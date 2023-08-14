Нам нужны дроны. Но Минобороны – это о зрелых технологиях

Многие считают, что для приближения победы, сохранения жизни наших защитниц и защитников делается мало. И это адекватная реакция в ситуации, когда не все процессы публичные. Например, закупки управляемых БПЛА-бомб или FPV-дронов.

Но есть вещи, которые можно озвучить. С начала полномасштабной войны России против Украины 32 образца беспилотных авиационных комплексов отечественного производства разных типов допущены к эксплуатации – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально создана отдельная категория — боеприпасы для БПЛА, что позволяет их производство и закупку.

Или, например, о FPV-дронах. Уже 10 моделей официально в эксплуатации ВСУ. Большинство собирается в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий вызов – производить основные комплектующие в Украине, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах.

Всего с 24 февраля 2022 года принято на вооружение и допущено к эксплуатации более двухсот образцов различного вооружения и военной техники. Это в десятки раз больше, чем в любой предыдущий год независимости.

Всё это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация.

Но отдельно подчеркну: реалии этой войны диктуют нам вполне конкретные условия. Условия, при которых мы вынуждены стремиться как к количеству вооружения, так и его качеству, технологичности, эффективности использования. Какое это оружие? Новое. В этой ситуации немаловажную роль играет гибкость системы принятия решений о постановке нового вооружения на боевое дежурство. И мы продолжаем работать над усовершенствованием процедур.

Что сейчас.

В сентябре 2022 года были внесены изменения в постановление Кабмина №345. Благодаря им срок принятия в эксплуатацию нового вооружения и техники сократился в 10-17 раз – с 2 лет до 3-5 недель.

В феврале 2023 года своим постановлением №138 Кабмин упростил ввоз БПЛА и комплектующих.

В марте 2023 года Кабмин постановлением от №256 упростил процедуры заключения контрактов, прием БПЛА, допуск к эксплуатации и поставку их на фронт, также предусмотрев увеличение прибыли производителей БПЛА до 25% от себестоимости.

В том числе были упрощены процедуры взятия на вооружение/допуск к эксплуатации. Таким образом поставка БПЛА украинского производства для нужд Сил обороны возросла в геометрической прогрессии.

Сегодня уже более 40 млрд грн государство тратит на БПЛА. Из них – половину через Минобороны. Замечу: Минобороны покупает БПЛА напрямую у производителей. Без подрядчиков, субподрядчиков и пр.

Наша задача – адаптироваться к потребностям ВСУ, чтобы иметь технологическое преимущество над врагом. Вместе с тем запрос ВСУ значительно превышает возможности бюджета страны. Поэтому Минобороны пытается максимально эффективно тратить выделенные денежные средства.

Сейчас мы работаем по нескольким направлениям.

1. Два месяца назад при Минобороны мы создали Акселератор инновационного развития (https://mil-tech.gov.ua). Акселератор уже инициировал организацию закупок FPV-дронов у всех допущенных к эксплуатации производителей. Уже принято соответствующее решение на совместной с ВСУ комиссии, которая занимается планированием закупок вооружения и военной техники.

2. Совместно с Минцифры вместе с Генштабом и командованиями родов войск мы работаем для ускорения закупок и распределения дронов. За последний месяц процесс распределения удается доводить до 4-5 дней.

3. Совместно с Минцифры мы в процессе закупок дронов за счет средств проекта United24, которыми распоряжается Минцифры и Госспецсвязь.

4. БПЛА передаются в армию и через общие приказы с Госспецсвязью. С последнего — несколько дней назад был подписан очередной общий приказ о передаче еще более 1200 БПЛА в разные воинские части. Среди них часть – это украинские комплексы.

5. Мы продолжаем заключать государственные контракты на закупку БПЛА. Уже законтрактованы проверенные в бою и принятые на вооружение комплексы иностранного производства: Bayraktar TB2, Atlas PRO, Warmate 3.0, Fly Eye 3.0; комплексы отечественного производства: Аист, Фурия, ACS-3, Windhover, PD-2, RAM-2, Spectator-M1. Начата закупка только что допущенных к эксплуатации комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV, Е-300 Enterprise, D-80 Discovery.

