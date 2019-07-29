Народовластие, так народообучение: даешь стрим из Трускавца!

Має сенс зробити Трускавецьке навчання майбутніх нардепів відкритим, публічним щодо проведення лекцій та, якщо заплановано, семінарів та тренінгів.

Те, що доступно народним депутатам від народу — безумовно доступно народу. Те, що обговорюватиметься нардепами — має обговорюватись народом. Включно те, як їм керувати проблемами і у який напрям скеровувати країну.

Обговорення ключових питань стану та реформування відповідних сфер та способів їх стратегічного бачення та можливих шляхів практичного вирішення буде ефективніше на тлі відкритості цієї проблематики до громадської думки. Це цікаво, корисно і взаємо відповідально.

Тоді таке навчання буде відповідальним взаємо навчанням як для народних депутатів, так і для політично вимогливого народу. Коли ви знаєте, що ви навчаєтесь разом з народною аудиторією. Уявіть, що вся країна — на стадіоні. Тут не може бути сором‘язливої приватності.

Стадіон, так стадіон. Народовладдя, так народонавчання.

Даєш стрім!

(Джерело - блог автора)