договор? И на каких условиях?

Как видится, по данной формуле Путина (Штайнмайер тут конечно не при чем) мы идем на создание анклава на территории Украины. Проблема даже не в том, что мы даем особый статус некоторым районам Донецкой и Луганских областей. Самая большая проблема в том, что нам навязывают условия интеграции Донбасса. И скорее всего, мы возьмем на себя восстановление этих территорий. Следите за руками: Россия воевала там 5 лет, разрушила города, инфраструктуру, перевозила производства на свою территорию, а теперь мы за свои средства должны будет восстанавливать Донбасс. И это не просто сложно экономически, это будет, по сути, невозможно. Помимо экономики, есть и другие вопросы, которые вызовут большие колебания в украинском обществе. Например, памятник Захарченко или Моторолле. Мы получаем не просто путинский анклав, мы получаем плацдарм, с которого Путин будет управлять Украиной. Ключи от Украины будут на Донбассе и их будет контролировать Путин. Украина застрянет в перманентном кризисе и будет крутиться вокруг извечных проблем: язык и НАТО.

Стоит, наверное, начинать с прописных истин. Если мы думаем, что Путин вернет нам Донбасс на блюдечке с голубой каемочкой, то мы либо идиоты, либо дилетанты. Скорее всего первое. Путину не нужна стабильная Украина, которая, очевидно, после Донбасса сосредоточится на возвращении Крыма. Путину нужен перманентный кризис в Украине, дестабилизация. Ни войны, ни мира. Чтобы и санкции сняли, и в Европу и НАТО наша страна не шла. Поэтому формула Штайнмайера — это формула Путина. Вопрос в том, сможем ли мы в этом противостоянии превратить ее в украинскую формулу. И сможем ли мы найти ответ на самый сложный вопрос: что делать с Донбассом?