Кроме Акселератора, новые образцы поступают в Минобороны через проект Brave1 и от Генерального штаба. Но еще раз: Минобороны – это о зрелых технологиях. Они должны соответствовать TRL-7 и выше.

Как происходит допуск к эксплуатации новых видов вооружения?

Это главный шаг для дальнейшего контрактирования и поставки на вооружение. Для этого производителю/разработчику нужно на сайте Акселератора Минобороны (https://mil-tech.gov.ua) заполнить соответствующую форму, перейдя по ссылке — Запрос от ОПК в Миноборону Украины.

Дальше все просто:

1. Минобороны изучает материалы испытаний и заявленных ТТХ.

2. Согласовываем ТТХ и совместно с ВСУ определяем потребности.

3. Регистрируем изделие поставки.

4. Допускаем к эксплуатации ВСУ.

5. Получаем потребность от ГШ ВСУ на конкретные изделия и их количество.

6. Закупаем изделия.

Обеспечение, заказ, контрактирование чем-либо из ВВТ происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основании сложившейся потребности от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Бывают случаи, когда образцы не заказывают. Причины просты:

1. Нет заинтересованности ВСУ в конкретном предложенном образце.

2. Негативное заключение специализированной комиссии под председательством командований ВСУ, состоящей из представителей МО, ГШ, командований войск, военных научно-исследовательских учреждений. Как правило, отрицательное заключение предоставляется по несоответствию результатов испытаний тем ТТХ, которые заявлены производителем.

Что делать? Доработать и подавать снова. Мы действуем максимально гибко, чтобы все команды разработчиков и производителей могли проявить себя.

Ключевое — для нас бесспорным приоритетом является безопасность экипажей, наших военных. Поэтому это всегда главный показатель.

Избыточная бюрократия – самый плохой враг.

Следует признать, что ряд процедур не адаптирован к современным потребностям и реалиям. И тормозят в том числе процессы дооснащения или переоснащения армии.

В частности:

1. Процедура списания военного имущества до недавнего времени была несовершенной.

2. Важным шагом, который улучшит логистику принятия решений, станет возможность формирования потребности на вооружение не в бумажном виде, как это работает сейчас, а через электронный документооборот. Одна из моих целей — побороть украинскую бумажную армию в Минобороны и ГШ. Над этим уже работаем тоже.

3. Дублирование функций в структурах ВСУ также следует ликвидировать. Внутренняя конкуренция усложняет все процессы.

4. Существует необходимость расширения существующей штатной номенклатуры Генерального штаба, которая будет предусматривать большее количество видов вооружения. Поскольку сегодня по процедуре ГШ фактически не может формировать запрос на виды вооружений, которые упомянутой номенклатурой не предусмотрены.

5. Остро стоит вопрос образования или дополнительного образования личного состава. Правильно было бы организовать образовательный процесс определенных специалистов непосредственно в подразделениях. На местах.

Убежден, что имплементация таких решений существенно увеличит способность технологически расти войска.

Теперь к глобальному.

Да, это война технологий. И я неоднократно повторял, что наша задача – закладывать фундамент на будущее здесь и сейчас. Наш сосед никуда не исчезнет, угроза со стороны России будет существовать даже после нашей победы. Это – сухой факт. Залог нашей независимости и безопасности – технологическое развитие украинского ВПК. В том числе БПЛА/БПАК.

Мы продолжаем сотрудничество с нашими партнерами. На днях, как вы знаете, для развития Рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях между правительствами Украины и Турции был заключен договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту беспилотников с Baykar Makina.

Параллельно мы продолжаем сотрудничество с украинскими разработчиками и производителями.

Украинский ВПК – мощный. Без сомнения. И мы продолжим наращивать его "мускулы". Это касается как танков с бронемашинами, так и БПЛА, ПЗРК, ракет и т.д.

Мы действительно идем вперед в этом направлении. Нам нельзя отставать от мира. И уверяю: развитие и поддержка украинского рынка БПЛА – один из основных приоритетов.

Двигаемся вперед.

Победа будет.

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