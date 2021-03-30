Нам бы день простоять, нам бы год продержаться. Как 4687 человек спасают нашу журналистику

Рік тому мені було дуже страшно. Після введення карантину половина рекламодавців відмінили чи зупинили кампанії на квітень.

Треба було або знайти гроші, або скоротити видатки редакції – звільнити людей.

Вибрали перше. Чесно звернулись до читачів за допомогою (це теж було страшно). І 4687 Людей відгукнулись за останній рік. На внески читачів працює до третини редакції. Це було круто, це надихало, така підтримка давала надію, що якісна журналістика потрібна українцям, і ми трохи ближче до Європи, ніж показують в теленовинах.

Я щиро дякую кожному, хто підтримав журналістів LIGA.net. Сподіваюсь, наша робота вас не розчарувала.

На цьому місці варто б закінчити лист вдячності. Але хочу бути щирим. Мені знову страшнувато за українську журналістику. Donation-підписна модель в Україні виявилась дуже складною справою, і явно не панацеєю для ЗМІ (поки що).

Декілька цифр, від яких у інвесторів погіршиться настрій. Щомісяця LIGA.net читає 6-7 млн людей. Виходить, що за рік ми конвертували в підписників менше ніж 0,1% щомісячних читачів. Навіть, якщо взяти більш лояльну аудиторію наших соцмереж, все одно буде менше 1%.

Частину такого результату треба списати на нашу недосвідченість і технічну недосконалість. Але ж 0,1%!?! "З вашим контентом ви зможете конвертувати у підписників близько 1% читачів", – казали нам гуру медіабізнесу. Поки що не змогли, хоча дуже старалися.

Я б з радістю визнав свою "криворукість", якби у колег по індустрії справи із залученням коштів від читачів йшли набагато краще. Минулого року півтора десятка ЗМІ в Україні запустили краудфандингові кампанії або membership, і на превеликий жаль, в більшості з них ситуація ще сумніша. Мільйони читачів читають їх статті-новини, але підтримати грошима погоджуються лише сотні.

Чому?

Українець зі смартфоном, може відчувати себе, як дитина у величезному супермаркеті солодощів: вибір майже безмежний, все безкоштовно (бо платять батьки) і так само шкідливо у великих дозах. І за останні роки особливо солодких цукерок на полицях ой як побільшало. Олігархи та росіяни чудово засвоїли тактики медійного бомбардування, розмиття і заговорення потрібної чи небажаної теми. Для цього потрібно багато різних ЗМІ, Телеграм-каналів, блогерів, експертів.

Натомість, в Україні є дефіцит довіри до журналістики в цілому. Левова частка всіх коментарів під статтями на LIGA.net приблизного такого змісту: журналюги продажні, знову замовну статтю написали.

Будь-який інвестор скаже, що це погане поєднання для бізнесу – велика кількість конкурентів з глибокими кишенями, які готові дотувати потрібний їм контент до безкінечності, та зневіра більшості українців у ЗМІ загалом.

І, на мою думку, зробить помилку. Така ситуація – це можливість (яка майже дозріла).

Якщо продовжувати паралелі з їжею, ми зараз на початку двохтисячних років. Тоді в Україні мало кого турбувало наявність в продуктах харчування ГМО, трансжирів, консервантів, глютену, швидких вуглеводів. А на Заході це вже було мейнстримом.

Досить швидко суттєвий прошарок суспільства в Україні змінив відношення до споживання, почав охоче платити за якість, а на ідеї здорової їжі виросла чимала індустрія.

Інформація, так само як і їжа, безпосередньо впливає на якість життя людей. Це вже чудово розуміє велика частина мешканців розвинутих країн. Успішні люди пильно слідкують за свої інфодієтою і обирають платити невеликі гроші за якісні ЗМІ, аніж великі за наслідки безвідповідально медіаспоживання.

Україна – частина Європи. І за три-п’ять, максимум 10 років у нас буде те ж саме, ЗМІ будуть умовно безкоштовними, якщо а) вони лобіюють чиїсь інтереси (Кремля, олігархів, політиків); б) державні; в) дуже-дуже жовті; г) нікому не потрібні.

Одна проблема – дожити до часу, коли ця можливість дозріє.

Тому я дуже вдячний не тільки 4687 Людям, які підтримали LIGA.net у 2020-му, а кожному українцю, який платить за контент чи донейтить українським ЗМІ.

Ви рятуєте якісну журналістику, захищаєте Україну від російської медіаальтернативи й підштовхуєте нас у європейське майбутнє.

Не зупиняйтеся!

Підтримати LIGA.net можна за лінком.

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